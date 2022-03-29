X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  • NFT
  •   NFT Pazarından Sohbet Özelliği Güncellemesi: Token’ının Fiyatı Uçtu!

NFT Pazarından Sohbet Özelliği Güncellemesi: Token’ının Fiyatı Uçtu!

NFT pazarlarından biri olan bu platform, sohbet özelliği güncellemesi ile gündeme geliyor. Platformun yerel tokenı da yükselişleriyle dikkat çekiyor.
17:02
29 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto sektörünün ilk NFT pazarlarından olan ve popülaritesi giderek artan LooksRare, platforma sohbet edilebilecek yeni bir özellik getirdiklerini duyurdu. Bu özellikle platformda NFT sahiplerinin ya da sahibi olmak isteyen diğer kullanıcıların, sohbet butonuna basarak birbirleriyle iletişim kurabilmesi hedefleniyor. LooksRare, bu özellik için Etherscan ile ortaklık kurduklarını ve Blockscan Chat’i böylece entegre edebildiklerini iletiyor. Ayrıca LooksRare, Etherscan ile birlikte bu uygulama için yeni gelişmeler gelebileceğini ve güncellemelerin devam edeceğini de bildiriyor.

NFT’ler ve LOOKS’un Fiyatı

Hali hazırda NFT pazarında ciddi bir pasta dilimine sahip olan LooksRare, bu özelliği ile rakiplerinin önüne geçiyor. Ayrıca bu gelişme yaşanırken LooksRare’in yerel tokenı olan LooksRare (LOOKS)’un fiyat artışı da göze çarpıyor. Bu yazı yazılırken LOOKS, son 24 saatteki %15’e yakın artışı ile 2,37 dolardan işlem görüyor. Ayrıca LOOKS, bir haftalık bakıldığında %37, iki haftalık bakıldığında %132 ve aylık bakıldığında %112 artışıyla yükselen ivmesine daha çok hız katmaya devam ediyor.

Sohbet özelliğinin LooksRare platformuna getirilmesi ile yatırımcılar arasındaki iletişim artabilir ve bu platformu bir hype’a sürükleyebilir. Belki de bu özellik ile yatırımcılar arasında NFT alışverişleri için bir pazarlık ortamı da oluşabilir. Bu ortamın oluşması LooksRare’i diğer platformlardan mutlak bir şekilde ayıracaktır ve onun tercih sebebi olmasına sebebiyet verebilir. Belki de serbest bir piyasada bulunan NFT’lerin fiyatları da bu yönde şekillenebilir.

LOOKS Fiyatını Katlayabilir!

LooksRare’in yerel tokenı LOOKS, bu platformda likidetiyi sağlıyor ve yatırımcılarının ödül kazanmasına da yardımcı oluyor. LOOKS, Binance dahil olmak üzere birçok borsada listelenmesiyle de biliniyor. Ancak yatırımcılar LOOKS’u genel olarak bir yatırım aracı olarak görmüyor ve onu daha çok NFT takaslarında kullanmayı tercih ediyor.

Yine de LooksRare’in yaptığı güncelleme ile platformda bir trend artışı olacağı düşünülüyor. Bununla beraber LOOKS, ciddi bir fiyat yükselişi ivmesi gösteriyor. Eğer LooksRare, bu güncelleme ile platforma daha çok yatırımcı çekebilirse, LOOKS’un fiyat artışının katlanarak gidebileceği düşünülüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Dev Banka, Instagram’ın NFT Hamlesini Değerlendirdi! Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Dev Banka, Instagram’ın NFT Hamlesini Değerlendirdi! Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Kripto Paralarla Pasif Gelir! En İyi 3 Oyna-Kazan (P2E) Projesi!
Kripto Paralarla Pasif Gelir! En İyi 3 Oyna-Kazan (P2E) Projesi!
Analist: “Bu 3 Metaverse Projesini Mutlaka Takip Edin!”
Analist: “Bu 3 Metaverse Projesini Mutlaka Takip Edin!”
Demir Demirkan Herkesin Aklındakileri Sordu, Rock’n’Verse Ekibi Yanıtladı!
Demir Demirkan Herkesin Aklındakileri Sordu, Rock’n’Verse Ekibi Yanıtladı!
Binance Dahil Oldu! Bu Ülke Emlak Vergisi Ödemelerinde Bitcoin’i Kabul Edecek
Binance Dahil Oldu! Bu Ülke Emlak Vergisi Ödemelerinde Bitcoin’i Kabul Edecek
Rock Kültürü Blockchain İle Birleşiyor: Rock’n’Verse’de Arka Planda Neler Oluyor?
Rock Kültürü Blockchain İle Birleşiyor: Rock’n’Verse’de Arka Planda Neler Oluyor?
NFT Hype’ı Artıyor: 10 Dakikada 24 Milyon Dolarlık Satış!
NFT Hype’ı Artıyor: 10 Dakikada 24 Milyon Dolarlık Satış!
Eskiden WINAMP Vardı! Ama O Şimdi Bir NFT!
Eskiden WINAMP Vardı! Ama O Şimdi Bir NFT!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazarından Sohbet Özelliği Güncellemesi: Token’ının Fiyatı Uçtu!
Dev Banka, Instagram'ın NFT Hamlesini Değerlendirdi! Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Dev Banka, Instagram’ın NFT Hamlesini Değerlendirdi! Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Kripto Paralarla Pasif Gelir! En İyi 3 Oyna-Kazan (P2E) Projesi!
Analist: “Bu 3 Metaverse Projesini Mutlaka Takip Edin!”
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022