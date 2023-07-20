ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) Mart 2022’den bu yana faizi sert bir şekilde artırmaya başlamasından bu yana, Japon yeni önemli ölçüde değer kaybetti ve tarihteki en şiddetli kur hareketlerinden birini gördü. Veriler, Japon yenindeki yüksek volatilitenin ve aşırı değer kaybının Japonları Bitcoin‘e (BTC) ittiğini gösteriyor.

BTC/JPY Paritesinin İşlem Hacmi Rekor Seviyelere Çıktı

Fed’in faizi sert bir şekilde yükseltmeye başlamasıyla Japon yeninin önemli ölçüde değer kaybetmesi Japonları yerli kripto para borsalarına, geleneksel finansa karşı bir koruma olarak dünyanın önde gelen kripto parası olan Bitcoin’e yönlendirdi. Japon borsalarındaki Bitcoin işlem hacminin payı yılın ilk altı ayında yüzde 69’dan yüzde80’e yükseldi ve toplam işlem hacmi Haziran ayında 4 milyar dolara ulaşarak yılbaşından bugüne yüzde 60’lık bir artış gösterdi. Bitcoin’in Japon yeni karşısındaki değerini gösteren BTC/JPY paritesindeki işlem hacmi, Bitcoin’in diğer fiat para işlem çiftlerinin toplam hacmindeki payını yüzde 4’ten yüzde 11’e çıkardı.

Bitflyer, Coincheck, Bitbank, Quoine ve Zaif gibi Japon kripto para borsalarının verilerini izleyen Paris merkezli Kaiko‘da araştırma analisti olan Dessislava Aubert, bunun Japon piyasalarında Bitcoin’e dönük iştahın arttığını gösterdiğini belirtti. Bitcoin, Japonya dahil birçok ülkedeki yaygın olarak dijital altın ve geleneksel finans ve fiat paralara karşı bir koruma olarak kabul ediliyor. Özellikle enflasyonun yüksek ve yüksek kur dalgalanmalarının olduğu ülkelerin vatandaşları Bitcoin’e daha fazla yönelim gösteriyorlar.

Fed ve Japonya Merkez Bankası’nın İzlediği Farklı Para Politikası İtici Güç Oldu

Bitcoin fiyatı yılın başından bu yana yüzde 84 artışla 30 bin doların üzerine çıktı ve Japon borsalarında primli işlem gördü. Aubert’e göre, BTC bu yıl Japon piyasalarında ortalama yüzde 0,5 ile yüzde 1,25 arasında değişen bir primle işlem gördü. Japon yeninin ABD doları karşısında bu yıl yüzde 6,3 oranında değer kaybetmesinde, Fed ve Japonya Merkez Bankası’nın izlediği farklı para politikası etkili oldu. Fed faizi artırırken, Japonya Merkez Bankası küresel sıkılaşmanın ortasında gevşeme yanlısı duruşunu sürdürerek Japon yeninin daha hızlı değer kaybetmesini sağladı.

Güne Kore piyasası ve Nasdaq’ta listelenen Coinbase borsasıyla karşılaştırıldığında, Japonya merkezli kripto para borsalarındaki alım satım faaliyetleri daha hızlı arttı. Yetkililerin sektörü denetlemek için hala yaptırımlara güvendiği ABD’nin aksine, Japonya’nın yerleşik düzenleyici çerçevesi göz önüne alındığında bu eğilimin devam etmesi muhtemel. Geçtiğimiz ay Japonya, yatırımcıların korunması için dönüm noktası niteliğinde bir stablecoin tasarısını kabul etti.

Yakın gelecekte, Japonya Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta para politikasında şahin bir tutum benimseeyceği spekülasyonuyla Japon yenindeki volatilitenin yüksek kalmaya devam etmesi bekleniyor.