  OP Labs Ekibinden Müjde: Devrim Niteliğinde Güncelleme Test Aşamasında

Layer-2 ağları gün geçtikçe ekosistemde ses getirmeye devam ediyor. Optimism ağının geliştircisi OP Labs 3 Ekim’de yayınladığı bir blog yazısı ile heyecan yarattı. Buna göre ekip mainnet ağına göre daha merkezi olmayan ve süper verimli bir zincir üzerinde çalışmalara başlandığını açıkladı. Bu test ağı şu anda Optimism Goerli ağında deneme aşamasında.

Duyuru Büyük Ses Getirdi

Şu anda Optimism ağı ekosistem üzerinde işlemleri onaylamak ve verileri Ethereum’a göndermek için merkezi bir tasarım kullanıyor. Kullanıcılar yanlış veri gönderilmesi halinde ise bu durumu değiştirmek için hiçbir işlem gerçekleştiremiyor ve bu durum da sahte işlemlere sebebiyet vererek bir tür güvenlik sorunu yaratıyor. L2Beat ekibi, Optimism ile ilgili raporunda bu güvenlik sorununa dikkat çekmişti.

Optimism ve Base gibi Layer-2 ağları ekosistemlerinde güvenliğin sağlanması için Ethereum altyapısını tercih ediyor. Ocak 2021 tarihinde bir makale yayınlayan Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin bu konuda Layer-2 ağlarının Ethereum’a işlem kanıtı sunmaları gerektiğini savunuyor. Aksi taktirde bu alan gerçekten merkeziyetsiz bir ortam oluşturamaz.

OP Labs ekibi yeni sistemin bu tarz hatalara dayanıklı olduğunu ve böylece ekosistemin daha merkeziyetsiz bir ortama kavuşacağını şu sözlerle ifade etti:

“Sistem, sonunda merkezi geri dönüş olmadan güvenli köprülemeyi mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır.”

Yeni Tasarımı Projeler Kullanabilecek

Ayrıca ekip, yeni sistemin modüler olduğunu ve birçok Layer-2 ağının dolandırıcılıkları önlemek için kendi sistemlerini geliştirmesine izin vereceğini açıkladı. Sistem üç ayrı bileşenden oluşuyor; hataya dayanıklı bir program (FPP), hataya dayanıklı bir sanal makine (FPVM) ve bir yeni protokol. Bu üç bileşen ayrı ayrı uygulanabildiğinden her ağın kendine özgü bir sistem yaratmasına olanak sağlıyor.

Duyuruya göre Optimism Superchain’de daha fazla çeşitlilik oluşacak ve bu durum tüm ekosistemi daha güvenli bir hale getirecek. Ekip tüm bu gelişmelerin ardından ayrıca ZK-proofs sisteminin de altyapıya dahil edilebileceğini belirtti.

OP Labs ekibi Superchain adı verilen birbirine bağlı bir blockchain ağı oluşturmaya çalışıyor. Bunun için özel blockchain ağları oluşturmak için kullanılabilecek bir dizi yazılım aracı olan OP Stack’i yarattı.