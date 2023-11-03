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Optimum Kazanç İddiası: Dogecoin (DOGE), VC Spectra (SPCT) ve Solana (SOL) 

09:51
3 Kasım 2023
COINTURK Yazar: COINTURK
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto piyasasının yılın büyük bölümünde düşüş gösterdikten sonra yeşile dönmesiyle birlikte yatırımcılar altcoin seçenekleri arıyor olabilir. Uzmanlar önümüzdeki aylarda 2024’e kadar sürecek bir boğa koşusu öngörüyor. Dogecoin (DOGE), VC Spectra (SPCT) ve Solana’nın (SOL) bir tercih olarak öne çıkabileceği iddia ediliyor. 

Dogecoin (DOGE) ve Elon Musk’ın X Planları 

Dünyanın en büyük podcast’i The Joe Rogan Experience’a katılan Elon Musk, X ile ilgili planlarına açıklık getirdi. Elon Musk’ın satın almasından bu yana Dogecoin’in (DOGE) X’in yerel para birimi olacağına dair söylentiler vardı. Ancak, söylentiler daha önce ayı piyasası sırasında iyimser bir Dogecoin tahmini getirmekte başarısız olmuştu. 

Ancak kripto piyasası yeniden yükselişe geçtiği için Dogecoin tahmini de olumluya döndü. DOGE fiyatı da, kripto piyasası 19 Ekim’den bu yana bir artışa tanık olduğu için Dogecoin tahminini takip etti. DOGE o tarihten bu yana %17,2 artarak 1 Kasım itibariyle 0,068$’a ulaştı.  

Elon, X’i finansal bir uygulamaya dönüştürme planlarını yinelerken, Dogecoin (DOGE) yine haberlerde. Uzmanlar tarafından Dogecoin DOGE fiyat tahmini, DOGE’nin yükseleceği yönünde. Dogecoin (DOGE) fiyatının iddialara göre önümüzdeki aylarda 0,080 doların üzerine çıkmasını bekliyorlar. 

VC Spectra (SPCT) Satış Öncesi  

VC Spectra (SPCT), yeni ICO’lara yatırım yapmayı yeni başlayan kripto para yatırımcıları ve kıdemliler için daha kolay ve basit hale getiren bir proje olarak tanımlanıyor. Bunu, Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan risk kapitalisti hedge fonu ve ticaret platformu aracılığıyla yapıyor. Ekibin açıklamasına göre VC Spectra, erken indirim aşamasında yatırım yapılacak en iyi DeFi projelerini seçmek için yapay zekadan yararlanıyor ve uzmanların tavsiyelerini kullanıyor.  

VC Spectra platformu, iddialara göre bu yatırımlar aracılığıyla kullanıcıları için istikrarlı karlar üretir. Bu kârlar daha sonra kullanıcılar arasında SPCT token varlıklarıyla orantılı olarak yeniden dağıtılır.  

SPCT token, VC Spectra platformunda birincil değişim ve yönetişim şekli olarak hizmet vermekte. Açıklamalara göre SPCT tokenının özel tohum satışı, VC Spectra için 2,4 milyon dolar toplanmasına yardımcı oldu. Şu anda SPCT token, iddialara göre Aşama 1’den %587,5 artış gösterdikten sonra token başına 0,055 dolardan Aşama 4 ön satışta.  

Ön satış sona erdiğinde, ekibin açıklamasına göre SPCT 0,080$’ı aşacağı için erken yatırımcılar %900’den fazla ROI kazanacak. 

Solana (SOL) ve Google ile Ortaklık 

FTX tasfiyesini çevreleyen FUD’a rağmen, Solana haberlerinin çoğu ayı piyasasında olumlu olmuştur. Olumlu Solana haberleri, Solana (SOL) ağı için muazzam bir ekosistem büyümesi içeriyor.  

15 Ekim’de, önemli Solana haberlerinde, Foster Studio Solana (SOL) ağında başlatıldı. Bunu Amazon Web Services’in (AWS) 31 Ekim’de Solana (SOL) düğümlerinin konuşlandırıldığını duyurması izledi. Aynı gün Google Cloud, Solana (SOL) ağının veri setinin BigQuery’de başlatıldığını duyurdu.  

Sonuç olarak, Solana (SOL) fiyatı yaklaşık %92 oranında arttı. Solana (SOL) 15 Ekim’de 21,75 $ iken 1 Kasım’da 41,74 $’a ulaştı. Uzmanlar, Solana (SOL) fiyatındaki yükselişin devam edeceğini öngörüyor. Solana fiyat tahminleri, SOL’un önümüzdeki aylarda $50’ın üzerine çıkması yönünde. 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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