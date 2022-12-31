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Sıkça takip edilen ekonomist Alex Krüger, Ethereum (ETH) rakibi olarak görülen Solana’nın (SOL) bir ralli için konumlanabileceğini öne sürdü.

“Solana’da Ralli İşaretleri”

Popüler ekonomist Alex Krüger Twitter üzerinden 150.500 takipçisine, akıllı sözleşme platformu Solana’nın 2020’de otomatik verim çiftçiliği protokolü Yearn.Finance (YFI) modelini taklit etmesi nedeniyle kripto para biriminin yükselişe geçebileceğini iddia etti. ,

Solana’nın fiyat hareketi bana YFI’nın Ekim 2020’deki hareketini düşündürüyor. SOL Aralık/2022 = YFI Ekim/2020 (daha küçük ölçekte). Bahsettiğim şey bu.

SOL yazı kaleme alındığında 30 Aralık tarihinde kaydedilen 2022 yılının en düşük seviyesi olan 8,03 dolar seviyesinden yaklaşık %22’nin üzerinde bir artışla 9,84 dolardan işlem görüyor. Solana, son birkaç gün içinde önemli ölçüde fiyat artışını başarsa da, kripto para biriminin Kasım 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden %96 oranında aşağıda kaldı.

Alex Krüger SOL’un önümüzdeki haftalarda toparlanmasını beklerken, token’ın büyük çaplı rallilere henüz uzak olduğunu belirterek konu hakkında açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Açık faiz ve finansman çok gergin, bunlar bana biraz ortalama bir geri dönüş beklememi söylüyor. YFI kadar şiddetli değil.

“ATH Bir Daha Görülmeyecek”

Uzman ekonomist Alex Krüger ayrıca Solana’nın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 260 doları bir daha asla göremeyeceği konusunda yatırımcıları uyardı. Ayrıca popüler veri analiz şirketi Santiment raporlarında, Solana’nın gelecekteki fiyat hareketi hakkında azda olsa iyimser bir görüşe sahip. Santiment’e göre Solana, FTX çöküşünden kaynaklanan korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) nedeniyle son sekiz haftada %73 oranında düştü. Şirket, Solana hakkında şunları söyledi:

FUD, gelişen bir varlığa kıyasla güçlü, ancak geliştirme faaliyetinin durma noktasına gelmesiyle ilgili oldukça iyi bir gerekçe var.

Bununla birlikte Santiment, bir teknik göstergenin Solana’ya olan ilginin azaldığını gösterdiğini de açıklamalarına ekleyerek şunları vurguladı: