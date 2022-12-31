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  •   Nam Salan Ekonomistten Kritik Uyarı: “SOL Bir Daha Bu Seviyeyi Görmeyecek!”

Nam Salan Ekonomistten Kritik Uyarı: “SOL Bir Daha Bu Seviyeyi Görmeyecek!”

Dikkat! Kripto para ve genel piyasalarda adını sıklıkla duyduğumuz uzman analistten Solana (SOL) hakkında kritik uyarılar geldi!
18:00
31 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sıkça takip edilen ekonomist Alex Krüger, Ethereum (ETH) rakibi olarak görülen Solana’nın (SOL) bir ralli için konumlanabileceğini öne sürdü.

“Solana’da Ralli İşaretleri”

Popüler ekonomist Alex Krüger Twitter üzerinden 150.500 takipçisine, akıllı sözleşme platformu Solana’nın 2020’de otomatik verim çiftçiliği protokolü Yearn.Finance (YFI) modelini taklit etmesi nedeniyle kripto para biriminin yükselişe geçebileceğini iddia etti. ,

Solana’nın fiyat hareketi bana YFI’nın Ekim 2020’deki hareketini düşündürüyor. SOL Aralık/2022 = YFI Ekim/2020 (daha küçük ölçekte). Bahsettiğim şey bu.

SOL yazı kaleme alındığında 30 Aralık tarihinde kaydedilen 2022 yılının en düşük seviyesi olan 8,03 dolar seviyesinden yaklaşık %22’nin üzerinde bir artışla 9,84 dolardan işlem görüyor. Solana, son birkaç gün içinde önemli ölçüde fiyat artışını başarsa da, kripto para biriminin Kasım 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden %96 oranında aşağıda kaldı.

Alex Krüger SOL’un önümüzdeki haftalarda toparlanmasını beklerken, token’ın büyük çaplı rallilere henüz uzak olduğunu belirterek konu hakkında açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Açık faiz ve finansman çok gergin, bunlar bana biraz ortalama bir geri dönüş beklememi söylüyor. YFI kadar şiddetli değil.

“ATH Bir Daha Görülmeyecek”

Uzman ekonomist Alex Krüger ayrıca Solana’nın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 260 doları bir daha asla göremeyeceği konusunda yatırımcıları uyardı. Ayrıca popüler veri analiz şirketi Santiment raporlarında, Solana’nın gelecekteki fiyat hareketi hakkında azda olsa iyimser bir görüşe sahip. Santiment’e göre Solana, FTX çöküşünden kaynaklanan korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) nedeniyle son sekiz haftada %73 oranında düştü. Şirket, Solana hakkında şunları söyledi:

FUD, gelişen bir varlığa kıyasla güçlü, ancak geliştirme faaliyetinin durma noktasına gelmesiyle ilgili oldukça iyi bir gerekçe var.

Bununla birlikte Santiment, bir teknik göstergenin Solana’ya olan ilginin azaldığını gösterdiğini de açıklamalarına ekleyerek şunları vurguladı:

Diğer göze çarpan sorunlar, ticaret hacminin yılın en düşük seviyelerinde olduğuna işaret ediyor ve bu varlığın ‘tünelin sonundaki ışığa’ işaret eden çok fazla ibare yok gibi görünüyor. Kripto paralarda hiçbir şey garanti olmasa da, olasılıklar SOL’un mevcut konumda dayanmak için bir argümana sahip olmak için zor bir varlık olduğuna işaret ediyor.

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