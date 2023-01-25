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Milyarlık Kripto Boğası: Bolluk Çağında Kıtlık Geliyor!

Kripto paralar 2023 yılında nasıl performans gösterecek? Boğa sezonu başlayacak mı?
21:54
25 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paraların kümülatif değeri saatler ilerledikçe 1 trilyon dolar eşiğine daha fazla yaklaşıyor. Altcoinler BTC’nin negatif performansı nedeniyle bir miktar düşüş yaşadı. Ether ise son 24 saatte %4,39 oranında düştü. 2023 yılına dair iyimserlik birçok altcoinin %300’ü aşan kazançlar elde etmesini sağlamıştı peki artık yükseliş bitti mi?

Kripto Boğasının 2023 Tahmini

Yatırım şirketi ARK Invest‘in CEO’su, ABD Merkez Bankası’nın enflasyon stratejisini değiştirmek üzere olduğunu ve bunun da piyasanın toparlanmasına yardımcı olacağını düşünüyor. Cathie Wood, yeni bir bilgilendirme yayınında mevcut makro yapının 2008/2009 resesyonuna hiç benzemediğini söylüyor ve enflasyonun Federal Rezerv’in umduğu %2 seviyesinin altına düşeceğini ve Fed‘i sıkı para politikalarından geri dönmeye zorlayacağını tahmin ediyor.

“Enflasyonun düşeceğine işaret eden her türlü sinyalin olduğuna inanıyoruz, bu da Fed’in kısa süre içinde geri adım atması gerektiğini gösteriyor. Bunlardan belki de en önemlisi tahvil piyasasının kendisi. İlginç bir şekilde, enflasyona karşı çok hassas olan ve kendilerini buna karşı korumaya çalışan tahvil yatırımcıları… ‘Fed’in geri adım atacağına inanıyoruz’ diyorlar. Bu konuda ilginç olan ise piyasaların her zaman Fed’e öncülük etmesidir. Ve bu durumda, uzun vadeli faiz oranları kısa vadeli faiz oranlarının altına düştü ve buna rağmen Fed hala faiz oranlarını artıracağını söylüyor. Uzun vadeli faiz oranları, resesyonda olmadığımız ya da enflasyon beklentilerin altında sürpriz yapmadığı sürece nadiren kısa vadeli faiz oranlarının altında kalır. Ve biz bunların her ikisinin de doğru olduğunu düşünüyoruz.”

Bolluk Çağında Kıtlık

Wood enflasyonun %2’nin bile altına düşebileceğini düşünüyor. Peki bu süreçte kripto paralar nasıl performans gösterecek? Ark Invest’ten Brett Winton aynı değerlendirme videosunda halka açık blockchain ve kripto paraların “bolluk çağında kıtlıklarıyla daha da farklılaşacağını” öngörüyor. Ark Invest’e göre kripto para piyasaları bu süreçte pozitif ayrışacak ve önemli ölçüde değer kazanacak. Fed enflasyon konusunda 2021 yılında gevşek davranmanın bedelinin fazlasıyla ödedi ve bundan dolayı 2022 yılında agresif adımlar atmak zorunda kaldı. Şimdi eğer faiz artışlarından geri döner ve enflasyon hedefine de ulaşırsa bu kripto paralar için bir sonraki boğa sezonunun başlangıcı anlamına gelecektir.

Hayes ve daha birçok önemli isim ise 2022 yılının ikinci yarısından itibaren Fed’in bilançoyu agresif biçimde daraltmasıyla piyasadaki sınırlı sıcak paranın geri çekileceğini ve kripto paraların bu dönemde daha derin bir dip yapacağını tahmin ediyor. Ark Invest, kripto paralara direkt ve dolaylı şekilde ciddi miktarda yatırım yaptı. Bundan dolayı Ark Invest şirketinin yaptığı değerlendirmelerin tamamen tarafsız olduğunu söylemek güç.

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