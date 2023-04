Okuma Süresi: 2 Dakika

Real Vision’ın kurucusu ve eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, kripto para biriminin bir milyar veya daha fazla kullanıcıyla bir sonraki boğa piyasasında büyük bir dönüm noktasına ulaşabileceğini ileri sürdü.

Kripto Paralarda Yükseliş İvmesi!

Ask me anything (AMA) oturumunda Raoul Pal, kaçınılmaz bir likidite dalgasının kripto para birimleri gibi riskli varlıkları destekleyeceğini söylüyor. Makro guruya göre sermayedeki artış, bir sonraki kullanıcı kitlesini cezbeden yeni inovasyonlarla yeni oluşan sektöre büyük olasılıkla ışık tutacak. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Likidite piyasalara geri geldikçe, kripto para hikayesinin bir sonraki yükselişini göreceğiz. Ve kripto hikayesi bu döngüde 300 milyon kullanıcıdan bir milyar kullanıcıya veya daha fazlasına gidecek. Hayalini kurmadığınız uygulamalar veya gelmeyeceğini düşündüğünüz şeyler olacak. İster dijital kimlik, ister büyük Web3 vakaları, ister DeFi (merkeziyetsiz finans) veya tamamen yeni bir şey olsun, bu bir ölçekte olacak. NFT’ler (non-fungible token) aracılığıyla olsun, kim bilebilir? Bu sonraki döngüde, alanına yatırılan sermaye miktarıyla birlikte, bu bir başka ivme daha görecek.

Fed Hamleleri!

Makro uzmanı, Federal Rezerv’in enflasyonu yeniden yakalama girişiminde muhtemelen faiz artırımını çoktan bitirdiğini ileri sürdü. Ayrıca yakın gelecekte Fed’i rotasını tersine çevirmeye ve para basma yoluyla piyasaları daha yükseğe göndermeye zorlayacak bir durgunluk öngörüyor. Makro guru açıklamalarında şunları söyledi:

2018 yılında Fed hareketinin ardından 2019’da olan tam olarak buydu. Fed çok yakında duraklayacak ya da durakladı. Bence ara verdiler ya da kesinlikle ara vermeliler. Ve likidite bir noktada yavaşlayana kadar bu ivmenin devam ettiğini göreceğiz ve ardından piyasada duraklamalar yaşayacağız. Likidite geri giderse geri çekilmeler bile yaşayabiliriz ki bunu gerçekten görmüyorum. Ardından gerçek para basımı ve oran indirimi gerçekten başladığında, durgunluğa ve denklemin işsizlik tarafına girmeye başladığımızda hızlanma göreceğiz.