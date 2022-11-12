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Yatırımcılar ve traderlar, gerçek dünya kullanım örnekleri sunan projelerde yükselişe geçiyor. Hedera (HBAR), Monero (XMR) ve Orbeon Protocol (ORBN) bir yatırımcının portföyünün anlatısını değiştirebilir. Hedera (HBAR) ve Monero (XMR) toparlanma çabalarına rağmen düşüş eğilimini sürdürürken, Orbeon Protocol (ORBN) %100 kazanç sağlamaya devam ediyor. Bu tokenlara dikkat etmek, yatırımınızdan büyük getiri elde etmenizi sağlayabilir.

Hedera (HBAR) 1 Dolar Olacak Mı?

Hedera (HBAR) en çok kullanılan kurumsal sınıf genel ağdır. Yerel token HBAR, merkezi olmayan ekonomiye güç verir. Bu tokeni Hedera protokolündeki mal ve hizmetlere ödeme yapmak için kullanabilirsiniz. Token sahipleri ayrıca projenin yönetişim yapısında oy kullanabili. İster bir startup ister halihazırda kurulmuş bir markaya sahip olun, Hedera size adil, hızlı ve güvenli uygulamalar oluşturmak için bir platform sunmak üzere en iyi ortamlardan birini sunuyor.

Ayı piyasası, Hedera (HBAR) gibi altcoinlere zarar verdi. Son kripto çöküşlerinden önce, Hedera (HBAR) ekibi, yatırımcıların zor kazandıkları kaynakları çekmeleri için projenin görünümünü iyileştirme taahhüdünde bulunmuştu. Ekibin önümüzdeki birkaç ay içinde 1 dolarlık bir hedefi var. Ekibin bu kilometre taşına ulaşıp ulaşamayacağı henüz belli değil.

Basın zamanında, Hedera (HBAR) 0,056769 dolardan işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi 81.578.642 dolardır.

Monero (XMR) Anlatıyı Değiştirebilir mi?

Monero (XMR), yenilikçi kriptografi kullanarak yüksek düzeyde gizlilik ve fon güvenliği sunuyor. Projenin bazı özellikleri arasında halka imzalar, gizli adresler, saldırılara karşı güvenli cüzdanlar ve borsalar bulunmaktadır. Monero (XMR) ekibi kısa süre önce, token performansında büyük bir iyileşme sağlayacak olan önemli bir ağ yükseltmesini tamamladı.

Monero ekibine göre, yükseltme bir hard fork aracılığıyla uygulandı. Ekip, kullanıcıların, yatırımcıların ve paydaşların ağ yükseltmesiyle gelen faydaları daha iyi anlamaları için projeyi tanımaları gerektiğini söyledi.

Yerel token XMR, açık kaynaklı bir proof-of-stake projesidir ve Monero ekosistemine güç sağlamak için 2014 yılında başlatılmıştır. Monero protokolünde mal ve hizmetlerin satın alınması da dahil olmak üzere başka kullanım alanları da vardır. Monero (XMR), her finansal işlemi gizli tutan özel, güvenli ve takip edilemez bir projedir. Yazı hazırlandığı sırada Monero (XMR) 148,38 dolardan işlem görmektedir ve 24 saatlik işlem hacmi 114 milyon dolardır.

Orbeon Protokolü (ORBN) Ayı Piyasasının Ortasında Yükseliyor

Orbeon Protocol (ORBN), kitlesel fonlama ve risk sermayesi endüstrisinde devrim yaratmayı vaat eden yeni bir girişimdir. Proje, herkesin 1 dolar gibi düşük bir miktarla ilerleme belirtileri gösteren erken aşama işletmelere kısmi olarak yatırım yapmasını kolaylaştırıyor.

Girişimler, projenin hizmet olarak NFT’lerini (NFTaaS) kullanarak operasyonlarını maliyetin çok altında ölçeklendirmek ve genişletmek için yakın topluluklarından fon toplayabilecekler.

Orbeon Protocol, ORBN sembolüne sahip yerel bir tokena sahiptir. Bu token Orbeon Protocol ekosistemine güç sağlamak için kullanılır. Orbeon Protocol bir takas protokolüne, bir borsaya ve bir cüzdan hizmetine sahiptir. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda Orbeon Protokolünün ön satış sırasında %6.000 oranında artabileceğini düşünüyor.

Orbeon Protocol (ORBN) ile birlikte gelen gerçek dünya kullanım durumları göz önüne alındığında, Hedera (HBAR) ve Monero (XMR) sahipleri Orbeon Protocol (ORBN) çılgınlığına katılıyor.

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