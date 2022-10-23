Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Popüler Altcoinde Yeni İstifa! Şirketin CTO’su Ben İstifa Etmeyeceğim Dedi!

Popüler Altcoinde Yeni İstifa! Şirketin CTO’su Ben İstifa Etmeyeceğim Dedi!

Projenin en önemli isimlerinden biri istifa etti ve CTO'nun yoğun mesaiye verecek enerjisi kalmadı.
16:15
23 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaklaşık 3 aydır birçok büyük kripto şirketinin üst düzey yöneticileri istifa etti. Kripto kışı büyük değişimlere neden oldu. Cardano kurucusu Hoskinson aylar önce ayı piyasalarının yeni ürünler inşa etmek için harika zamanlar olduğunu söylemişti. Bu dönemde çok fazla yeni ürün gördük ancak bu ürünlerin mimarı olan isimlerin istifalarına da şahit olduk. Son istifa Ripple cephesindendi.

Ripple İstifa

21 Ekim’de deneyimli kriptograf Nik Bougalis yıllardır çalıştığı Ripple’dan ayrıldığını açıkladı. Bougalis XRP Ledger üzerinde 10 yıla yakın süredir çalıştı. Bu sürede edindiği tecrübeleri “inanılmaz” olarak tanımlayan Bougalis, Schwartz, Britto ve diğer ekip arkadaşlarına minnettar olduğunu da sözlerine ekledi. Şirketin CTO’su Schwartz, Bougalis ile artık çalışamayacağı için “üzgün” olduğunu, ancak eski meslektaşının şimdi kendi yolunu çizmesinden de mutluluk duyduğunu açıkladı.

Ripple‘ın baş teknoloji sorumlusu David Schwartz, devam eden istifaların ortasında şirketinden ayrılmak istemediğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yönetici, üzerinde çalışmak istediği pek çok yeni şey olduğunu söylüyor. Ancak, sadece göstermelik bir çaba sarf etmek istemiyor. Schwartz, artık yeni bir büyük projeyi başlatmak için gerekli tutkuya sahip olmadığını da itiraf etti. XRP Ledger’ın arkasındaki mimar olan Ripple’ın en önemli adamı önümüzdeki iki yıl boyunca haftada 50 saat çalışmak istemediğini ve bu yoğun tempoyu kaldıramayacağını da sözlerine ekledi.

Schwarz, Stefan Thomas, Arthur Britto ve Chris Larsen ile birlikte XRPL üzerinde çalışırken haftada 50 saat çalıştığını ima etti. Ve şunları söyledi;

“Ripple bana en yeni teknolojilerle çalışma ve henüz kararlaştırılmamış ürünler oluşturma imkanı verdi. Bunu çok seviyorum”.

Ripple (XRP)

Bitcoin fiyatı düşük volatilite ile hareket ediyor ve altcoinler potansiyel bir satış dalgasına karşı yatırımcıları cezbetmiyor. Yazı hazırlandığı sırada XRP fiyat 0,459 dolarda bulunuyordu. İşlem hacmi 853 milyon dolar ve son 24 saatte %34 oranında düştü. 22,9 milyar dolarlık piyasa değeriyle XRP halen en büyük 10 kripto para arasında 6’ncı sırada bulunuyordu. 4 Ocak 2018 tarihinde 3,83 doları aşarak ATH seviyesine ulaşan popüler altcoin halen zirvenin %88 altında alıcı buluyor.

Acı olan ise Ripple şirketinin büyümesine rağmen XRP’nin neredeyse 5 yıldır ATH seviyesine ulaşamamış olmasıdır. SEC ile mücadelenin sonuna yaklaştığı için XRP fiyatı birkaç hafta önce %50’yi aşan kazançlar elde etti. Ancak daha fazlasına ihtiyaç var.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Cardano (ADA) ve Ripple’da (XRP) Kırmızı Alarm! Düşüş Kapıda Mı?
Cardano (ADA) ve Ripple’da (XRP) Kırmızı Alarm! Düşüş Kapıda Mı?
Ripple’da (XRP) Son Durum! Güncel Veriler Neye İşaret Ediyor?
Ripple’da (XRP) Son Durum! Güncel Veriler Neye İşaret Ediyor?
Ripple (XRP) ve Bitcoin (BTC) Yorum! Alım Zamanı Mı?
Ripple (XRP) ve Bitcoin (BTC) Yorum! Alım Zamanı Mı?
Ripple SEC Davasında Son Durum Ne? XRP Fiyatı Yükselecek Mi?
Ripple SEC Davasında Son Durum Ne? XRP Fiyatı Yükselecek Mi?
Ripple (XRP) Son Hamlesiyle Ralliyi Başlatır Mı?
Ripple (XRP) Son Hamlesiyle Ralliyi Başlatır Mı?
İlk 10’daki Altcoin Duyurdu! Ethereum (ETH)’a Büyük Rakip Geliyor!
İlk 10’daki Altcoin Duyurdu! Ethereum (ETH)’a Büyük Rakip Geliyor!
Ripple ve Cardano’da Kritik Seviye Alarmı! Fiyat Yönü Belirlenebilir!
Ripple ve Cardano’da Kritik Seviye Alarmı! Fiyat Yönü Belirlenebilir!
İlk 10’da Yer Alan Bu 3 Altcoin Yatırımcıların ve Analistlerin Hedefinde!
İlk 10’da Yer Alan Bu 3 Altcoin Yatırımcıların ve Analistlerin Hedefinde!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022