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Litecoin’in (LTC) geçen haftaki çift haneli fiyat rallisi, Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere (MVRV) oranını 30 günlük hareketli ortalamada %30’un üzerine çıkardı. Bu genellikle LTC’nin fiyatındaki düşüşün işaret ettiği bir konum olabilir.

LTC Düşüşü!

Kripto para analisti Sumit Kapoor 4 Temmuz’da yaptığı bir Twitter gönderisinde, 2018’den beri LTC’nin MVRV’sinin %30 sınırını her aştığında, LTC fiyatının ortalama %41 düştüğünü belirtti. Santiment’in verilerine göre, bu metrik 2 Temmuz’da %36,25 ile zirve yaptı ve ardından düşüş eğilimine girdi.

CoinMarketCap’ten gelen verilere göre yazı kaleme alındığında 105,07 dolardan el değiştiren LTC analistini bir fiyat düşüşü beklemeli mi? Proof-of-Work( PoW) ağı üzerinde çalışan Litecoin, yatırımcılar ve meraklıların zincirin üçüncü yarılanma olayını hevesle beklemesiyle geçen hafta istikrarlı bir şekilde ivme kazanıyor.

Bu beklenti, ağın yerel kripto parasının ikinci çeyreği yerel fiyatı 85 dolara getirerek kapatmasına neden oldu. Bu da “zayıf yatırımcıların” çıkışını ve “akıllı paranın” girişini ifade ediyor. O zamandan beri LTC’nin değerinde %20’lik bir artışa neden olan bir olay.

LTC Verileri!

Altcoinin Ağ Kâr/Zararı (NPL) metriğinin zincir içi değerlendirmesi bunu doğruladı. Bu metrik, zincir üzerinde kâr elde etme veya hamil kapitülasyon dönemlerini yakalamak için günlük olarak adres değiştiren tüm kripto paraların ortalama kârını veya zararını izler.

Santiment’in verilerine göre, LTC’nin takipteki alacakları 30 Haziran’da -44,04 milyona düştü ve ardından alt fiyatı yükselmeye başladı. LTC’nin ‘akıllı para’ faaliyetinin etkisi hala yukarı yönlü bir ivme üzerinde görünür durumda kaldı.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli metrik, Tüketilen Yaş metriğidir. LTC, Tüketilen Yaşının beklenmedik bir şekilde 30 Haziran’da 438,91 milyona yükseldiğini gördü. Bu, atıl LTC paralarının yeni adreslere önemli bir hareketini gösterdi ve uzun vadeli sahipler arasında davranışta dikkate değer bir değişikliğin sinyalini verdiği belirtildi.