Madencilik Şirketi Phonenix Group’un Halka Arz Süreci Talep Rekoru İle Dikkat Çekti

Kripto para piyasalarında yaşanan yükseliş ile birlikte kripto şirketlerinde dikkat çeken adımlar atılmaya devam ediyor. Buna göre kripto para madencilik firması Phoenix Group, 21 Kasım’da gerçekleşen piyasa öncesi satış sırasında önemli bir aşırı talep gördükten sonra halka açık trade lansmanına hazırlandığını açıkladı.

Hisse Listelenmesine Yönelik Son Karar

Phoenix’in planladığı halka arz süreci, firmanın Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADX) gerçekleştireceği ilk halka arz (IPO) lansman tarihini revize etmesi nedeni ile ertelendi. Kripto madencilik firması 28 Kasım’da kamuoyuna yönelik yaptığı bir duyuruya göre Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Günü için ilan edilen resmi tatiller nedeni ile hisselerini 4 Aralık 2023 yerine 5 Aralık’ta borsada listelemeyi planlıyor.

Ülkede 2 Aralık’ta kutlanan BAE Ulusal Günü ülkenin kuruluşunu anmaya yönelik etkinliklere yer veriyor. İnsan Kaynakları ve Emirlikleştirme Bakanlığı bu kutlamalara yönelik 2, 3 ve 4 Aralık tarihlerini özel sektör için resmi tatil olarak planladı. Duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:

“Bu vesileyle onurlandırmak ve halka arza kapsamlı katılım sağlamak için Phoenix Group, listeleme tarihini 5 Aralık 2023 olarak yeniden planladı.”

Halka Arz Talebi Dikkat Çekti

Phoenix Group, daha önce kamuoyuna sunduğu gibi 18 Kasım’da gerçekleştirilen halka arzını 33 kat fazla taleple başarıyla tamamladı ve 907.323.529 hisselik teklifinin dikkat çeken bir talep gördüğünü açıkladı. Phoenix, bu süreçte bireysel yatırımcıların arzı 180 kat fazla talep ettiğini ve profesyonel yatırımcıların ise 22 kat fazla talepte bulunduğunu bildirdi.

Phoenix, Orta Doğu’da faaliyet gösteren en büyük madencilik tesislerinden birini geliştiren BAE merkezli bir madencilik operatörü olarak biliniyor. Şirketin bu süreçte Temmuz 2023’ten bu yana BAE’de halka arzı planladığı biliniyor.

BAE, kripto gelişimini desteklemek için birden fazla Web3 odaklı ekonomik serbest bölge de dahil olmak üzere çeşitli girişimlerde bulunarak global çevrelerde kripto dostu bölgelerden biri olarak tanınıyor. 28 Kasım’da kripto borsası M2 ülkede düzenleyici bir onay aldı. Abu Dabi Ticaret Bankası ile ortaklık kurarak BAE’de bulunan bireysel ve kurumsal müşterilere kripto para hizmeti verecek.