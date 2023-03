Okuma Süresi: 9 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

GameFi, çevrimiçi oyunları entegre finansal ödüllerle birleştiren yepyeni bir blok zincir gelişim alanıdır. Bu tür oyunlar kullanıcılara daha fazla kontrol ve gelişmiş bir ödül yapısı sunar; bu nedenle metaverse oyunlar, hızla Web3’te en çok konuşulan teknolojik gelişmelerden bazıları haline geldi.

2023 yılında yatırım yapılabilecek en iyi metaverse kripto platformları olduğu düşünülen kriptolar:

Metacade (MCADE)

Axie Infinity (AXS)

The Sandbox (SAND)

Enjin (ENJ)

Decentraland (MANA)

Illuvium (ILV)

Metacade (MCADE)

Metacade, ekibin açıklamalarına göre, blok zincirindeki en büyük oyun salonunu oluşturmaktadır ve zaman içinde önemli bir kullanıcı kitlesini çekebilecek şekilde büyüyebilir. Bir dizi metaverse oyun sunan proje, kullanıcılarına genişletilmiş kazanç fırsatları sunarken GameFi topluluğu için sosyal bir merkez haline gelmeyi amaçlıyor.

Ekibin iddialarına göre Metacade, kapsamlı bir oyun deneyimi sunmak için günlük ve rekabetçi oyunları birleştiriyor. Kullanıcılar MCADE tokenları ile ödenecek büyük ödüller sunan ücretli katılım turnuvalarına katılabilir ve ayrıca çeşitli “kazanmak için oyna” (P2E) oyunlarında sınırsız seviyelerde ilerlerken kripto ödülleri de kazanabilirler.

Metacade’in ekstra kazanç mekaniği, kullanıcıları platformda içerik oluşturdukları için ödüllendirecek ve kullanıcıları yarı veya tam zamanlı iş fırsatlarıyla buluşturacak. Gelişmiş teşvik sistemi ve değerli hizmetler yelpazesi sayesinde Metacade, blok zincirinde en yaygın kullanılan metaverse oyun platformlarından biri haline gelmeyi hedefliyor.

MCADE Neden Satın Alınmalı?

Ekibin iddialarına göre Metacade, blok zinciri oyunları alanında büyümeyi teşvik ediyor. İş olanakları yaratmanın, içerik yaratıcılarını ödüllendirmenin ve bir dizi farklı P2E (Kazanmak İçin Oyna) oyunu sunmanın yanı sıra Metacade, oyun geliştiricileri doğrudan desteklediği yenilikçi Metagrants programı aracılığıyla en iyi yeni nesil metaverse kripto oyunlarını da finanse edecek.

Kısa süre önce token presale’inin başladığını duyuran Metacade henüz çok yeni. Açıklamalara göre proje ilk 10 haftada 5 milyon dolar topladı ve MCADE halihâzırda topluluğu için sayıları giderek artan kullanıcıları kendine çektiği için bu rakam $10.1m’a kadar yükseldi. Metacade zamanla değer kazanabilir ve ekibin açıklamalarına göre Web3’teki en iyi metaverse kripto platformlarından biri haline gelebilir.

Metacade presale’ına buradan katılabilirsiniz.

Axie Infinity (AXS)

Açıklamalara göre Axie Infinity (AXS), yatırım yapılabilecek en iyi metaverse kripto projeleri listesinde iki numarada yer alıyor. Proje, kullanıcıları blockchain teknolojisiyle desteklenen bir sanal gerçeklik ortamına taşıyan bir metaverse oyunudur. Oyuncular, Axie adı verilen dijital evcil hayvanlar yetiştirir ve Axie koleksiyonlarını özelleştirmek veya genişletmek için değiştirilemez tokenlar (NFT’ler) toplar.

Oyuncular evreni keşfedebilir ve oyuncuya karşı oyuncu (PvP) karşılaşmalarına girebilir, AXS token ödülleri kazanmak için axie’leriyle savaşabilirler. Axie’ler satın alınabilir, satılabilir veya mücadeleleri tamamlamak da dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde kazanılabilir.

Oyuncular ayrıca Axie pazarını kullanarak Axie’leri birbirleriyle NFT olarak takas edebilir ve takas aracı olarak AXS token’ını kullanabilirler. Proje, yeni çekici özellikler ve oyun mekanikleri gibi içerikleri düzenli olarak yayınlayarak sıradan ve rekabetçi oyunculardan oluşan ve sürekli büyüyen bir kitleye ulaşıyor.

AXS Neden Satın Alınmalı?

Axie Infinity, Web3’teki en popüler metaverse oyun platformlarından biridir. 2020 ve 2021 yılları arasında yükselişe geçen platform, günlük yaklaşık 2 milyon kullanıcı çekmeyi başardı. Bu durum, “kazanmak için oyna” (P2E) metaverse oyunlara yönelik yaygın talebi yansıtmaktadır ve Axie Infinity, önümüzdeki yıllarda GameFi devriminde öncü bir proje olabilir.

