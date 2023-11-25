Binance’in Eski CEO’su Changpeng Zhao’nun Avukatları ABD Adalet Bakanlığı’nın Talebine İtiraz Etti!

Bilindiği gibi ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘in Kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, ABD’nin kara para aklama iddialarını kabul etmişti. Zhao, ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma kapsamında 50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ederken, şirketin CEO’luk görevinden istifa etti. Zhao’nun avukatları şimdi müvekkilinin ailesinin yanına, Birleşik Arap Emirlikleri’ne dönmesine izin verilmesini talep ediyor.

Avukatlarına Göre Zhao’nun Kaçma Riski Yok

Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Zhao’nun avukatları Banka Gizlilik Yasası‘nı ihlal etmekten suçlu olduğunu kabul etmesinin ardından Şubat ayında alacağı ceza öncesinde ABD’den ayrılmasına izin verilmemesi gerektiğini savunan ABD Adalet Bakanlığı’nın mahkeme başvurusuna itiraz etti. Avukatlar tarafından mahkemeye yapılan başvuruda Zhao’nun kaçma riskinin olmadığı ve şimdilik Birleşik Arap Emirlikleri’ne dönmesine izin verilmesi talep edildi.

Avukatları, Zhao’nun bu suçlamayı kabul etmek için ABD’ye gelerek kaçma riski olmadığını zaten kanıtladığını savunuyor. Nitekim davaya bakan Sulh Ceza Hakimi Yargıç Brian Tsuchida, Zhao’nun ABD’ye gelerek mahkeme çıkmasının ikna edici olduğunu kabul etmişti. Mahkeme başvurusunda bu konuya vurgu yapan avukatlar “Yargıç Tsuchida, Zhao’nun gönüllü olarak teslim olmuş olması, bu davayı çözme niyeti ve önerdiği büyük kefalet paketi de dahil olmak üzere ilgili tüm gerçeklere dayanarak Zhao’nun Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet ederken bile kaçma riski taşımadığına karar vermiştir.” ifadelerine yer verdi.

Binance, bu hafta başında Zhao ile birlikte birçok suçlamayı kabul ederek 4.3 milyar dolarlık büyük bir ceza ödemeyi, uyum programını denetlemek ve geçmiş işlemlerin incelenmesi için bağımsız gözlemciler atamayı ve Zhao’nun CEO olarak istifasını onaylamayı kabul etti. Binance’in eski bölgesel piyasalar başkanı Richard Teng ise yeni CEO olarak görevi devraldı.

Adalet Bakanlığı’na Göre Zhao ABD’de Kalmalı

Zhao 21 Kasım’da 175 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. Yine de avukatları ve ABD Adalet Bakanlığı, Zhao’nun vatandaşı olduğu ve ailesinin yaşadığı BAE’ye dönüp dönemeyeceği ya da ABD’de mi kalması gerektiği konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Zhao’nun BAE’ye dönmesi halinde hüküm giymeden iki hafta önce ABD’ye geri dönmesi gerekiyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Zhao’nun yatırdığı 15 milyon doları ve kefillerinin yatırdığı 5 milyon doları kaybetmeyi göze alabileceğini savunuyor. Avukatlar bu argümanın Zhao’nun ve Binance’in verdiği mali taahhüdü görmezden geldiğini söylüyor. Avukatlar, ABD Adalet Bakanlığı’nın diğer argümanlarının da benzer şekilde Zhao’nun ABD’ye uçmak gibi halihazırda yaptığı her şeyi görmezden geldiğini belirterek “Tüm bu bilgilerin ağırlığına ve Yargıç Tsuchida’nın bunları değerlendirmiş olmasına rağmen hükümet Zhao’nun savunması ve ceza alması arasında aylarca ailesinden uzakta ABD‘de kalmasında ısrar etmek için hiçbir haklı ya da ek dayanak sunmuyor” denildi.

Zhao’nun alacağı cezanın 23 Şubat 2024 tarihinde açıklanması planlanıyor. 18 ay hapis cezasına çarptırılması beklenen Zhao, savunma anlaşmasında 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.