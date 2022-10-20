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OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!

Bugüne kadarki işlem hacmine göre en büyük NFT pazar yeri olan OpenSea, platformundaki tüm kullanıcılar için yeni ve önemli bir özelliğinin beta sürümünü kullanıma sundu.
13:05
20 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugüne kadarki işlem hacmine göre en büyük NFT pazar yeri olan OpenSea, platformundaki tüm kullanıcılar için yeni ve önemli bir özelliğin beta sürümünü kullanıma sundu.

NFT Koleksiyonları için Analytics Özelliği

Kısa süre önce Twitter’daki NFT toplululuğunun bazı üyeleri, OpenSea’nın NFT koleksiyonları için yeni Analytics özelliğinin beta sürümünü kullanıma sunduğunu bildirdi. OpenSea’nın NFT koleksiyonları için beta sürümünü kullanıma sunduğu dikkat çeken yeni Analytics özelliği, koleksiyonlar için hacim, satışlar ve taban fiyatın yanı sıra, hacim ve fiyat grafiği, taban fiyat grafiği, son satışlar ve fiyat dağılımı gibi birden fazla veriyi tek bir yerde topluyor. NFT pazar yeri, yeni özelliği ile platformundaki NFT’lerle ilgilenen kullanıcıların alım-satım sürecinde verilerin konuşmasını ve kullanıcıların bu veriler ışığında işlemler gerçekleştirmesinin önünü açmış durumda.

Belirtildiği gibi Analytics özelliği, şu anda beta sürümde kullanıma sunuldu. Bu da OpenSea ekibinin özellik üzerinde birtakım değişiklikler, eklemeler ve çıkarmalar yapabileceği anlamına geliyor.

OpenSea Durmuyor

Yeni Analytics özelliği, OpenSea’nin son birkaç aydır platformunu geliştirmek için yaptığı birkaç yeni hamleden yalnızca biri. Popüler NFT pazar yeri, yılın başında  NFT’lerin raporlanması konusunda sıklıkla yanlışlık yapılması veya raporlama sonucu yanlışlıkla işaretleme yapılması gibi bazı ‘bozuk’ özelliklerinden dolayı eleştirilerin hedefi olmuştu. O zamandan beri OpenSea’nin bu tip sorunları çözmek için değişiklikler yapmaya çalıştığı görüldü. NFT pazar yeri, özellikle insanların kötüye kullanım bildirimi özelliğinin kötüye kullanmaktan kaçınmalarına yardımcı olmak için NFT‘lerin bildirim sürecinde birtakım değişiklikler yapacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra OpenSea, bu ayın hemen başında kullanıcıların tek seferde 30 adede kadar NFT satın almasına veya listelemesine olanak tanıyan ve kullanıcıların harcamaları gereken gas ücretini (işlem ücreti) azaltmalarına yardımcı olan en yeni özelliği olan “toplu satın alım ve toplu listeleme” özelliğini duyurdu. Bu özellik de topluluk tarafından memnuniyetle karşılandı.

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