Şu anda iddialara göre değerinin oldukça altında görünmesi nedeniyle AXS tokenı en iyi metaverse kripto yatırımlarından biridir. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 166 dolara ulaşmasının ardından token şu anda 10 doların altında seyrediyor. Önümüzdeki yıllarda Axie Infinity için öngörülen önemli getiriler nedeniyle şimdi AXS satın almak analistlere göre karlı olabilir.

The Sandbox (SAND)

Yatırım yapılabilecek en iyi metaverse kripto projeleri listesinde üçüncü sırada The Sandbox yer alıyor. The Sandbox veya SAND, kullanıcıların 3B voksel modellerini oluşturabilecekleri ve bunlardan para kazanabilecekleri bir metaverse oyundur. Oyuncular, oyun varlıkları, özelleştirilebilir seviyeler ve tamamen özelleştirilebilir oyunların inşa edilmesini sağlayan kapsamlı bir araç seti ile The Sandbox’ta istedikleri her şeyi yaratma özgürlüğüne sahiptir.

Platform, oyuncuların diğer içerik oluşturucular tarafından inşa edilen dünyaları keşfetmelerine, The Sandbox’ın pazarında içerik paylaşmalarına ve The Sandbox’ın sanal ekonomisine katılmalarına olanak tanır. Kullanıcılarına ait eserlerin güvenliğini ve gizliliğini tam olarak sağlamak için blockchain teknolojisini kullanan kapsamlı bir metaverse oyunudur.

SAND tokenı, The Sandbox’ın kripto para birimidir ve geliştiricilerin eserlerinden NFT’lerle para kazanmalarına olanak tanır. Pazar yeri, sanatçıların, oyuncuların ve koleksiyoncuların oyun deneyimlerini, oyun varlıklarını ve The Sandbox dünyasında kullanılan benzersiz, özelleştirilebilir öğeleri alıp satabilecekleri NFT ticaretini kolaylaştırır.

SAND Neden Satın Alınmalı?

Sandbox, oyunun temelinde kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğe (UGC) öncelik verir. Sürekli değişen ve gelişen bir oyun dünyası inşa etmek ve yaratmak için oyunculara tam kontrol veren bir metaverse oyunudur. Tüm zamanların en çok satan oyunu haline gelen Minecraft gibi oyunların da kanıtlayabileceği gibi, kullanıcı yaratımına yapılan vurgu tarihsel olarak oyunlarda oldukça popüler olmuştur.

SAND, 2020 ve 2021 yılları arasında 200 kattan fazla yükseldikten sonra şu anda 0,50 doların altında fiyatlandırılıyor. Projenin önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,40 doları geri görmesi muhtemel olarak lanse ediliyor, bu da onu ekibin iddialarına göre şu anda yatırım yapılacak en iyi metaverse kripto projelerinden biri haline getiriyor olabilir.

Enjin (ENJ)

Ekibin iddiasına göre yatırım yapılacak en iyi metaverse kripto projeleri listesinde dördüncü sırada Enjin (ENJ) yer alıyor. Enjin, “kazanmak için oyna” (P2E) platformları ve sanal metaverse dünyaları gibi metaverse oyun ekosistemleri oluşturmak ve işletmek için kripto para birimi ve blok zinciri tabanlı bir platformdur. Enjin, değiştirilebilir ve değiştirilemez tokenler de dâhil olmak üzere metaverse oyun varlıklarının oluşturulmasını kolaylaştırır.

Enjin, geliştiricilere blok zincirinde daha iyi, daha hızlı ve daha güvenli oyun deneyimleri sağlayan cüzdanlardan geliştirici kitlerine kadar entegre araçlardan oluşan bir ekosistem sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca kullanıcılara, merkezinde Enjin Coin (ENJ) bulunan dinamik tokenize ekosistemler sunarak geliştiricilerin ENJ tarafından desteklenen değiştirilebilir olmayan dijital varlıklar oluşturmasına olanak tanır.

ENJ’nin desteklediği metaverse oyun varlıklarına sahip olmak, en iyi metaverse kripto projeleri için anında NFT işlemlerini mümkün kılabilir. ENJ likiditesi kendi içinde kilitlidir ve bu da blok zincirinde işlem yapmanın getirdiği gecikme ve maliyetleri azaltarak oyuncular için kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.

ENJ Neden Satın Alınmalı?

Enjin, kapsamlı geliştirici araç seti ile metaverse oyunlar oluşturma konusunda erişilebilirliği artırmayı hedefliyor. Metaverse oyun geliştirmede ilerleme sağlamak ve birçok iyi metaverse kripto projesine hizmet etmek için büyük bir proje haline gelebilir.

ENJ tokenı şu anda 0,25 dolardan fiyatlandırılmaktadır. Proje, benzersiz işlevselliği ve geniş kullanım alanı sayesinde GameFi hareketi genişledikçe itibarını artıracak gibi görünüyor. Bu nedenle, şu anda yatırım yapılabilecek en iyi metaverse kripto projelerinden biri analistlere göre ENJ olabilir.

