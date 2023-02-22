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NFT Kralı OpenSea Tahtından Oldu! Pacman Kimliğini İfşa Etti!

Kral tahtından oldu katiliyse kimliğini ifşa etti. NFT dünyasında neler oluyor?
17:20
22 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2021 yılında NFT coşkusu ivme kazanırken hacim bakımından kral pazaryeri OpenSea platformuydu. Uzun süre NFT’lerin Binance’ı gibi olan ve tahtını kaybetmeyen platform artık sallantıda. Bundan dolayı platform telif ücretleriyle alakalı bir geçici güncelleme yaptı. Belki yakında airdrop duyurusu da gelir? Diğer taraftan onu alt eden isim Pacman kimliğini ifşa etti.

Blur Kurucusu Kim?

Coinbase borsası airdrop ile eş zamanlı şekilde Blur tokeni listeledi ve o günden bu yana fiyat ciddi anlamda dalgalandı. 2023 yılında airdroplar yoluyla daha fazla yatırımcının binlerce dolar kazanabileceğinden bahsetmiştik. İlk büyük airdrop Blur tarafından yapıldı. Bundan sonraki süreçte diğer NFT pazarları, layer1/2 çözümleri ve kripto protokollerinin de airdroplara başlaması bekleniyor. Peki Blur kim tarafından kuruldu?

Kimliğini uzun süredir gizleyen ve bundan zevk aldığını söyleyen Pacman kısa süre önce kendisini “artık zamanı geldi” diyerek ifşa etti.

Pacman bir dizi paylaşımda gizli kalmaktan ve “mahremiyetinden keyif aldığını”, ancak Blur’un lansmanından bu yana geçen bir yıl içinde topluluğun “katlanarak büyüdüğünü” ve “kimliğini kamuyla paylaşma” zamanının geldiğini hissettiğini söyledi. Kurduğu ve sattığı önceki bir şirket olan Namebase ile ilgili ayrıntıların yanı sıra diğer kişisel bilgileri de paylaştı.

Blur Nedir?

NFT pazarı Blur, kripto para piyasalarındaki son canlanmayla birlikte lider OpenSea platformunu hacim bakımından geride bıraktı. Delphi Digital, araştırmasında Blur’un airdrop sayesinde pazar liderini tahtından indirdiğini kaydetti. Airdrop’un ‘gerçek ağ etkilerine’ yol açan bir ‘teşvik çarkını’ güçlendirdiği de söyledi. Ekim 2022’de, bir NFT pazar yeri ve toplayıcısı olan Blur Paradigm’in desteğiyle tanıtıldı. Geçtiğimiz hafta, büyük bir airdrop ile yerel BLUR tokenini piyasaya sürdü. Token geçtiğimiz hafta %50’ye yakın değer kazandı ancak 24 saat içinde %22’nin üzerinde değer kaybetti.

OpenSea pazardaki hakimiyetini kaybetme endişesiyle bazı adımlar atmak zorunda kaldı.

  • OpenSea ücreti → sınırlı bir süre için %0
  • Ağ üzerinde uygulama olmadan (eski ve yeni) tüm koleksiyonlar için isteğe bağlı içerik oluşturucu kazançlarına (minimum %0,5) geçilmesi

DappRadar’a göre Blur, 21 Şubat’ta 42.170 işlemle 77,33 milyon dolarlık bir işlem hacmine ulaştı. Öte yandan OpenSea, sadece 14,63 milyon dolarlık hacimle 53.340 işlem kaydetti.

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