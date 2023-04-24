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Ripple’da (XRP) Dönüm Noktası Yaklaşıyor! Altcoinde Beklenen Hareket Ne?

Popüler kripto para birimi Ripple'da (XRP) dönüm noktası yaklaşıyor! Altcoinde beklenen fiyat hareketi ne yönde? İşte detaylar!
13:30
24 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple (XRP) fiyatı son 24 saat içerisinde %2 oranında düştü ve kripto para piyasasının geçen haftanın ikinci yarısındaki düzeltmesinin ardından 0,462049 dolara kadar geriledi. Popüler altcoinde beklenen hareket ne?

XRP Fiyat Hareketi!

Altcoinin mevcut konum itibariyle fiyatı, son 30 günde %8 ve 2023’ün başından bu yana %35 artmasına rağmen bir haftada %11 düştüğü anlamına geliyor. Kripto para ayrıca Cuma günü yedi günün en düşük seviyesi olan 0,44383 dolara düştüğünden beri %4 oranında toparlandı ve aşırı satıldıktan sonra biraz ivme kazanmasıyla uzmanlara göre bu hafta potansiyel olarak 0,5 dolar seviyesini yeniden alabilir.

Böyle bir harekete önümüzdeki haftalarda sona ermesi beklenen Ripple-SEC davası yardımcı olacak ve muhtemelen XRP’yi yükseltmek için yeterince olumlu bir anlaşma veya özet karar getirebilir. XRP’nin grafiği, kripto paranın dibe vurup yeniden yükselmeye başlamadan önce biraz daha sıkıntılı bir süreçte kaldığını göstermeye devam ediyor. Göreceli güç endeksi 50’nin altına daha da düştü ve düşmeye devam ediyor. Bu durumda RSI 30’a yaklaştıkça XRP’nin fiyatının düşmeye devam edeceğini gösterebilir.

Ripple’da Kritik Nokta!

Aynı şekilde XRP’nin 30 günlük hareketli ortalaması hala 200 günlük ortalamasının altına düşmedi. Bu durumda kripto paranın mevcut düzeltmenin sona ermesinden önce hala birkaç günü veya haftası olduğunu gösterebilir. Öte yandan hala yüksek olan 30 günlük ortalamanın, XRP’nin düşüşünden er ya da geç kurtulmasına yardımcı olabilecek pozitif momentumun devamına işaret ettiğini iddia etmek cazip gelebilir.

Bununla birlikte analistlere göre diğer bir görüş ise XRP’nin önceki birkaç gün içinde bir dizi destek seviyesinden düştüğü ve mevcut 0,46 dolar seviyesini de kırabileceği yönünde. Bu durumda daha fazla düşüşe işaret edebilir. Balina uyarılarına dayanarak, büyük yatırımcıların hala XRP’yi borsalara taşıdığı görülüyor. Bu da kripto parada daha fazla düşüş olabileceğini ima edebilir. Ancak kripto para biriminde XRP için en önemli dönüm noktası SEC ile olan davası olarak görülüyor.

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