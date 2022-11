Okuma Süresi: 8 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Son birkaç yılda blok zincir teknolojisinin büyümesinin ve Web3’ün de gelişmesiyle birlikte, kripto oyun projelerinin sayısında büyük bir artışa tanık olundu. Özellikle kullanıcıların en sevdikleri şey oyunu oynarken para kazanmaları teknolojisinin verdiği nimetlerin başında geliyor. Oyna-Kazan oyunları, oyuncuların sevdikleri şeyi yaparken para kazanmalarını mümkün kılıyor. Günümüzde en iyi oyun coinleri tam olarak bu yüzden fazlasıyla dikkat çekiyor olabilir.

Kripto para piyasasında Oyna-Kazan oyunlarına bolca rastlanıyor. En son yayınlanan DappRadar x BGA Games raporunda, 2022’nin üçüncü çeyreğinde en büyük 50 ağdaki tüm blok zinciri faaliyetlerinin neredeyse yarısını oyunlar oluşturduğu açıklandı. Bununla birlikte, ikinci çeyreğin aksine, blok zincir tabanlı oyunlara ve Metaverse girişimlerine yapılan yatırımlar bir miktar azaldı.

Sahip oldukları büyük potansiyele rağmen, blok zincir ve Oyna-Kazan oyunları 2021’de popüler olmaya başladıklarında bazılarının beklediği ilerlemeyi kaydetmekte biraz zorlandığı iddia ediliyor. Bu oyunların bazı önemli faktörler açısından geride kaldığı belirtiliyor. The Sandbox, Gods Unchained ve Decentraland gibi projeler çok hızlı bir şekilde büyüyerek milyarlarca dolar değerine ulaşarak devasa piyasa değerlerine sahip oldu. Ayrıca ünlülerin ve büyük markaların, bu projelerin NFT karakterleri ile Metaverse arazilerini satın aldığı görüldü.

Fakat bu az sayıda girişim dışında piyasa, geleneksel oyuncuları yakalamayı başaramadı. Bu sorunun en başında ise oyuna gereken ilginin gösterilmemesi geliyor olabilir.

Calvaria (RIA) Nedir?

Tüm bunların yanı sıra ekibe göre, 2022’nin 3. çeyreğinde piyasaya sürülen yepyeni bir oyna kazan (P2E) oyunu olan Calvaria projesi oyun severlerin ilgisini çekiyor.

Gelecek vaat eden bir blok zinciri oyunu olarak nitelendirilen Calvaria, oyun coinleri arasında çok konuşulması gereken bir NFT Oyna-Kazan oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun merkezinde şu anda ön satışta olan RIA tokeni yer alıyor. Temelde strateji kart oyunu olan Calvaria, kendisini piyasadaki çok sayıdaki rakipten ayırmak için geleneksel oyuncuları denemeye teşvik ederek Oyna-Kazan (P2E) oyunlarını demokratikleştirmeyi amaçlıyor.

Açıklamalara göre Calvaria’nın pazardaki üstünlüğü, ölümden sonraki hayata ilişkin benzersiz temasıyla pekişecek. Bu tema oyunlarda ve ana akım medyada nadiren işlendiği için pek çok yaratıcı olasılığa kapılarını açıyor.

Duels of Eternity Nedir?

Öbür dünyada geçen Duels of Eternity, Calvaria’nın ana savaş kartı strateji oyunudur. Oyunda, üç benzersiz grup birbiriyle savaşıyor. Calvaria: Duels of Eternity, oyuncuların birbirlerine karşı savaşmasına ve aylık turnuvalara katılmasına olanak tanıyan yeni bir Oyna-Kazan (P2E) savaş kartı kripto oyunudur. Projenin en çok beklenen savaş kartı oyunu, kartların farklı karakterleri temsil ettiği turnuvalara ev sahipliği yapacak. Ayrıca yapılan açıklamalara göre her kart benzersiz bir dizi yeteneğe sahip olacak.

Oyuncuların, heyecan verici ödüller ve yükseltmeler almak için özelleştirilmiş stratejiler kullanarak rakiplerini yenmesi gerekiyor. Oyun içerisinde oyuncular bir gruba katılıyor ve ardından ordularını düzenliyor. Savaş alanında zafer kazanmak için strateji, takım çalışması ve beceri ile rakiplerine üstünlük sağlamaları gerekir.

