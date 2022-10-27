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Kripto para topluluğu birçok blockchain tabanlı uygulamayı erken dönemde kullandığı için binlerce dolarlık ödüller kazandı. ENS, Aptos ve dYdX gibi platformları erkenden keşfedip burada işlem yapanlar ciddi miktarda airdroplar aldı. Şimdiki müjde ise herkesi ilgilendiriyor. Eğer Telegram kullanıcı adınız bu şartı sağlıyorsa 18.400 dolar kazanabilirsiniz.

Telegram Kullanıcı Adı Satma

Telegram bugün, TON blockchain üzerine inşa edilen bir pazar yeri aracılığıyla hem bireysel hesaplar hem de kanallar için kullanıcı adlarının satılabileceğini duyurdu. Ağustos ayında, Telegram‘ın kurucusu Pavel Durov, “önümüzdeki haftalarda Telegram’a biraz Web 3.0” ekleme olasılığına dikkat çekerek bu fikirden ilk kez bahsetti. O zaman, TON Vakfı’nın alan adları açık artırmasının başarısından etkilendiğini söyledi. Şimdilik sadece Telegram tarafından ayrılmış niche kullanıcı adları açık artırmaya çıkıyor, Telegram kullanıcıları gelecekte kendi kullanıcı adlarını satabiliyor olacak.

“TON‘un kısa süre önce alan adı/cüzdan adları için gerçekleştirdiği açık artırmanın başarısından gerçekten etkilendim. Wallet.ton 215.250 Toncoin’e (~260000$), casino.ton ise ~244000$’a satıldı. TON bu sonuçları elde edebildiyse, ayrılmış kullanıcı adlarını, grup ve kanal bağlantılarını açık artırmaya koyarsak 700 milyon kullanıcısıyla Telegram’ın ne kadar başarılı olabileceğini hayal edin”.

Şimdi şirket bu planını hayata geçiriyor.

TON Coin

Telegram ve TON Vakfı, bu açık artırmalar için bir merkez olarak ayrı bir web sitesi olarak Fragment’i kullanıyor. Kullanıcılar Telegram, tonkeeper uygulaması veya TON tabanlı cüzdanlarını kullanarak siteye giriş yapabilecekler. Web sitesi ayrıca kullanıcıların Telegram hesaplarını satın aldıkları kullanıcı adlarına bağlamalarına yardımcı olacak.

Lansmanda, sohbet uygulaması herkes için mevcut olacak dört ve beş karakterli kullanıcı adlarını açık artırmaya çıkarıyor. Telegram kullanıcıları ayrıca ilerleyen süreçte açık artırma için kendi mevcut kullanıcı adlarını koyabilirler. Özellikle az karakterli, İngilizce ve anlamlı kullanıcı adlarının binlerce dolara satılması bekleniyor. Şirket, dört karakterlik kullanıcı adları için minimum açık artırma değerini 10.000 TON olarak belirledi. Bu da yaklaşık 18.400 dolar yapıyor.

TON Vakfı Kurucu Üyesi Andrew Rogozov yaptığı açıklamada, ilk kez sosyal medya kullanıcılarının, TON blockchaindeki tokenizasyonları sayesinde kendi handle’larına sahip olduklarını şeffaf bir şekilde kanıtlayabileceklerini söyledi.

TON fiyatı haberle birlikte 1,84 dolara ulaştıktan sonra 1,67 dolara kadar düştü. Tekrar hatırlatmak gerekirse şimdilik sadece Telegram tarafından değerli olduğu için bugüne kadar saklanan kullanıcı adları satışa çıkıyor. İlerleyen süreçte az karakterli kullanıcı adına sahip Telegram kullanıcıları da satışlarını yapabiliyor olacak.