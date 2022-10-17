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Metaverse Hayali Suya Düştü! Sızdırılan Rapor Yatırımcıları Üzecek!

Metaverse altcoinlerdeki kullanıcı kayıpları artık şaşırtıcı olmaktan çıktı. Meta bile henüz hayalet bir kasaba...
23:20
17 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yıl bugünlerde çok sayıda insan ilk defa duyduğu Metaverse alanına yatırım yapacağı alternatifler arıyordu. SAND, MANA gibi altcoinler bu dönemde etkileyici büyümeler gördü. Kripto para alanında sayısız metaverse projesi başlatıldı. Ancak son rapor can sıkıcı ve uzun vadeli yatırımcıların kararlarını yeniden değerlendirmeye alması gerekebilir.

Meta’nın Metaverse Planları

Facebook aniden Meta ismiyle yeniden markalaştı ve metaverse hedeflerini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de büyük etkinlikle yeni VR gözlüğünün lansmanını yaptılar. Ancak şimdilik işler pek yolunda gitmiyor. The Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir rapora göre, Meta’nın hazırladığı son rapor cesur Metaverse iddiasının yüzü olan Horizon Worlds için kötü bir tablo çiziyor.

Kullanıcı tabanının edinilmesi ve elde tutulması Meta için sıkıntılı bir ölçüt olmaya devam ediyor, öyle ki şirket yıl sonu aylık aktif kullanıcı (MAU) hedefini neredeyse yarı yarıya düşürdü. Meta tarafından belirlenen ilk MAU hedefi Aralık 2022’ye kadar 500.000 idi. Bu sayı kısa süre önce 280.000’e düşürüldü. Şirketin tahminine göre, mevcut MAU 200.000’i geçmekte zorlanacak.

Metaverse Hayalleri Suya Düştü

Meta’nın şirket içi belgelerine dayandırılan raporda Horizon World kullanıcılarının çoğunun ilk aydan sonra platforma geri dönmediği söyleniyor. Elde edilen istatistiklere göre Horizon Worlds’te içerik oluşturucular tarafından inşa edilen dünyaların çoğunun hiç ziyaret edilmediğini görülüyor. Bir iç yazışmada “Boş bir dünya üzücü bir dünyadır” denilerek platformdaki endişe verici ziyaretçi eksikliğine işaret ediliyordu.

Bir iç yazışmada “Boş bir dünya üzücü bir dünyadır” denilerek platformdaki endişe verici ziyaretçi eksikliğine işaret ediliyordu. Şirket çalışanları Horizon World’ün düşük kullanıcı tabanının nedenini anlamak için kullanıcılarla bir anket yapmak istedi ancak anket havuzuna sadece 514 kişi toplayabildiler.

Meta (eski adıyla Facebook) bunun hiçbir zaman kısa vadeli bir hedef olduğunu söylemedi. Erken dönemde olduklarının farkında olduklarını zaten ifade ettiler. Metaverse’e yönelik eleştiriler konusunda ise sözcü, Meta’nın Metaverse’in bilişimin geleceğindeki rolü konusunda kendinden emin olduğunu söyledi. Metaverse hayaller şimdilik suya düşmüş gibi görünse de Meta gelecekte bu alanın ciddi büyüme yaşayacağına inanıyor.

Bu veriler bize milyarlarca kullanıcısı olan bir platformun bile henüz erken aşamadaki bir alanda başarısız olabileceğini söylüyor. The Sandbox, Axie Infinity ve diğerlerindeki kullanıcı kaybına sanırım bir de buradan bakmak gerekiyor.

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