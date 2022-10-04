Beeple, daha önce Twitter hesabı saldırıya uğradıktan sonra bir kimlik avı saldırısının kurbanı olmuştu. Buna benzer bir saldırı daha gerçekleşti.

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Beeple olarak adlandırılan NFT sanatçısı Mike Winkelmann, kullanıcı cüzdanlarını çalabilecek bir Discord sunucusu hırsızlığı konusunda uyardı. Beeple, Pazartesi günü twitter hesabında “Uyuşmazlık URL’lerimizin sahte bir anlaşmazlığa işaret etmek için saldırıya uğramış gibi görünüyor. Bu anlaşmazlığa GİRMEYİN ve doğrulamayın, cüzdanınızı boşaltır!” diye uyarıda bulunmuştu.

Daha önce Beeple, twitter hesabı saldırıya uğradıktan sonra bir kimlik avı saldırısının kurbanı olmuştu. Olayda, dolandırıcılar, sanatçının Louis Vuitton‘un NFT koleksiyonunun çekilişi olduğu iddia edilen bir web sitesinin bağlantısını paylaşmıştı.Bu link ile etkileşim sonucunda cüzdanında bulunan NFT’ler üzerinde yaklaşık 438.000 dolar kaybettiği bildirilmişti.

Bu sefer, ‘çöp olduğu için anlaşmazlığı’ suçladı. NFT tüccarı ve etkileyicisi maxnaut.eth, bir tweet’te Discord URL’sinin ele geçirildiğini ve Beeple olayı fark etmeden önce ekibin işletim sistemini güncellemediğini açıkladı.

Bored Ape Yat Kulübü, Mars Kedileri, Evsiz Dostlar ve DIPPIES dahil olmak üzere popüler NFT girişimleri de Discord korsanlıklarıyla karşı karşıya kaldı.

Zincir içi analist ve denetçi OKHotsot, Haziran başında 41 NFT Discord olayı tespit etmişti. Ve artan istismarların arkasında, platform bu yılın başlarında bir blog yazısında Discord’un bu tür olayları bildiren tek kişi olmadığını belirtmişti. Discord, genel kripto piyasasının araştırmalara atıfta bulunarak daha fazla dolandırıcılık raporu yayınladığını belirtti. Özellikle Yuga Labs projeleri , Bored Apes ve Otherside sunucularını etkileyen Discord korsanlığının hedefi haline geldi. Bored Apes Discord hizmeti bir kereden fazla saldırıya uğradı. Ayrı bir olayda, bilgisayar korsanları, Boris Vagner’ın hesabını topluluk yöneticisi olarak kullanarak Bored Apes Instagram beslemesine ve Discord sunucusuna bir mint bağlantısı yerleştirdi. Giriş elde ettiklerinde, bir kimlik avı saldırısı gerçekleştirdiler ve 145 ETH çaldılar.

Platformun bir temsilcisi daha önce, “Discord, tüm kullanıcıların ve toplulukların güvenliğini çok ciddiye alıyor. Bu tür saldırıların gerçekleşmesini zorlaştırmak için her zaman çalışıyoruz ve kullanıcılarımızı korumaya yardımcı olacak eğitim ve araçlara yatırım yapmaya devam ediyoruz.” dedi.