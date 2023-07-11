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Öngörülerinin çıkmasıyla tanınan kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin‘in (BTC) büyük olasılıkla uzun bir konsolidasyon sürecinin ortasında olduğunu ve bu konsolidasyonun yukarı yönde büyük bir hareketle sonuçlanmasını beklediğini açıkladı.

Bitcoin’de Yaklaşık 8 Ay Sürecek Bir Konsolidasyon Bekliyor

Tecrübeli kripto para analisti Altcoin Sherpa, bir sonraki boğa koşusundan önce Bitcoin’in yaklaşık sekiz ay boyunca konsolide olabileceğini belirterek “İşlerin makro açıdan nerede olduğunu görmek için daha yüksek bir zaman dilimi görünümüne bakması istedim; yılın çoğunluğunun oldukça volatil geçeceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar güzel bir yükseliş oldu, şu andan itibaren ancak haftalar/aylar süren bir konsolidasyon olacak gibi görünüyor.” dedi.

Analist, Bitcoin’in haftalık zaman dilimi grafiğindeki fiyat hareketinin, 2019’da olduğu gibi, ana Üstel Hareketli Ortalamalar’ının (EMA’lar) üzerinde oturarak yükseliş gösterdiğini ekleyerek şu değerlendirmede bulundu:

Bir haftalık grafikte, tüm EMA’ların bir araya toplandığını ve sıkılaştığını görebiliyoruz. Bu genellikle fiyatın sıkıştığı ve büyük bir hareketin yaklaştığı anlamına gelir; fiyatın tüm EMA’ların üzerinde olduğunu ve bir yıl içinde ilk kez yükselişe geçtiğini görmek de önemli. Bana biraz 2019’u hatırlatıyor.

Altcoin Sherpa, aylarca sürecek bir konsolidasyon aşamasında BTC‘nin üst sınırı 40 bin dolar, alt sınırı 15 bin dolar olan geniş bir aralıkta işlem görebileceğini ifade etti:

Bitcoin’in üstü 35 bin-40 bin dolar civarı, altı 15 bin 20 bin dolar civarında olan bir bölge arasında hareket etmesi beni şaşırtmaz. Yılın sonuna kadar çok sayıda sert düşüşler, yükselişler ve konsolidasyon görebiliriz ve 2024’ün balında bazı yükseliş hareketleri görmeye başlayacağımızı umuyorum.

Küçük Bitcoin ve Altcoin Rallilerinin Boğa Piyasasını Tetiklemesini Öngörüyor

Analist, daha küçük Bitcoin ve altcoin rallilerinin 2024’ün başlarında piyasa değerine göre en büyük kripto para için sürekli bir boğa piyasasını tetiklemesini tahmin ediyor: