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Metaverse Arazi Satışları ve SAND Fiyat Beklentileri!

SAND token geçtiğimiz 3 ayı nasıl geçirdi? Önümüzdeki dönemde yatırımcıyı neler bekliyor?
18:35
14 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

İnsanlarda oluşturduğu coşkuya bakarak bile metaverse hakkında bazı tahminlerde bulunabilirsiniz. Kripto paraları hiç merak etmemiş insanlar bile bugün metaverse ve geleceğin teknolojisinden bahsediyor. VR/AR entegre sanal dünyaların neler getireceğinden ve nasıl bir dünyaya hazırlandığımıza değinmeyeceğim. Bugün konumuz “metaverse” alanındaki en başarılı blockchain tabanlı projelerden biri, evet gündemimiz SAND olacak.

Metaverse Arazi Satışları

Messari’nin son yayınladığı rapor 2022’nin ilk çeyreğini ele alıyor ve bize geçtiğimiz ayların geniş bir özetini sunuyor. SAND hakkında önemli detayların bulunduğu ve bize gelecekle ilgili kritik fikirler verebilecek raporu inceleyelim. Yazı hazırlandığı sırada SAND token 2,80 dolardan alıcı buluyor, ABD borsalarının açılışından sonra hızlı bir düşüş yaşandı.

The Sandbox platformundaki LAND arazilerinin ikincil satış verileri

Messari’nin raporu, LAND birincil satışları artarken, ikincil satışların son çeyreğe göre %50’den fazla düştüğünü gösterdi. Ancak rapor, bunun metaverse çılgınlığının ilk günlerindeki yüksek coşkuyu kaybetmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyor.

LAND birincil satışlar

“Piyasa sadece dengesini buluyor ve LAND için talep, 2021’in 4. çeyreğindeki satın alma çılgınlığına rağmen sağlıklı kalıyor”.

Metaverse Coin: SAND

Yazı hazırlandığı sırada borsalarda 445 milyondan daha az SAND var.

Peki satın alma işlemini kim yapıyor? İlk olarak, 100.000 doların üzerindeki işlemlerdeki ani artışların gösterdiği gibi, birçok balina bu metaverse tokene yöneliyor. Ancak, SAND’ın fiyatı tekrar yükseldiği için son birkaç gün içinde bunlar azalmaya başladı.

Messari’nin raporu The Sandbox’ın bazı negatif yönlere de ışık tutuyor. Araştırma firması, birçok yatırımcının hala kâr alma davranışına düşkün olduğuna dikkat çekti. Buna ek olarak, kullanıcılar oluşturdukları deneyimleri başkalarıyla çok az paylaştıkları söyleniyor.

“Çoğu LAND alıcısı başlangıçta elde tutmaya meyilli olsa da LAND’ı paraya çevirmek için pratik araçların yokluğu, deneyimlere ev sahipliği yapmalarına rağmen onları kâr elde etmeye teşvik edebilir”. (LAND diye bahsedilen The Sandbox platformundaki metaverse arazi parselleridir.)

Nitekim, Düzeltilmiş Fiyat DAA Iraksama göstergesi de bunu destekledi. Satış işaretini yanıp sönen kırmızı çubuklar, Nisan ayının başından beri büyüyor. Bu, SAND’ın fiyatının düşmesine rağmen oldu.

Gelecekte projeye yapılacak eklemelerin, kısa vadeli kâr amacı güdenleri davranışlarını değiştirmeye ve oyunda daha uzun süre kalmaya nasıl ikna edeceğini göreceğiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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