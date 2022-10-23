Projenin en önemli isimlerinden biri istifa etti ve CTO'nun yoğun mesaiye verecek enerjisi kalmadı.

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Yaklaşık 3 aydır birçok büyük kripto şirketinin üst düzey yöneticileri istifa etti. Kripto kışı büyük değişimlere neden oldu. Cardano kurucusu Hoskinson aylar önce ayı piyasalarının yeni ürünler inşa etmek için harika zamanlar olduğunu söylemişti. Bu dönemde çok fazla yeni ürün gördük ancak bu ürünlerin mimarı olan isimlerin istifalarına da şahit olduk. Son istifa Ripple cephesindendi.

Ripple İstifa

21 Ekim’de deneyimli kriptograf Nik Bougalis yıllardır çalıştığı Ripple’dan ayrıldığını açıkladı. Bougalis XRP Ledger üzerinde 10 yıla yakın süredir çalıştı. Bu sürede edindiği tecrübeleri “inanılmaz” olarak tanımlayan Bougalis, Schwartz, Britto ve diğer ekip arkadaşlarına minnettar olduğunu da sözlerine ekledi. Şirketin CTO’su Schwartz, Bougalis ile artık çalışamayacağı için “üzgün” olduğunu, ancak eski meslektaşının şimdi kendi yolunu çizmesinden de mutluluk duyduğunu açıkladı.

Ripple‘ın baş teknoloji sorumlusu David Schwartz, devam eden istifaların ortasında şirketinden ayrılmak istemediğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yönetici, üzerinde çalışmak istediği pek çok yeni şey olduğunu söylüyor. Ancak, sadece göstermelik bir çaba sarf etmek istemiyor. Schwartz, artık yeni bir büyük projeyi başlatmak için gerekli tutkuya sahip olmadığını da itiraf etti. XRP Ledger’ın arkasındaki mimar olan Ripple’ın en önemli adamı önümüzdeki iki yıl boyunca haftada 50 saat çalışmak istemediğini ve bu yoğun tempoyu kaldıramayacağını da sözlerine ekledi.

Schwarz, Stefan Thomas, Arthur Britto ve Chris Larsen ile birlikte XRPL üzerinde çalışırken haftada 50 saat çalıştığını ima etti. Ve şunları söyledi;

“Ripple bana en yeni teknolojilerle çalışma ve henüz kararlaştırılmamış ürünler oluşturma imkanı verdi. Bunu çok seviyorum”.

Ripple (XRP)

Bitcoin fiyatı düşük volatilite ile hareket ediyor ve altcoinler potansiyel bir satış dalgasına karşı yatırımcıları cezbetmiyor. Yazı hazırlandığı sırada XRP fiyat 0,459 dolarda bulunuyordu. İşlem hacmi 853 milyon dolar ve son 24 saatte %34 oranında düştü. 22,9 milyar dolarlık piyasa değeriyle XRP halen en büyük 10 kripto para arasında 6’ncı sırada bulunuyordu. 4 Ocak 2018 tarihinde 3,83 doları aşarak ATH seviyesine ulaşan popüler altcoin halen zirvenin %88 altında alıcı buluyor.

Acı olan ise Ripple şirketinin büyümesine rağmen XRP’nin neredeyse 5 yıldır ATH seviyesine ulaşamamış olmasıdır. SEC ile mücadelenin sonuna yaklaştığı için XRP fiyatı birkaç hafta önce %50’yi aşan kazançlar elde etti. Ancak daha fazlasına ihtiyaç var.