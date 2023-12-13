Nasdaq’ın Kripto Hamlesi Çok Konuşulacak! Yeniden Başladı

Nasdaq stratejik bir hamleyle, geçmişte durdurduğu kripto para birimi girişimi için geliştirilen teknolojiyi yeniden kullanmayı planladığını açıkladı. Bu yılın başlarında ABD’de başlattığı kripto saklama işinden vazgeçmesinin ardından Nasdaq, özellikle karbona odaklanarak gelişen pazarlara girmek için bu gelişmiş teknolojiden yararlanmaya hazırlanıyor.

Nasdaq’ın Kripto Teknolojisine Yenilikçi Yaklaşımı

Nasdaq’ın eş başkanı Tal Cohen, Bloomberg ile yaptığı bir röportajda, borsa operatörünün kripto teknolojisini kapsamlı bir teknoloji hizmeti olarak sunmayı amaçladığını belirterek görüşlerini paylaştı.

Yeniden tasarlanan platform, yalnızca dijital varlıklar için değil, aynı zamanda karbon gibi gelişmekte olan pazarlar için de kurumsal düzeyde bir çözüm olarak hizmet vermeyi amaçlıyor.

Cohen, Nasdaq‘ın teknolojinin yeteneklerini geliştirme konusundaki kararlılığının altını çizerek, dijital varlıklar alanının ötesinde çeşitli pazarlara güç verme potansiyelini vurguladı. Bu hamle, Nasdaq’ın gelişmekte olan piyasalara aktif olarak katılırken, değişen düzenleyici ortamlarda gezinme kararlılığının ortasında geldi.

Düzenleyici Zorlukların Üstesinden Gelmek: Nasdaq’ın Dayanıklılığı

Kripto teknolojisini yeniden kullanma kararı, Nasdaq’ın dijital varlıkları çevreleyen düzenleyici zorluklar karşısında uyum sağlama yeteneğinin altını çizdi. Bu yılın başlarında Nasdaq, kripto saklama işiyle ilgili lisans arayışını durdurmaya karar vererek, teknolojik yeniliğe odaklanmayı sürdürürken ihtiyatlı bir geri çekilme sinyali verdi.

Cohen, Nasdaq’ın bölgenin piyasa listeleri için cazibesini arttırmak amacıyla kanun yapıcılarla işbirliğine açık olduğunu ifade etti. Nasdaq, özellikle düzenleyici karmaşıklıkların ve yapısal sorunların devam ettiği Avrupa’da, halka açılmak isteyen girişimler için daha cazip bir ortamın teşvik edilmesine katkıda bulunacak tartışmalara katılmayı hedefliyor.

Nasdaq teknolojik gücünü stratejik olarak yeniden düzenlerken, finans sektörü borsa operatörünün karbon piyasalarına ve diğer gelişmekte olan sektörlere girişini yakından izleyecek. Bu hamle, Nasdaq’ın gelişmiş çözümlerini gelişen piyasa taleplerini ve düzenleyici dinamikleri karşılayacak şekilde uyarlama konusundaki çevikliğini yansıtmakta.

Geçmişte durdurduğu bir girişimin yeniden gündeme gelmesi kripto teknolojisine bakışın değiştiğine dair bir işaret olarak da yorumlanabilir. Geleneksel piyasalardan gelen yeni yaklaşımlar kripto para alanının farklı sektörlere açılımı açısından da önemli. Bakalım dünyanın en büyük ikinci borsası Nasdaq ilerleyen günlerde hangi adımlarla kripto para alanında sürprizler yapacak?

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.