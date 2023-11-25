Önde Gelen Üç Meme Coin 100 Kat Büyüme Potansiyeline Mi Hazırlanıyor? 

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Dogecoin‘in (DOGE) 2021’de katlanarak büyümesi sayesinde meme coinler artık kripto dünyasında geniş bir pazar payına sahip. Yine de Pepe (PEPE) ve yeni Rebel Satoshi ($RBLZ), hakimiyette ikincisini geride bırakacak gibi görünüyor olabilir.

Dogecoin ve Pepe’nin aşinalığına rağmen, Rebel Satoshi bu üç kripto arasında satın alınabilecek kriptolardan biri olarak lanse ediliyor.

Rebel Satoshi Göze Çarpan Bir Meme Coin Olmayı Hedefliyor

Pepe, Kurbağa Pepe çizgi filminden yararlanırken ve Dogecoin kendini Doge imajından faydalanıyor, Rebel Satoshi ise meydan okuyan, kahraman figürlerin ayak izlerini takip ediyor olabilir. Guy Fawkes ve Satoshi Nakamoto’dan esinlenen asi temalı bir meme coin olarak tanımlanıyr.

Rebel Satoshi, modern ancak genellikle baskıcı finansal sistemde meydan okumayı hedefliyor. Platform, ekibin açıklamasına göre 100 milyon $ piyasa değerine ulaşmasına yardımcı olmak için kullanıcıları bir araya getirerek birlik ve merkezsizliğin gücünü gösterecek. Rebel Satoshi’nin mevcut değerinin 1 milyon doların altında olduğu göz önüne alındığında, 100 katlık bir potansiyele ulaşılabileceği iddia ediliyor.

Ekibin açıklamasına göre RBLZ token, alım satım faaliyetlerini ve uzun vadeli elde tutmayı artırmak için finansal olarak ödüllendirici bir ekosisteme sahip hayati bir kolaylaştırıcıdır. Staking ödülleri gibi çeşitli avantajlar sağlar ve pasif gelir sunabilir. Ayrıca $RBLZ, DeFi şirketlerinin bir diğer popüler özelliği olan non fungible tokenlar (NFT’ler) için de gereklidir.

Rebel Satoshi, 9.999 benzersiz koleksiyon ve asi tabanlı dijital sanat karakterine sahip bir hazine olan Rebel Artefacts Vault’u sunar. Bunlar arasında Vatandaşlar, Savaşçılar, Asiler ve Hükümdarlar yer alırken, en nadir bulunanlar ise Recusantlar.

Rebel Satoshi, 48 saat içinde 10 milyon token satan ve devam eden ön satışı tamamladıktan sonra bu NFT koleksiyonunun ilkini yayınlayacak. RBLZ, Early Bird Round’da 0,010 dolardan işlem görüyor. Ön satışın sona ermesinin ardından iddialara göre beklenen değeri 0,025 $ olduğu için %150’lik bir büyüme beklentisi sağlıyor.

Pepe Yol Haritasında Birçok Hedefi Gerçekleştirmek İstiyor

Pepe şu anda sadece birkaç ay içinde en çok işlem gören üçüncü meme coin ve yaklaşık 452 milyon dolarlık etkileyici bir piyasa değerine sahip. Projenin cazibesinin bir parçası da DOGE, FLOKI, BONE gibi coinlerden çok daha düşük olan fiyatı.

Pepe kendisini ‘yol haritası olmayan eğlence amaçlı’ bir proje olarak tanıtırken, geliştiriciler birçok hedefe ulaşmak istiyor. Bunlar arasında 5.000’den fazla sahibinin olması ve piyasa değerinin 1 milyar dolara ulaşması yer alıyor.

PEPE fiyatı Ekim 2023 ortasından bu yana yeniden yükselişe geçerek 0,00000061$’dan %141 artışla 0,00000147$’a yükseldi ve ardından 0,00000108$’a düştü. Buna rağmen Pepe, ilk piyasaya sürüldüğünde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00000439 $’dan hala oldukça uzak. Ne olursa olsun, tahminler PEPE’nin 2024 yılına kadar en az 0,0000018 $ ve 2025 yılına kadar 0,0000035 $ değerinde olabileceğini gösteriyor.

Dogecoin Baskın Bir Meme Coin Olmaya Devam Ediyor

Uzmanlar Dogecoin’i Shiba Inu’ya kıyasla yenilik eksikliği nedeniyle sık sık gözden düşürmektedir. Ancak bu aynı zamanda proje için bir artıdır ve en iyi altcoinler arasında yüksek bir sıralamaya sahip olmaya devam etmesinin nedenidir.

Analistler ayrıca Dogecoin’i, sonuncusu aya fiziksel bir Dogecoin göndermeyi içeren ilginç girişimler için bir araya gelen dostane bir topluluğa sahip olduğu için övüyorlar. Son olarak Dogecoin, başta ‘DOGE Baba’ Elon Musk olmak üzere pek çok yüksek profilli destekçiye sahiptir. Milyarder, özellikle tokenlerin Twitter/X’te bir ödeme yöntemi haline gelmesiyle ilgili spekülasyonlar nedeniyle DOGE’nin geleceğinde hala etkili bir rol oynayabilir.

DOGE değeri (şu anda 0,075 $ seviyesinde) tüm zamanların en yüksek seviyesinden çok uzak olsa da, tahminler kısa vadede yükseliş yönünde. Muhafazakâr tahminler, DOGE’nin 2024 yılına kadar en az 0,09 dolar değerinde olabileceğini ve yıllık en yüksek değerinin 0,15 dolar olacağını öngörüyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.