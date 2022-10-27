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Geçtiğimiz yıl kadar popüler olmasa da NFT alanı büyümeye devam ediyor. İşlem hacmi azalsa da yeni projeler piyasaya sürülmeye devam ediyor. Son zamanlarda birden fazla platform telif ücretlerinin sıfırlanması fikrini zaten destekliyordu. Peki son gelişmenin ne gibi fayda ve zararları olur? Duyurunun detayları ve beklentileri ele alıyoruz.

LooksRare NFT

Bugünden itibaren, LooksRare artık varsayılan olarak içerik oluşturucu telif ücretlerini desteklemeyecek ve bunun yerine LooksRare Protokol ücretinin %25’ini içerik oluşturucular/koleksiyon sahipleri ile paylaşacak. Trade Ödülleri dağıtım oranı da satıcıların lehine olacak şekilde güncellendi ve temelde ödenen protokol ücretlerinde bir indirim yoluyla %0 satıcı ücreti elde etmek amaçlandı.

Değişiklik 4 ana başlıkta açıklanıyor.

Telif hakları: LooksRare , protokol ücretlerinin %25’ini içerik oluşturuculara yönlendirecek ve standart içerik oluşturucu telif ücretlerini kaldıracak. Alıcılar ödeme sırasında isteğe bağlı telif ücreti ödemeyi tercih edebilirler.

, protokol ücretlerinin %25’ini içerik oluşturuculara yönlendirecek ve standart içerik oluşturucu telif ücretlerini kaldıracak. Alıcılar ödeme sırasında isteğe bağlı telif ücreti ödemeyi tercih edebilirler. Protokol Ücretleri: Toplamda hala %2, ancak artık her ticaretin %1,5’i LOOKS staker’larına ve %0,5’i de bir alıcı adresi belirlemişlerse koleksiyonlara gidiyor. (Ayarlamamışlarsa, toplam ücretler yalnızca %1,5’tir)

Trade Ödülleri: Ticaret ödüllerinin %95’i satıcılara, %5’i alıcılara gider.

Listeleme Ödülleri: Listeleme Ödülleri lider tablosu artık yalnızca OpenSea’nin 24 saatlik hacmine göre sıralanıyor.

NFT Telif Ücreti Sıfırlaması

Bu durum NFT topluğunun bir kesimi tarafından olumsuz karşılandı. Koleksiyon sahipleri kazançlarını bu telif ücretleriyle sağladığı için projeleriyle daha yoğun meşgul oluyor ve taban fiyatın yukarıda kalması için mücadele gösteriyordu. Bazı topluluk liderleri sıfırlanan işlem ücretlerinin ön satış sonrasında projelerin ilgisizlikten yok olmasını sağlayacağını düşünüyor. LooksRare buna bir çözüm getiriyor ve kendi kazancının bir kısmını telif ücretleri karşılığında içerik üreticilere dağıtıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz sorun LooksRare ekibinin de gözünden kaçmıyor ve şunu söylüyorlar;