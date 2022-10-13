Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   NFT Dünyası İçin Bomba Haber! Dev Müzik Grubu Tekrar Toplanıyor!

NFT Dünyası İçin Bomba Haber! Dev Müzik Grubu Tekrar Toplanıyor!

NFT'lerin popülerliğini kaybettiği şu son dönemde yapılan bazı hamleler piyasayı yeniden canlandırma amacını fazlasıyla destekliyormuş gibi görünüyor.
13:05
13 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

NFT dünyasında yenilik haberleri gelmeye devam ediyor. Blink-182 büyük bir dünya turnesine çıkacağını duyurdu. Barker’ın NFT’lerinin yanı sıra bazı yeni melodiler de yayınlıyorlar. Müzikleri kripto meraklıları için de yeniden tasarlanıyor.

Ekip Toplanıyor

Travis Barker, Mark Hoppus ve Tom DeLonge 10 yıl sonra ilk kez bir araya geliyor. Büyük bir turne planlayan grubun dünya çapındaki gezisi Avustralya, Yeni Zelanda, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa’yı kapsayacak. Turne Mart 2023’te başlayacak ve Şubat 2024’e kadar devam edecek.Hayranlar alışılmadık derecede heyecanlı görünüyor.

Blink-182 turnesi aynı zamanda Lollapalooza’da (Billie Eilish ve Drake ile birlikte) bir performans da içerecek. Ve ‘We Were Young’ festivalinde (Green Day ile birlikte) sahne alacaklar. Bu hayranları için heyecan verici olsa da, Blink-182 ve kripto sevenler için daha heyecan verici bir şey var.

Lil Bubble adlı bir sanatçı ve kripto meraklısı, ünlü bir Blink 182 şarkısını ayı piyasasının sefaletleri hakkında bir kasideye dönüştürdü. Şarkı Lil Bubble’ın çok da dikkat çekmeyen YouTube kanalında görülebilir. Bu YouTube kanalı, ünlü pop şarkılarını shitcoins ve diğer kripto konularının hikayeleryle yeniden yazmaya adanmış durumda.

Blink-182’nin davulcusu Travis Barker kısa bir süre önce Kardashian’lardan biriyle yakınlaşarak şöhretini daha da üst seviyelere taşıdı. Barker ve Kourtney Kardashian bu yılın Mayıs ayında İtalya’da dini bir düğünle evlendi. Şöhretin zirvesindeyken, Blink-182’nin bunu bir turne ile taçlandırması için iyi bir zaman gibi görünüyordu.

Blink-182 ve NFT’ler

Aynı zamanda Barker Web3’e yabancı değil. Kısa bir süre önce NFT koleksiyonunu piyasaya sürmek için Limewire ile işbirliği yaptı. Limewire, arkadaşlar arasında korsan müzik paylaşmak için kullanılan eski bir eşler arası dosya paylaşım platformuydu. Şimdi bir NFT pazarı olarak yeniden faaliyete geçti. Lansmanda Limewire, sitedeki ilk dijital koleksiyonların Barker’a ait olduğunu duyurdu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!
Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!
NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?
NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
NFT Dünyası İçin Bomba Haber! Dev Müzik Grubu Tekrar Toplanıyor!
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022