Bilginin yanı sıra müttefik güçlerin becerileri ve iş birliği de çok önemli görülüyor. Oyuncuların, doğru kart kombinasyonunu bir araya getirmeleri, bunları doğru sırayla oynamaları, benzersiz özellikteki birimlerin yeteneklerini doğru anda kullanıp oyunu kazanmaları bekleniyor.

Meksika mitolojisinden esinlenen ve tamamen 3D olarak oyunculara sunulacak Duels of Eternity, sadece oyuncuya karşı oyuncu savaşları içermekle kalmayacak, aynı zamanda tek oyunculu bir senaryoya da sahip olacak. Oyuncular destelerini genişlettikçe ve ödüller kazandıkça, öbür dünyanın gizemli perdeleri de aralanacak.

Oyna-Kazan (P2E) versiyonunda oyuncular kartlarına, kaynaklarına ve varlıklarına tamamen sahip olacaklar. Oyuncular ayrıca seçilen stratejiye uygun olarak kullanmak üzere özel bir kart seti de toplayabilecekler. Hem oyun dışındaki serbest pazar hem de oyun içi mağaza, malzemelerin satın alınmasına ve satılmasına izin veriyor.

Oyuncular, tek oyunculu modda kazandıklarında, oyuncuya karşı oyuncu modunda kullanabilecekleri özel kartlar veya güçlendirmeler kazanacaklar.

Üç turun en iyisi formatında oynanan bu maçların galipleri RIA tokeni ile ödüllendirilecek.

Calvaria Oyun Severlerin Markajı Altında

Projenin teknik dokümanı olan Whitepaper’ında oyunla ilgili açıklaması onu çok cazip kılıyor olabilir. Calvaria’nın, her şey planlandığı gibi giderse aktivite ve katılım açısından birçok popüler NFT kart oyununu geride bırakma potansiyeline sahip olduğu bildiriliyor. Ekibe göre Calvaria’nın muazzam yukarı yönlü potansiyelini daha da artıran özelliklerin bazıları arasında, DAO (merkeziyetsiz otonom organizasyon), stake etme, oyun içi mağaza ve ödüller yer alıyor.

Öte yandan, Calvaria’da her kart kendi yeteneklerine sahip bir 3 boyutlu karakteri temsil ediyor. Oyuncular diğer oyuncularla savaşmak için özel desteler ve stratejiler oluşturabiliyor.

RIA tokenleri oyun içi satın alımlar ve ödül almak için de kullanılabiliyor, ancak tek faydaları bunlar değil. Ekibin açıklamalarına göre bu tokenlere sahip olmak, yatırımcıların ekosistemin düzgün çalışmasını sağlayarak ekosistemi yönetmelerine olanak sağlıyor. RIA yatırımcıları ayrıca platformun önemli yönlerine karar vermek için oy kullanma hakkına sahip. Calvaria, her bir seçmenin yönetişim açısından ağırlığını token varlıklarına göre belirliyor.

Ödüller ayrıca stake etme yoluyla da alınıyor. Günlük ödüllerden faydalanmak isteyen yatırımcılar ekibin iddialarına göre, RIA coinlerini uzun süreler boyunca kilitli bırakan yatırımcılar Calvaria’yı uzun vadeli bir kripto projesi olarak görüyorlar.

Kart desteleri oluşturmak adına, oyuncuların tokenlerini satın alımlar için kullanmaları gerekiyor. Her iki token de yüzde 0 işlem vergisi içerdiğinden, oyuncular istedikleri sıklıkta işlem yapabiliyorlar. Her kart, yeteneklere ve güçlü yönlere sahip benzersiz bir karakteri temsil ediyor. Oyuncuların kazanma şansını artırmak için kartlarının gücünü artırmaları gerekiyor.

Yatırımcılar, Calvaria Telegram kanalına abone olarak hem tokenler hem de oyun hakkında daha fazla bilgi alabilir.

Özetle ekibin açıklamalarına göre son derece aktif olarak ekosisteme katkıda bulunan oyuncular tokenlerle ödüllendirilecek. Tokenların her ikisi de ikincil piyasalarda alınıp satılabiliyor. Bu yüzden şu anda ön satışta olan RIA tokenleri oldukça dikkat çekiyor.

