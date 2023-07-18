Ünlü yatırım şirketinin kurucusu Yusko kripto paraların geleceğiyle ilgili konuştu. Onun evrileceği yere dair tahminler açıkladı. Mark gibi uzmanlar daha derin piyasa tecrübesine sahip olduğu için yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Başarılı fon yöneticisi kripto paralar için nasıl bir gelecek çiziyor?

Kripto Paraların Geleceği

Morgan Creek Capital’in kurucusu Mark Yusko, geleneksel finans (TradFi) şirketlerinin eninde sonunda dijital varlık işletmelerine dönüşeceğini öngörüyor. Sunucu Brian Rose ile yaptığı yeni röportajında Yusko, dijital varlıkların finans sektörünü ele geçirmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu öngörüyor.

Ünlü fon yöneticisi blockchain ve kripto paraların bugünlerini internetin ilk günlerine benzetiyor. Kriptonun mevcut durumunu internetin ilk günleriyle karşılaştıran isim dijital varlık alanında kitlesel benimsemeyle birlikte evrimin devam edeceğini öngörüyor.

Kripto Paralar Uzman Yorumu

Bugünlerde atılan adımlara bakarsak trilyon dolarlık devlerin ETF’ler için yarıştığını görüyoruz. Diğer taraftan bankalar varlıkları tokenize hale getirip takas, transfer süreçlerinin maliyetini azaltmanın (güvenli biçimde) yollarını arıyor. Yusko şunları söyledi;

“Temel olarak TradFi‘nin söylediği şey kriptonun istikrarı bozduğudur. Ama eğer yerleşikler kriptoyu yönetirse o zaman hiçbir sorun olmadığını söyleyecekler. Tamam, ama bu her zaman böyle olur. 2000 yılındaki internet patlamasını düşünün. Webvan tamamen başarısız oldu. Petscom tamamen başarısız oldu. Neden mi? Çünkü yerleşik evcil hayvan maması şirketleri, evcil hayvan mamanızı internetten sipariş etmenizi istemediler. Bugün Chewycom 20 milyar dolarlık bir şirket. Petscom ile aynı şirket. Amazon ya da DoorDash, Webvan ile aynı şirket. Bunu aşmak 20 yıldan fazla zaman aldı.”

Yusko, dijital varlıkların nihayetinde, bugün 700 trilyon dolar değerinde olan küresel varlıkları içeren neredeyse tüm işlem türlerine yayılacağını öngörüyor. Bununla birlikte, eski finansal sistemlerin kitlesel kripto benimsemesini durdurmak için mücadele edeceğini tahmin ediyor.