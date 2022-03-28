Dünyanın en büyük şirketleri metaverse odaklı hedeflerini peş peşe açıklıyor. Metaverse artık herkesin odak noktasında. Amerika’nın en büyük fast food zincirlerinden biri Metaverse’e katılmaya hazırlanıyor. Daha önce moda, gıda ve teknoloji şirketlerinin bu alandaki planlarını paylaşmıştık. Facebook’ın Meta olarak yeniden markalaşmasıyla birlikte geçtiğimiz yılın son çeyreğinde bu konuda çalışma yapan şirketlerin sayısı da katlanmaya devam ediyor.

Arby’s Metaverse’de

Atlanta, Georgia merkezli bir fast food zinciri olan Arby’s, Metaverse‘nin bir parçası olmak için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine (USPTO) ticari marka başvurusunda bulundu. Başvuruları, sanal yiyecek ve içecek ürünleri sunmayı planladığını gösteriyor. Şirket ayrıca hem sanal hem de gerçek ürünler içeren bir sanal restoran işletmeyi planlıyor. Sanal restoran, ticari markanın uygulamalarından birine göre eve teslimatı da yapacak.

Şirket geleceğin teknolojisine ayak uydurmak ve müşterilerine sanal bir mağazayla da hizmet vermek istiyor.

Rekabet Kızışıyor

Arby’nin Metaverse’de şimdiden ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğunu söylememiz gerekiyor. Amerika’nın en büyük fast-food zinciri olan McDonald’s, geçtiğimiz ay ABD’de bir dizi benzer ticari marka başvurusunda bulunarak, kendi markaları altında sanal yiyecek sunma ve sanal bir restoran işletme niyetini ortaya koydu.

Doğal olarak, bazıları Metaverse’deki sanal yiyecek fikrinin bir anlam ifade etmediğini varsayabilir. Bununla birlikte, büyük şirketlerin Metaverse ile ilgili dosyalarını rutin olarak izleyen bir ticari marka avukatı olan Josh Gerben farklı bir bakış açısı sunuyor.

Gerben şunları söylüyor;

“Metaverse‘de gününü geçiren potansiyel müşteriler karınları acıktığında sanal gerçeklik kulaklıklarını bırakmak zorunda kalmayacaklar. Doğrudan sanal mağazaları ziyaret ederek çok daha güçlü bir alışveriş deneyimiyle siparişlerini verebilecekler”.

Büyük bir hamburger restoranları zinciri olan Burger King de kenarda kalmak istemiyor. Şirket, geçen hafta sanal ürünler ve içecekler sunmak için adını markalaştırarak ezeli rakibinin (McDonald’s) peşinden gidiyor. Florida merkezli burger zinciri, son dosyalamalarına göre, NFT’ler çıkarmayı planlıyor.

İngiliz-Hollandalı tüketim malları devi Unilever ve ABD enerji devi Chevron da bu ayın başlarında USPTO’ya Metaverse bağlantılı ticari marka başvuruları sundu.