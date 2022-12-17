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Metaverse’de Başka Bir Boyut: Gitmeden Önce Keşfet!

Bookingcom'un gerçekleştirdiği anket, gezginlerin seyahat programlarına karar verirken varış noktalarını dijital olarak keşfetmeye ilgi duyduklarını ortaya koydu.
13:22
17 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bookingcom tarafından kişisel olarak yapılan yeni bir ankete göre, COVID kaynaklı uzun süreli seyahat kısıtlamalarının ardından sınırlar açılırken metaverse, gezginlerin bizzat deneyimlemek istedikleri destinasyonlara karar vermelerine yardımcı olmaya hazırlanıyor.

Metaverse’de Başka Bir Boyut

Popüler online seyahat acentesi Bookingcom’un 32 ülkede 24.179 katılımcıyla gerçekleştirdiği anket, gezginlerin seyahat programlarına karar verirken varış noktalarını dijital olarak keşfetmeye büyük ilgi duyduklarını ortaya koydu. Katılımcılar arasında metaverse seyahatini denemeye en yatkın olanlar Z kuşağı (%45) ve Y kuşağı (%43) oldu.

Buna ek olarak katılımcıların neredeyse yarısı, yani %43’ü, seçimlerinde ilham kaynağı olması için sanal gerçekliği kullanmak istediklerini açıkladı. Bu grup arasında yaklaşık 4574 katılımcı ise yeni yerlere ancak sanal olarak deneyimledikten sonra seyahat etmek istediklerini dile getirdi.

Ayrıca, katılımcıların %35’inden fazlası, popüler destinasyonlarda sunulan çevreyi tanımak için metaverse‘de birden fazla gün geçirmeye de açık. Bookingcom’a göre, dokunsal geri bildirim gibi destekleyici teknolojiler, kullanıcıların dışarı adım atmadan kumsalları ve tropik güneşi deneyimlemelerine olanak tanıyarak bu deneyimi geliştirmeye yardımcı olacak.

Ancak katılımcıların %60’ı metaverse ve dijital teknolojilerin sunduğu deneyimlerin yüz yüze deneyimlere yaklaşamadığına inanıyor. 2023’ün en popüler destinasyonları arasında São Paulo (Brezilya), Pondicherry (Hindistan), Hobart (Avustralya) ve Bolzano (İtalya) yer alıyor.

Microsoft’un Metaverse Hamlesi

Teknoloji devi Microsoft’un metaverse işine girme planı, Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) Activision Blizzard’ın satın alınmasını engellemeye çalışmasının ardından büyük bir engelle karşılaştı.

Microsoft CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella’ya göre Activision Blizzard’ın 69 milyar dolar karşılığında satın alınması “metaverse platformlarının geliştirilmesinde kilit bir rol” oynayacaktı. Ancak FTC, Microsoft’un rakip oyun şirketlerini satın aldıktan sonra konsol oyunlarının dağıtımını sınırlandırdığı rekabet karşıtı uygulamalarına dikkat çekti.

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