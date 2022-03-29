NFT pazarlarından biri olan bu platform, sohbet özelliği güncellemesi ile gündeme geliyor. Platformun yerel tokenı da yükselişleriyle dikkat çekiyor.

Kripto sektörünün ilk NFT pazarlarından olan ve popülaritesi giderek artan LooksRare, platforma sohbet edilebilecek yeni bir özellik getirdiklerini duyurdu. Bu özellikle platformda NFT sahiplerinin ya da sahibi olmak isteyen diğer kullanıcıların, sohbet butonuna basarak birbirleriyle iletişim kurabilmesi hedefleniyor. LooksRare, bu özellik için Etherscan ile ortaklık kurduklarını ve Blockscan Chat’i böylece entegre edebildiklerini iletiyor. Ayrıca LooksRare, Etherscan ile birlikte bu uygulama için yeni gelişmeler gelebileceğini ve güncellemelerin devam edeceğini de bildiriyor.

NFT’ler ve LOOKS’un Fiyatı

Hali hazırda NFT pazarında ciddi bir pasta dilimine sahip olan LooksRare, bu özelliği ile rakiplerinin önüne geçiyor. Ayrıca bu gelişme yaşanırken LooksRare’in yerel tokenı olan LooksRare (LOOKS)’un fiyat artışı da göze çarpıyor. Bu yazı yazılırken LOOKS, son 24 saatteki %15’e yakın artışı ile 2,37 dolardan işlem görüyor. Ayrıca LOOKS, bir haftalık bakıldığında %37, iki haftalık bakıldığında %132 ve aylık bakıldığında %112 artışıyla yükselen ivmesine daha çok hız katmaya devam ediyor.

Sohbet özelliğinin LooksRare platformuna getirilmesi ile yatırımcılar arasındaki iletişim artabilir ve bu platformu bir hype’a sürükleyebilir. Belki de bu özellik ile yatırımcılar arasında NFT alışverişleri için bir pazarlık ortamı da oluşabilir. Bu ortamın oluşması LooksRare’i diğer platformlardan mutlak bir şekilde ayıracaktır ve onun tercih sebebi olmasına sebebiyet verebilir. Belki de serbest bir piyasada bulunan NFT’lerin fiyatları da bu yönde şekillenebilir.

LOOKS Fiyatını Katlayabilir!

LooksRare’in yerel tokenı LOOKS, bu platformda likidetiyi sağlıyor ve yatırımcılarının ödül kazanmasına da yardımcı oluyor. LOOKS, Binance dahil olmak üzere birçok borsada listelenmesiyle de biliniyor. Ancak yatırımcılar LOOKS’u genel olarak bir yatırım aracı olarak görmüyor ve onu daha çok NFT takaslarında kullanmayı tercih ediyor.

Yine de LooksRare’in yaptığı güncelleme ile platformda bir trend artışı olacağı düşünülüyor. Bununla beraber LOOKS, ciddi bir fiyat yükselişi ivmesi gösteriyor. Eğer LooksRare, bu güncelleme ile platforma daha çok yatırımcı çekebilirse, LOOKS’un fiyat artışının katlanarak gidebileceği düşünülüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.