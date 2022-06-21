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NFT Piyasası İçin 2028 Hedefi! Erken Dönemin Avantajları!

Uzmanlar NFT pazarının 2028 yılındaki durumunu tahmin etmeye çalıştı. Oldukça ilgi çeken sonuçlar veriler ortaya çıktı. NFT pazarı neden büyüyecek?
20:35
21 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarının önemli bir parçası olan NFT’ler özellikle geçtiğimiz yılın ikinci yarısında önemli bir büyüme yaşadı. Yatırımcıların coşkusu azalmış olsa da uzmanlar 2028 yılı için çok daha büyük bir NFT pazarı bekliyor. Peki 2028 yılında NFT pazarı için uzmanlar ne kadarlık bir büyümeden bahsediyor?

NFT Piyasası İçin 2028 Hedefi

Global Non Fungible Token (NFT) pazar büyüklüğünün, 2022-2028 döneminde %24,4’lük bir CAGR ile 2028’de %780’lik bir büyüme bekleniyor. Yıllık bileşik büyüme oranına göre ortaya çıkan bu rakam sadece NFT’leri kapsıyor. Metaverse ve Web3 için trilyon dolarlık hedeflerden bahsediliyor.

NFT pazarının büyümesini yönlendiren başlıca faktörler şunlardır:

  • Fiziksel bir öğeyi dijital bir varlığa dönüştürmek, işlemleri kolaylaştırır ve aracıları ortadan kaldırır. Bu ihtiyacın yıllar içinde daha da artacağı düşünülüyor.
  • Blockchain üzerindeki NFT’ler, aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak ve sanatçıların izleyicileriyle doğrudan iletişim kurmasını sağlayarak dijital veya fiziksel sanat eserlerini temsil eder. Ayrıca işletmelerin süreçlerini geliştirmelerine yardımcı olabilirler.
  • NFT’nin tedarik zinciri yönetimi, perakende ve modada artan kullanımının yanı sıra endüstri ağır toplarının NFT’lere artan ilgisi

Buna göre henüz NFT yatırımı için erken dönemdeyiz ve 6 yıl içinde yatırımcısına milyonlarca dolar kazandıran çok sayıda proje göreceğiz. Ethereum’un 1 dolar olduğu günlere geri dönmemiz pek mümkün görünmüyor ancak 6 yıl içinde 1000 kat ve üzerinde değerlenebilecek NFT koleksiyonları göreceğiz. Belki de bugün az sayıda bilinen koleksiyonlar arasından bu performansı gösterenler olacak, kim bilebilir?

Peki bugünlerde NFT piyasalarında günlük hacim ne durum da? En büyük NFT pazaryerlerinin güncel durumu;

NFT Büyümesi ve Trendler

Sanatçılar ve içerik oluşturucular, blockchain teknolojisi ve NFT’ler sayesinde çalışmalarından para kazanma konusunda benzersiz bir fırsata sahiptir. Örneğin sanatçılar artık eserlerini galeriler veya müzayede evleri aracılığıyla satmak zorunda değiller. Bunun yerine, sanatçı bunu doğrudan tüketiciye NFT olarak satabilir ve kârın daha büyük bir kısmını elinde tutmalarına izin verebilir. Ek olarak, sanatçılar telif ücretlerini yazılımlarına entegre edebilirler, böylece çalışmaları yeni bir sahibine satıldığında satışlardan pay alırlar. Bu istenen bir özelliktir çünkü çoğu sanatçı ilk satışlarından sonra gelir elde etmez.

Dijital sanat, koleksiyon ürünleri ve oyun parçaları, takas edilebilecek özel ve sıra dışı nesnelerin sadece birkaç örneğidir. Bu faktörün, NFT pazarında ciddi bir büyümeyi tetiklemesi bekleniyor. Oyun içi satın alımlar, geleneksel olarak tek bir oyun içinde kalır ve devredilemez, taşınamaz durumdadır. Fakat oyunların NFT’leri benimsemesiyle birlikte oyunda satın alınan değerli nesneler oyuncuya dilediği zamanda bunu satma imkanı tanır.

NFT’ler kimlikleri yönetmek için de harikadır. Her giriş ve çıkış noktasında ibraz edilmesi gereken fiili pasaport örneğini düşünün. Bireysel pasaportları, her biri kendine özgü ayırt edici niteliklere sahip, NFT’lere dönüştürerek, yargı bölgelerine giriş ve çıkış süreçlerini kolaylaştırmak düşünülebilir. Bu kullanım durumuna ek olarak, NFT’ler dijital ortamda kimlik yönetimi için de kullanılabilir.

Her biri kendi niteliklerine ve mülk türlerine sahip birkaç bölüme ayrılmış bir gayrimenkul parçası düşünün. Her bir arazi parçası farklıdır, ayrı ayrı fiyatlandırılır ve niteliklerine dayalı olarak NFT şeklinde temsil edilir. Her bir koleksiyon parçasına gerekli meta veriler eklenerek, zor ve bürokratik bir süreç olan gayrimenkul yatırımı basitleştirilebilir.

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