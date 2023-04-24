Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Makro Guru Tarih Verdi: Kripto Paralarda Yükseliş İçin Bunlar Şart!

Küresel piyasaların tanınan makro gurusu son açıklamalarında kripto para piyasalarında yükseliş ivmesi için gereken şartları açıkladı!
14:00
24 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Real Vision’ın kurucusu ve eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, kripto para biriminin bir milyar veya daha fazla kullanıcıyla bir sonraki boğa piyasasında büyük bir dönüm noktasına ulaşabileceğini ileri sürdü.

Kripto Paralarda Yükseliş İvmesi!

Ask me anything (AMA) oturumunda Raoul Pal, kaçınılmaz bir likidite dalgasının kripto para birimleri gibi riskli varlıkları destekleyeceğini söylüyor. Makro guruya göre sermayedeki artış, bir sonraki kullanıcı kitlesini cezbeden yeni inovasyonlarla yeni oluşan sektöre büyük olasılıkla ışık tutacak. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Likidite piyasalara geri geldikçe, kripto para hikayesinin bir sonraki yükselişini göreceğiz. Ve kripto hikayesi bu döngüde 300 milyon kullanıcıdan bir milyar kullanıcıya veya daha fazlasına gidecek. Hayalini kurmadığınız uygulamalar veya gelmeyeceğini düşündüğünüz şeyler olacak. İster dijital kimlik, ister büyük Web3 vakaları, ister DeFi (merkeziyetsiz finans) veya tamamen yeni bir şey olsun, bu bir ölçekte olacak. NFT’ler (non-fungible token) aracılığıyla olsun, kim bilebilir? Bu sonraki döngüde, alanına yatırılan sermaye miktarıyla birlikte, bu bir başka ivme daha görecek.

Fed Hamleleri!

Makro uzmanı, Federal Rezerv’in enflasyonu yeniden yakalama girişiminde muhtemelen faiz artırımını çoktan bitirdiğini ileri sürdü. Ayrıca yakın gelecekte Fed’i rotasını tersine çevirmeye ve para basma yoluyla piyasaları daha yükseğe göndermeye zorlayacak bir durgunluk öngörüyor. Makro guru açıklamalarında şunları söyledi:

2018 yılında Fed hareketinin ardından 2019’da olan tam olarak buydu. Fed çok yakında duraklayacak ya da durakladı. Bence ara verdiler ya da kesinlikle ara vermeliler. Ve likidite bir noktada yavaşlayana kadar bu ivmenin devam ettiğini göreceğiz ve ardından piyasada duraklamalar yaşayacağız. Likidite geri giderse geri çekilmeler bile yaşayabiliriz ki bunu gerçekten görmüyorum. Ardından gerçek para basımı ve oran indirimi gerçekten başladığında, durgunluğa ve denklemin işsizlik tarafına girmeye başladığımızda hızlanma göreceğiz.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Milyarder Mike Novogratz: Mükemmel Değil Ancak Olumlu! Dev Kripto Yatırımcısının Yorumu!
Milyarder Mike Novogratz: Mükemmel Değil Ancak Olumlu! Dev Kripto Yatırımcısının Yorumu!
Kıdemli Kripto Trader: BTC 2018 Yılındaki Hareketini Tekrar Ediyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Kıdemli Kripto Trader: BTC 2018 Yılındaki Hareketini Tekrar Ediyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
1,58 Dolara Kadar Düşebilir! Bu Altcoin BTC Düşerken Yükseliyordu!
1,58 Dolara Kadar Düşebilir! Bu Altcoin BTC Düşerken Yükseliyordu!
Bitcoin Fiyatı Kritik Eşikte! BTC Geleceği Yorumları: Bitcoin Bank Nedir?
Bitcoin Fiyatı Kritik Eşikte! BTC Geleceği Yorumları: Bitcoin Bank Nedir?
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Tarih Tekerrür Edecek Mi? Bitcoin’de Kritik Zamanlar Başlıyor! Büyük Başvurunun Vakti Geldi!
Tarih Tekerrür Edecek Mi? Bitcoin’de Kritik Zamanlar Başlıyor! Büyük Başvurunun Vakti Geldi!
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023