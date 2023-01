Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paraların kümülatif değeri saatler ilerledikçe 1 trilyon dolar eşiğine daha fazla yaklaşıyor. Altcoinler BTC’nin negatif performansı nedeniyle bir miktar düşüş yaşadı. Ether ise son 24 saatte %4,39 oranında düştü. 2023 yılına dair iyimserlik birçok altcoinin %300’ü aşan kazançlar elde etmesini sağlamıştı peki artık yükseliş bitti mi?

Yatırım şirketi ARK Invest‘in CEO’su, ABD Merkez Bankası’nın enflasyon stratejisini değiştirmek üzere olduğunu ve bunun da piyasanın toparlanmasına yardımcı olacağını düşünüyor. Cathie Wood, yeni bir bilgilendirme yayınında mevcut makro yapının 2008/2009 resesyonuna hiç benzemediğini söylüyor ve enflasyonun Federal Rezerv’in umduğu %2 seviyesinin altına düşeceğini ve Fed‘i sıkı para politikalarından geri dönmeye zorlayacağını tahmin ediyor.

“Enflasyonun düşeceğine işaret eden her türlü sinyalin olduğuna inanıyoruz, bu da Fed’in kısa süre içinde geri adım atması gerektiğini gösteriyor. Bunlardan belki de en önemlisi tahvil piyasasının kendisi. İlginç bir şekilde, enflasyona karşı çok hassas olan ve kendilerini buna karşı korumaya çalışan tahvil yatırımcıları… ‘Fed’in geri adım atacağına inanıyoruz’ diyorlar. Bu konuda ilginç olan ise piyasaların her zaman Fed’e öncülük etmesidir. Ve bu durumda, uzun vadeli faiz oranları kısa vadeli faiz oranlarının altına düştü ve buna rağmen Fed hala faiz oranlarını artıracağını söylüyor. Uzun vadeli faiz oranları, resesyonda olmadığımız ya da enflasyon beklentilerin altında sürpriz yapmadığı sürece nadiren kısa vadeli faiz oranlarının altında kalır. Ve biz bunların her ikisinin de doğru olduğunu düşünüyoruz.”