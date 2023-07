Ünlü yatırım şirketinin kurucusu Yusko kripto paraların geleceğiyle ilgili konuştu. Onun evrileceği yere dair tahminler açıkladı. Mark gibi uzmanlar daha derin piyasa tecrübesine sahip olduğu için yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Başarılı fon yöneticisi kripto paralar için nasıl bir gelecek çiziyor?

Morgan Creek Capital’in kurucusu Mark Yusko, geleneksel finans (TradFi) şirketlerinin eninde sonunda dijital varlık işletmelerine dönüşeceğini öngörüyor. Sunucu Brian Rose ile yaptığı yeni röportajında Yusko, dijital varlıkların finans sektörünü ele geçirmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu öngörüyor.

Ünlü fon yöneticisi blockchain ve kripto paraların bugünlerini internetin ilk günlerine benzetiyor. Kriptonun mevcut durumunu internetin ilk günleriyle karşılaştıran isim dijital varlık alanında kitlesel benimsemeyle birlikte evrimin devam edeceğini öngörüyor.

Bugünlerde atılan adımlara bakarsak trilyon dolarlık devlerin ETF’ler için yarıştığını görüyoruz. Diğer taraftan bankalar varlıkları tokenize hale getirip takas, transfer süreçlerinin maliyetini azaltmanın (güvenli biçimde) yollarını arıyor. Yusko şunları söyledi;

Yusko, dijital varlıkların nihayetinde, bugün 700 trilyon dolar değerinde olan küresel varlıkları içeren neredeyse tüm işlem türlerine yayılacağını öngörüyor. Bununla birlikte, eski finansal sistemlerin kitlesel kripto benimsemesini durdurmak için mücadele edeceğini tahmin ediyor.

“Ama bu dijital varlıklarla işlem yapacağımız gerçeğini değiştirmiyor. Ve her hisse senedi, her tahvil, her para birimi, her emtia, her gayrimenkul parçası, her güzel sanat eseri, her koleksiyon araba, her özel işletme, her şey, 700 trilyon dolarlık küresel varlığın tamamı eninde sonunda token olacak. COBOL (Ortak İş Odaklı Dil) üzerinde çalışan veritabanlarında değil, blockchainde işlem görecekler. Bugüne kadar, Visa kartınızı çıkarıp kullandığınızda, COBOL tabanlı bir ana bilgisayar veritabanına katılmış oluyorsunuz. Visa’nın tek anlamı bu. Tek sorun bozulduğunda, Sunnyvale huzurevinde bir ışık yakmamız gerekiyor ve 80 yaşında biri gelip tamir ediyor çünkü COBOL kodlamayı bilen tek insanlar onlar. Bu aşağılık bir sistem.”