Decentraland (MANA)

Yatırım yapılabilecek en iyi metaverse kripto projeleri listesinde beşinci sırada Decentraland olabileceği iddia ediliyor. Decentraland (MANA), Ethereum blok zinciri tarafından desteklenen bir sanal gerçeklik metaverse oyunudur. Kullanıcıların dijital gayrimenkul alıp satmalarına ve satın alınan arazinin üzerinde çeşitli sanal deneyimler oluşturmalarına olanak tanır.

Kullanıcılar Decentraland ortamında içerik ve uygulamalar oluşturabilir, deneyimleyebilir ve bunlardan para kazanabilir. Decentraland’in yerel kripto para birimi MANA, dijital gayrimenkul, sanal avatarlar ve benzersiz, özelleştirilebilir öğelerin alım satımını kolaylaştırmak için oyun içi para birimi olarak kullanılmaktadır.

Decentraland topluluğunun içerik üyelerinden bazıları sanat galerileri, sanal alışveriş merkezleri, çevrimiçi oyunlar ve Las Vegas tarzı kumarhaneler yaratmıştır. Kullanıcılar Decentraland metaverse’in farklı bölümlerini keşfedebilir ve bazen farklı deneyimlere katılarak MANA token’ları kazanabilirler.

MANA Neden Satın Alınmalı?

Decentraland, metaverse dünyasıyla işletmelere, içerik üreticilere ve kullanıcılara eşit şekilde hizmet vermektedir. İster belirli bir çevrimiçi topluluk için bir deneyim yaratıyor ister Decentraland’in tüm kullanıcı tabanına hizmet edecek bir şey inşa ediyor olun, platform sanal gayrimenkullere ve metaverse deneyimlere erişimi dengeleyen yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Metaverse’in önümüzdeki yıllarda çevrimiçi dünyanın temel bir parçası haline gelmesi bekleniyor ve Decentraland bundan yararlanmak için iyi bir konuma sahip olabilir. MANA token şu an için 0,35 dolar değerinde ve bu da ona önemli bir yukarı yönlü potansiyel sunuyor olabilir.

Illuvium (ILV)

Yatırım yapılabilecek en iyi metaverse kripto projeleri listesinde altı numara olarak Illuvium gösteriliyor. Proje, oyuncuların geniş ve açık bir dünya metaverse’ini keşfetmelerine ve oynarken ödüller kazanmalarına olanak tanıyan yenilikçi bir metaverse oyunudur.

Illuvium karmaşık bir hikâyeye ve ilgi çekici bir oyun oynama şekline sahiptir. Blockchain teknolojisi kullanılarak inşa edilen ilk AAA kalitesindeki oyun olarak tanımlanmaktadır. Oyuncular sanal diyarı keşfediyor, NFT olarak benzersiz öğeler topluyor ve ILV ödülleri kazanmak için diğer oyunculara karşı savaşıyor.

Illuvium’da oyuncular nadir olarak ulaşılabilen farklı seviyelere sahip Illuvium’lar toplarlar. Bu öğeler savaşta kullanılabilir ve doğal bir finansal değere sahiptir, bu da onların oyuna ait entegre pazar alanında alınıp satılabilecekleri anlamına gelir.

ILV Neden Satın Alınmalı?

Illuvium, oyuncuları gelişmiş grafiklere ve keşfedilecek birçok farklı alana sahip hayranlık uyandırıcı bir sanal diyara götürüyor. Oyun, yeni ve geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmak için bu oyunların en çekici unsurlarının çoğunu blok zinciri ile birleştirdiğinden, zaman içinde en iyi açık dünya rol yapma oyunlarına (RPG’ler) rakip olabilir.

ILV’nin fiyatı şimdilik 40 dolar. Token’ın toplam arzı 10 milyon ILV token’dan oluşuyor ve tüm zamanların en yüksek değeri neredeyse 2000 dolar. ILV’nin önemli bir artış potansiyeli vardır ve bu da onu yatırım yapılacak en iyi metaverse kripto platformlarından biri haline getiriyor olabilir.

Metacade: 2023’ün En İyi Metaverse Projesi Mi?

Ekibin iddiasına göre MCADE presale’i yılın en iyi yatırım fırsatlarından biri olabilir. MCADE 0,008 dolardan piyasaya sürüldü ve presale süresince 0,02 dolara yükselecek. Yine ekibin iddiasına göre Metacade, kapsamlı bir “kazanmak için oyna” (P2E) oyunları yelpazesi ve başka hiçbir yerde bulunamayacak birçok ek özellik sunduğu için sektör lideri bir metaverse projesi olabilir.

Ekip, önümüzdeki yıllarda önemli getiriler elde etmek isteyen yatırımcılar için MCADE’in, iyi bir metaverse kripto projesi olabileceğini iddia ediyor. Ekib, mevcut fiyat seviyesine göre yukarı yönlü büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve önümüzdeki birkaç yıl için herhangi bir yatırım portföyüne eklenebilecek bir proje gibi göründüğünü ifade ediyor.

