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Küresel kripto pazarının şu anda 1,10 trilyon doları aştığı ve yıllık önemli bir bileşik büyüme oranıyla büyümeye devam edeceği öngörüldüğünden, sektör yeniliklerle büyüyor.

2022’de uzun süren bir kripto kışının ardından, 2023’ün başlangıcı, özellikle DigiToads‘un (TOADS) piyasada ortaya çıkmasıyla bir pozitiflik dalgası getirdi. Bu meme coin, iddialara göre, yatırımcılar arasında umutları ateşledi ve Arbitrum (ARB) ile birlikte, 2023 boyunca izlenecek göze çarpan altcoinlerden biri olarak analistlerin dikkatini çekti. DigiToads ve Arbitrum’u ilgi çekici kılan tam olarak nedir?

Neden DigiToads’a Yatırım Yapılabilir?

İddialara göre, yeni tasarımı ve muazzam potansiyeli nedeniyle, DigiToads hızla en çok konuşulan kripto para projelerinden biri haline geldi.

Açıklamalara göre, DigiToads, çeşitli kullanışlı özellikler sağlayan son teknoloji bir ekosistem etrafında inşa edilmiştir. Etkileşimli Web3 oyunu, oyuncuları birbirleriyle rekabet etmeye teşvik ettiği için öne çıkan bir özellik olabilir. Katılımcıların en iyi %25’i para ödülünün %50’sini alarak heyecanı ve katılımı artırmaktadır. Oyunun bu uyarlanabilir yönü sadece sosyal deneyimi geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda oyunculara büyük kazanma şansı da veriyor.

DigiToads, eğlenceli bir oyun alanı olmasının yanı sıra, oyuncuların alternatif dijital ürünleri keşfedip takas edebilecekleri güçlü bir NFT pazarına da sahip olduklarını iddia ediyor. Bu pazar, zengin ve çeşitli bir kültürü teşvik eden sanatçılar ve koleksiyoncular için hareketli bir merkez olabilir. Buna ek olarak, TOADS token sahipleri pasif gelir elde etmek için tokenlerini DigiToads stake platformunda stake edebilirler. Bu özellik, yatırımcılar için ek mali kazanç sağlarken ağın güvenliğini ve güvenilirliğini artırır.

Genel olarak, bu yeni heyecan verici olduğu iddia edilen kripto para ICO’su gelecekteki başarı ve popülerlik için mükemmel bir potansiyele sahip. Büyük bir kripto para borsası olan BitMart, listeleme için kabul ederek görünürlüğünü artırdı ve daha geniş bir kitle için daha erişilebilir hale getirdi.

İddialara göre ön satış turları sırasında fiyat önemli ölçüde arttı ve bu yazının yazıldığı sırada 0,036 $ ‘a yükseldi. Kalan tüm ön satış aşamaları tamamlandıktan sonra 0,055 dolarlık lansman fiyatına ulaşılacak.

TOADS’ın yüksek talebi ve yaygın popülaritesi göz önüne alındığında, DigiToads’ın lansman sonrası bir yükseliş dalgasına yol açabileceği ve belki de 1 $ eşiğinin üzerine çıkabileceği iddia ediliyor.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Arbitrum (ARB)

Arbitrum, Ethereum’un L2 katmanı için bir ölçeklendirme çözümüdür. Ethereum’un hızını, ölçeklenebilirliğini ve maliyet verimliliğini artırma amacına ulaşmak için iyimser toparlamalar kullanır. Ethereum’un istikrarı ve birlikte çalışabilirliği Arbitrum platformu için avantajlıdır. Ethereum’a kıyasla daha yüksek verim ve daha düşük maliyetler, hem bilgi işlem hem de depolama için zincir dışı çözümlerle mümkün olan diğer avantajlardır.

ARB tokenı, Arbitrum platformunun yerel para birimidir. Bu yılın 23 Mart’ında, tüm arzın yüzde 12,75’i değerindeki tokenlar bir airdrop ile katılımcılara dağıtıldı ve bu da ARB tokenı etrafında çok fazla vızıltı yarattı. Halka açıldıktan sonra ARB oldukça iyi bir performans gösterdi ve Mayıs ayı ARB için oldukça zorlu geçse de, iddialara göre, birçok kişi hala 2023’te satın almak için iyi bir kripto olacağına inanıyor.

Sonuç

Küresel DeFi piyasası önemli bir büyüme yaşamaya devam ederken, yatırımcıların yenilikçi ve heyecan verici fırsatlar sunan yeni projeleri yakından takip etmesi gerekiyor. Kripto kışı sırasında yaşanan zorluklara rağmen, bu tür projelere olan ilgi ve talep güçlü kalmaya devam etti. Bu, iddialara göre DigiToads’un neden bu kadar çok tanındığını ve talep gördüğünü açıklıyor. DigiToads’un ön satışı sona yaklaşıyor ve fiyatın hala en düşük seviyede olduğu iddia ediliyor.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.