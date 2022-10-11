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Meta Quest Pro bugün resmen tanıtıldı. Metaverse hedeflerine koşan META yeni dönüm noktasında. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Facebook kripto endüstrisi tarafından temeli inşa edilen Web3 dönüşümüne ayak uydurmak için META ismiyle yeniden markalaştı. Bu dönemde metaverse altcoinlerin çok büyük yükselişler yaşadığını gördük. Bugün ise önemli bir ürünün tanıtımı yapıldı.

Meta Quest Pro

Mark Zuckerberg tasarlanan yeni gelişmiş kulaklık serisinin ilki olan Meta Quest Pro‘yu tanıttı. Tam renkli karma gerçeklik gibi yenilikçi özelliklerle dolu Meta Quest Pro bugün ön siparişe sunuldu ve 25 Ekim’de gönderilmeye başlanacak. Sanal gerçeklik temelde sosyal bir platform haline geldi ve metaverse konusunda ilerleme kaydediliyor. Bugün Meta Connect’te Mark Zuckerberg, Meta’daki Reality Labs liderlerine ve metaverse konusundaki hedeflerinden ve neler yaptıklarından bahsetti.

Meta Quest Pro şirketin internet sitesi üzerinden satılacak ve 1.499 dolar fiyata sahip olacak. Meta Quest Pro, sanal ve karma gerçeklik olanaklarını genişletmek için tasarlanan yeni bir gelişmiş kulaklık serisinin ilk ürünüdür. Dışa bakan yüksek çözünürlüklü kameralar Meta Quest 2’ye kıyasla 4 kat daha fazla piksel yakalıyor ve Meta Quest Pro’yu ilk tam renkli karma gerçeklik cihazı yapıyor. Telefona bakmak için boynunuzu eğmenize gerek kalmadan, fiziksel ve dijital dünyalara Meta Quest Pro ile dalabileceksiniz.

Metaverse Adım Adım

Doğal yüz ifadelerini yakalamak ve göz takibi yapmak için içe bakan sensörleri entegre eden bu yeni versiyon kulaklık aslında metaverse hayalinin gerçeğe dönüştüğü bugünlerde önemli bir dönüm noktasıdır. Meta Quest Pro ile gerçek metaverse tecrübesine erişebilir olacak. Üstelik gelecekte duyurulacak daha gelişmiş metaverse eşyaları için bu ürün bize birçok fikir veriyor. Bu tarz gelişmiş ürünlerin kullanıcı deneyimine sağlayacağı katkı göz ardı edilemez. Daha gelişmiş cihazlar daha fazla kullanıcı anlamına geliyor. Üstelik META’nın açtığı bu yol daha fazla şirketin giyilebilir metaverse eşyaları konusunda çaba sarf etmesini sağlayacak. Böylece rekabet artacak ve bu ürünler daha ulaşılabilir hale gelecek.

Önümüzdeki 10-15 yılda kendimizi Ready Player One filmindeki metaverse giysilerinin içinde bulabiliriz.