Calvaria’nın Ön Satışın Her Aşamasında Fiyatlar Artacak

Ekibin açıklamalarına göre Calvaria ön satış etkinliğinde dilim dilim ücretlerin artması, yatırımcıların ön satışın ilk aşamalarında bu oyun kriptolarını satın alarak en düşük fiyatlardan avantaj sağlayacakları anlamına geliyor. Yine ekibin iddialarına göre üçüncü aşamasını gerçekleştiren RIA tokenleri şu an 0,02 dolar değerinde. Borsa listelemelerinden önce çeşitli aşamalara girdikçe değeri de artacak.

Buna göre; önümüzdeki 3. aşamada, 1 USDT 50 RIA’ya (0,02 dolar), 4. aşamada 1 USDT 40 RIA’ya (0,025 dolara), 5. aşamada 1 USDT 33.33 RIA’ya (0,03 dolara), 6. aşamada 1 USDT 28.57 RIA’ya (0,035 dolara), 7. aşamada 1 USDT 25 RIA’ya (0,04 dolara) 8. aşamada 1 USDT 22.22 RIA’ya (0.045 dolara), 9. aşamada 1 USDT 20 RIA’ya (0,05 dolara), 10. aşamada 1 USDT 18.18 RIA’ya (0,055 dolara) denk gelecek.

Ön satış için ayrılan token sayısı toplam 1 milyar RIA olan arzın yüzde 30’una tekabül eden 300 milyon olarak belirtiliyor.

Oyunu Ücretsiz Erişim Cazip Kılıyor

Calvaria’nın Duels of Eternity oyununa ücretsiz erişim sunulması, onu para kazandıran NFT oyunları arasına sokan en önemli etken olarak görülüyor. Savaş kartlarının NFT formatında tasarlanmanın yanı sıra oldukça zengin içeriğe ve illüstrasyona sahip olduğu gözlemleniyor. Her bir kartta, kurulan 3 farklı şehir ve tema içerisinde farklı özellikler bulunuyor. Calvaria eşler arası (peer-to-peer) pazar yerinde oyuncuların bu kartların alım satımını yapabilecekleri bir sistem de yer alıyor. Bu sayede oyuncular hiç para yatırmadan (free to play) oyuna girebiliyor ve oyun becerileri sayesinde native token olan RIA’yı elde edebiliyor.

Calvaria’da savaşı kazananlar, Bitcoin veya Ethereum gibi büyük kripto paralarla takas edilebilen RIA tokenleri kazanıyor. Alternatif olarak, kazananlar RIA tokenlerini ellerinde tutabiliyor ve pasif gelir elde edebiliyor. Öte yandan oyuncular, bu tokenlerle kart destelerini güçlendirebiliyor ya da tokenlerini nakit paraya çevirebiliyor.

Calvaria NFT kartları ekibin açıklamalarına göre kendi başlarına da bir değere sahip. Daha fazla oyuncu oyuna katıldıkça, nadir (Rare) ve güçlü (Powerful) NFT savaş kartlarına olan talebin artacağı gözlemleniyor. Bu da ekibin iddialarına göre Calvaria pazarında bu NFT’lerin fiyatını yükselteceği, Calvaria’ya erken katılan ve NFT drop’larının ilk turunda en iyi kartları alan yatırımcılar için potansiyel bir maaş sağlayacak.

Calvaria’nın 100 Bin Dolarlık Çekilişi

Yeni bir Oyna-Kazan kripto oyunu olan Calvaria, satış öncesi reklam kampanyasının bir parçası olarak üç şanslı kazanana ekosistemin yerel tokeni RIA ile ödenen 100 bin dolarlık ödül havuzundan pay sunacağını duyurdu.

Yarışmaya katılmak için toplam on yöntem bulunuyor ve tüm görevlerin tamamlanması halinde yatırımcılar çekilişe 155 kez isimlerini yazdırabiliyor. Görevler ayrıca adayların Calvaria’yı Twitter’da takip etmesini, Telegram’ın yanı sıra Discord’a katılmasını ve görevle ilgili haberleri yaymasını gerektiriyor.

Birinci, büyük ödül olan 70 bin dolarlık RIA tokeni, ikincilik ödülünü kazanan 20 bin dolarlık RIA tokeni ve üçüncülük ödülünü kazanan ise tam 10 bin dolarlık RIA tokeni alacak. Kazananın ödülde hak iddia edebilmesi için çekiliş günü en az 100 RIA tokene sahip olması gerekiyor.

Bununla birlikte, Calvaria ön satışı hala erken aşamalarında… Ekibin açıklamalarına göre güncel olarak ikinci ön satış aşamasında olan bu etkinliğe şu ana kadar toplanan fon 600 bin dolara yaklaştı.

