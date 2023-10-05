Pasif Karlar: PEPE, Chiliz (CHZ) ve VC Spectra (SPCT)  

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kriptoda pasif kârlar için birçok seçeneği değerlendirmek yaygın bir görüş olabilir. İddialara göre, her biri kripto yatırımı olma potansiyeli sunan Pepe (PEPE), Chiliz (CHZ) ve yeni VC Spectra (SPCT) üçlüsü dikkate alınabilir.

Bununla birlikte, VC Spectra (SPCT), iddialara göre borsalarda piyasaya sürülme yolunda hala hızlı bir satış ön satışında olduğu göz önüne alındığında, bu duyguyu yansıtıyor olabilir.

Pepe (PEPE) Çeşitli Olumlu Faktörler Nedeniyle %31 Yükseldi

Pepe balinaları her zamanki gibi meşgul, Lookonchain kısa süre önce birkaç kişinin 800.000 $’ın üzerinde Pepe coin (yaklaşık 1,1 trilyon token) satın aldığını bildirdi. Bekleyen hükümet kapanmasıyla birlikte, Bitcoin ve en iyi altcoinlerin canlanması Pepe fiyatına da yansıdı.

Santiment’in geçtiğimiz hafta sosyal tartışmalarda %19’luk bir artışa dikkat çekmesiyle, sosyal vızıltı da Pepe için olumlu. Tüm bu gelişmeler Pepe fiyatının 22 Eylül’den bu yana %31 artarak 0,00000060 dolardan 0,00000079 dolara yükselmesine katkıda bulundu.

Pepe fiyat tahminleri iddialara göre 2024 ve 2025’in başı için 0,0000020 ve 0,0000040$’lık minimum fiyatlarla daha yüksek değerlemeler öneriyor.

Tottenham Hotspur, Chiliz’de (CHZ) Taraftar Token’ını Piyasaya Sürüyor

İngiltere Premier Ligi devi Tottenham Hotspur, bir taraftar tokenı çıkarmak için Chiliz’i (CHZ) kullanan en son spor takımı oldu. Chiliz (CHZ), Socios ile bağlantılı olarak, 80’den fazla spor takımı için bu tokenleri çıkarmış durumda. Bu, iddialara göre Chiliz’in (CHZ) blok zinciri tabanlı taraftar katılım platformu olarak konumunu yeniden teyit ediyor.

Chiliz (CHZ) 2018’den bu yana markalı taraftar tokenlerinden 400 milyon doların üzerinde kâr elde etti. SPURS tokenı, taraftarların takım dinamiklerini, özel ödülleri vb. etkilemek için zincir içi oylamaya katılmalarına olanak tanıyacak.

İzlenecek diğer altcoinlerin grafik performansıyla birlikte Chiliz (CHZ), duyurudan bu yana %13 artışla 0,057$’dan 0,064$’a yükseldi. Chiliz (CHZ) fiyat tahminleri, iddialara göre 2024 ve 2025’in başlangıcı için sırasıyla 0,15 $ ve 0,20 $ minimum değerlerle daha fazla artış bekliyor.

VC Spectra (SPCT) Blockchain ve Teknoloji Girişimleri

VC Spectra (SPCT), tohum ve Seri A finansmanı ile erken aşama blok zinciri ve teknolojisini destekleyen bir merkezi olmayan hedge fonudur ve platformu olarak nitelendiriliyor ve girişimler maksimum potansiyele ölçeklenirken en kazançlı konuma getirmeyi hedefliyor.

VC Spectra (SPCT), uzman ekibi tarafından yönlendirilen kapsamlı durum tespiti yoluyla en iyi projeleri belirleyeceklerini ifade ediyor. Dahası, kâr fırsatları ararken bu yatırımların risklerini yönetmek için gelişmiş ticaret stratejilerinden oluşan bir duruma sahip olduklarını da iddia ediyor.

VC Spectra’nın (SPCT) bir diğer avantajı da, ekibin açıklamasına göre herhangi bir yerdeki herkesi önyargısız bir şekilde kullanıcı olmaya davet etmesi. Hayati bir bileşen, özünde gerekli varlık yönetimi işlevlerini yerine getirirken finansal aracıları ortadan kaldıran akıllı sözleşmeler olabilir. Kısacası, ekibin yorumuna göre VC Spectra (SPCT) çok az insan müdahalesi ile iyi yağlanmış bir makine gibi çalışabilir.

Yatırımcılar yalnızca Spectra token SPCT ile VC Spectra’nın kârından üç aylık temettü elde etmekle ilgilenebilir. Bu yardımcı token aynı zamanda özel indirimli ön ICO’lara ve oy haklarına erişim sağlar.

SPCT, iddialara göre hızlı ilerleyen bir ön satışın 3. Aşamasında 0,044 $ gibi düşük bir fiyattan işlem görüyor ve son aşamada %82 artışla 0,080 $’a yükselebilir. VC Spectra (SPCT) iddialara göre bu zamana kadar borsalarda listelenecek ve bu DeFi coin’i için birçok heyecan verici gelişmenin ilkini başlatabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.