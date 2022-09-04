Kripto para dolandırıcıları her yerde, yatırımcıların çok daha dikkatli olması gerekiyor. İşte son tuzakları.

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Kripto para piyasaları birçok milyar dolarlık şirketin dikkatini çekti. Trilyon dolarlık varlık yöneticileri bu alana girdi. Devletler kripto para risk piyasalarını regüle etmek için çalışıyor. Fakat dolandırıcılar da boş durmuyor. Her yıl milyarlarca dolar çalan kripto para odaklı dolandırıcıların bir sonraki kurbanı PwC Venezuela oldu.

PwC Venezuela Twitter Hesabı

PwC’nin Venezuela şubesine ait kurumsal Twitter hesabı hacklendi. Twitter’ı kullanan kripto para dolandırıcıları için standart bir süreç başlatıldı ve ödül avcılığı yapan yatırımcıları ağına düşürmek isteyen dolandırıcılar aşağıdaki paylaşımı yaptı.

Twitter hesabı, Ripple şirketini temsil ettiğini iddia eden bir paylaşım yaptı. Burada büyük miktarda XRP dağıtılacağı iddia ediliyordu. Birçok kez paylaşılan bağlantı klasikleşen bir yöntemle kurbanlarını ağına çekmeyi hedefliyor. Tipik olarak bu dolandırıcılıklar, kurbanlardan karşılığında daha fazlasını alacaklarını umarak bir miktar kripto para göndermelerini ister, ancak hiçbir şey geri gönderilmez. Şimdiye kadar, tüm tweet’ler hesapta yayında kalıyor, bu da hesap sahibinin ya dolandırıcılıktan habersiz olduğunu ya da hesaba erişimini kaybettiğini gösteriyor.

PricewaterhouseCoopers çok uluslu bir danışmanlık şirketidir. Türkiye dahil birçok ülkede vergi, denetim ve danışmanlık hizmetleri yürütür. Şirketin güvenilir profili nedeniyle saldırganlar bu hesabı seçmiş olabilir. Daha önce Togg dahil birçok Twitter hesabı dolandırıcıların hedefi oldu.

Kripto Para Yatırımcıları Dikkatli Olmalı

Elon Musk, Twitter’ı içindeki sahte hesapların %5’ten fazla olduğu için almaktan vazgeçti. Çeşitli algoritmalara sahip Twitter botları, kullanıcıları aldatabileceği farklı hikayelerle avlanmaya devam ediyor. Yatırımcıların aşağıdaki başlıklara dikkat ederek bu tarz dolandırıcılardan korunması mümkündür.