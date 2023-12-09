Noelde Alınabileceği İddia Edilen 5 Meme Coin 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Tatil ruhunun kripto para ticaretinin heyecanıyla birleştiği zamanların geldiği iddia ediliyor.

Bu Noel’de, tüm heyecanın yaşandığı yerin meme coin arenası olduğu da iddialar arasında. İster deneyimli bir yatırımcı olun, ister yeni başlayan bir yatırımcı olun, bu meme coin’lerin gelir getirebileceği iddia ediliyor.

NuggetRush (NUGX)

NuggetRush iddialara göre sıradan bir meme coin değildir. Bu token, meme coinlerin James Bond’u olarak tanımlanıyor ve oyun, blok zinciri teknolojisi ve sosyal etkiyi gerçek bir casus gibi harmanladığı iddia ediliyor. Ethereum blok zinciri üzerinde çalışır ve bir oyna-kazan oyunudur.

Yani ekibin açıklamasına göre oyunu oynuyorsunuz, dijital altın çıkarıyorsunuz ve gerçek dünyadaki amaçlara katkıda bulunuyorsunuz. Bir amacı olan bir oyun gibi olduğu ifade ediliyor. Bu da onu izlenmesi gereken altcoinlerden biri yapıyor olabilir.

Ekibin açıklamasına göre NUGX şu anda ön satışta üçüncü turunda ve şimdiden her biri 0,013 USDT’den 76 milyondan fazla token sattı.

Ekibin iddiasına göre fiyat bir sonraki turda fiyat 0,015 USDT’ye yükselecek. Dolayısıyla, bu tatil sezonunda yatırım yapmak için iddialara göre altcoinlerden birini arıyorsanız, NUGX radarınızda olabilir.

Ekibin açıklamasına göre NUGX kullanıcı dostu bir yaklaşımla geliyor. Toplam 500 milyon token arzı ve sıfır işlem vergisi sunuyor. Yeni başlayanlar için kripto para ticareti dünyasına girenler için Noel Baba’dan bir hediye gibi olabilir.

Ayrıca, lansman sonrası sözleşme kontrolünü topluluğa devretme planları var.

Bone ShibaSwap (BONE)

Bone ShibaSwap sadece bir kemik değildir; merkezi olmayan finans (DeFi) dünyasında bir güç merkezidir.

Bu token, kripto topluluğunda dalgalar yaratan merkezi olmayan bir borsa olan ShibaSwap ekosisteminin motoru gibidir. BONE, ShibaSwap’i harekete geçiren gizli sos gibidir. Yenilikçi finansal çözümlerle ilgileniyorsanız, bu sizin için en iyi altcoinlerden biridir.

BONE ile ilgili harika olan şey, ShibaSwap platformuyla sorunsuz entegrasyonudur. Kullanıcılara DeFi hizmetlerinden oluşan bir büfe sunar. Bu, parmaklarınızın ucunda finansal seçeneklerden oluşan bir ziyafete sahip olmak gibidir. Dolayısıyla, DeFi devriminin ön saflarında yer alan bir token arıyorsanız, iddialara göre BONE satın alınacak altcoinler listenizde yer almalıdır.

Doge Killer (LEASH)

Doge Killer biraz şekil değiştirici. Bir rebase token olarak başladı ancak daha sonra Shiba Inu ekosisteminde önemli bir oyuncu haline geldi. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi – sürprizlerle dolu.

Sınırlı arzı ile LEASH, kripto dünyasında nadir bulunan bir mücevher gibidir ve yatırımcıları bala giden arılar gibi kendine çeker. ShibaSwap ekosistemi içindeki entegrasyonu da dikkat çekiyor olabilir. Bu, şehirdeki en sıcak partiye VIP geçiş kartına sahip olmak gibi bir şey.

Memecoin (MEME)

Memecoin, kripto topluluğunun kalp hırsızı olarak tanımlanıyor. MEME tamamen insanların gücüyle ilgilidir. Topluluğun büyümeyi ve yeniliği yönlendirdiği dijital bir demokrasi gibidir. Eğer topluluğun gücüne inanıyorsanız, MEME tam size göre bir token.

Token sahiplerinin tokenin geleceğinde söz sahibi olmasını sağlayan benzersiz bir topluluk yönetişim modeline sahiptir. Bu, kriptonun belediye meclisi toplantısı gibidir.

Kishu Inu (KISHU)

Kishu Inu meme coin dünyasında yeni bir coin. Sevimli bir maskotu ve kullanıcı dostu bir havası var. Kripto dünyasının köpek yavrusu gibi – sevimli ve ulaşılabilir. KISHU, çok çeşitli yatırımcılar için erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onu özellikle yeni başlayanlar için yatırım yapılacak en iyi altcoinler için harika bir seçim haline getirir.

Teknik çerçevesi, net bir yol haritası ve düzenli güncellemelerle işleri basit ve şeffaf tutar. Dolayısıyla, kripto oyununda yeniyseniz ve arkadaş canlısı bir yol arkadaşı istiyorsanız, KISHU’yu takip edebilirsiniz.

Sonuç

Tatil sezonu yaklaşırken, iddialara göre bu beş meme coin kripto Noel ağacının altındaki parlak hediyeler gibidir.

NuggetRush’ın NFT’lere çığır açan yaklaşımından BONE’un DeFi becerisine, LEASH’in nadirliğine, MEME’in topluluk odaklı modeline ve KISHU’nun kullanıcı dostu tasarımına kadar herkes için bir şeyler var.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.