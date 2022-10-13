NFT'lerin popülerliğini kaybettiği şu son dönemde yapılan bazı hamleler piyasayı yeniden canlandırma amacını fazlasıyla destekliyormuş gibi görünüyor.

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NFT dünyasında yenilik haberleri gelmeye devam ediyor. Blink-182 büyük bir dünya turnesine çıkacağını duyurdu. Barker’ın NFT’lerinin yanı sıra bazı yeni melodiler de yayınlıyorlar. Müzikleri kripto meraklıları için de yeniden tasarlanıyor.

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Travis Barker, Mark Hoppus ve Tom DeLonge 10 yıl sonra ilk kez bir araya geliyor. Büyük bir turne planlayan grubun dünya çapındaki gezisi Avustralya, Yeni Zelanda, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa’yı kapsayacak. Turne Mart 2023’te başlayacak ve Şubat 2024’e kadar devam edecek.Hayranlar alışılmadık derecede heyecanlı görünüyor.

Blink-182 turnesi aynı zamanda Lollapalooza’da (Billie Eilish ve Drake ile birlikte) bir performans da içerecek. Ve ‘We Were Young’ festivalinde (Green Day ile birlikte) sahne alacaklar. Bu hayranları için heyecan verici olsa da, Blink-182 ve kripto sevenler için daha heyecan verici bir şey var.

Lil Bubble adlı bir sanatçı ve kripto meraklısı, ünlü bir Blink 182 şarkısını ayı piyasasının sefaletleri hakkında bir kasideye dönüştürdü. Şarkı Lil Bubble’ın çok da dikkat çekmeyen YouTube kanalında görülebilir. Bu YouTube kanalı, ünlü pop şarkılarını shitcoins ve diğer kripto konularının hikayeleryle yeniden yazmaya adanmış durumda.

Blink-182’nin davulcusu Travis Barker kısa bir süre önce Kardashian’lardan biriyle yakınlaşarak şöhretini daha da üst seviyelere taşıdı. Barker ve Kourtney Kardashian bu yılın Mayıs ayında İtalya’da dini bir düğünle evlendi. Şöhretin zirvesindeyken, Blink-182’nin bunu bir turne ile taçlandırması için iyi bir zaman gibi görünüyordu.

Blink-182 ve NFT’ler

Aynı zamanda Barker Web3’e yabancı değil. Kısa bir süre önce NFT koleksiyonunu piyasaya sürmek için Limewire ile işbirliği yaptı. Limewire, arkadaşlar arasında korsan müzik paylaşmak için kullanılan eski bir eşler arası dosya paylaşım platformuydu. Şimdi bir NFT pazarı olarak yeniden faaliyete geçti. Lansmanda Limewire, sitedeki ilk dijital koleksiyonların Barker’a ait olduğunu duyurdu.