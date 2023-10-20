Litecoin’de (LTC) Belirsizlik Hakim! On-Chain Veriler Neye İşaret Ediyor?

Litecoin (LTC) son ​​iki ayda bir aralık oluşumu içerisinde işlem gördü. Yazı kaleme alındığında Litecoin önemli bir direnç seviyesine yaklaşıyordu. Bu seviyenin kırılması bile muhtemelen güçlü bir yükseliş hareketiyle sonuçlanmayabilir.

LTC’de Güncel Metrikler!

Yakın zamanda paylaşılan bir teknik analiz, LTC’nin iki yılın en düşük seviyesinde işlem gördüğünü belirtti. Ancak Pazartesi günkü Bitcoin (BTC) yükselişi, LTC’nin bazı kazanımlar elde ettiği anlamına gelebilir, ancak bunlar hızla geri çekildi. Boğalar aynı şeyi bir kez daha tekrarlayabilir mi?

Eylül ortasından bu yana Litecoin 68,3 dolardan 57,8 dolara kadar uzanan bir aralıkta işlem gördü. Orta seviye 63 dolardı ve son haftalarda hem destek hem de direnç olarak birkaç kez test edildi. Ek olarak, 1 günlük fiyat grafiğinden çizilen 65-73 dolar bölgesinde düşüş yönlü bir kırılma bloğu da vardı. Orta menzilli dirençle birleştiğinde, düşüş hakimiyeti altında geniş bir bölgenin ana hatlarını çizdi.

Göreceli güç endeksi (RSI) nötr 50’nin üzerine tırmandı ve piyasa yapısı yükseliş eğilimine girmenin eşiğinde olabilir. Buna karşılık OBV, Eylül ayından bu yana sürdürdüğü düşüş trendini sürdürdü. Bu durum pazardaki talebin eksikliğini yansıtabilir. Kümülatif Liq Seviyeleri Deltası yükseliş eğilimi gösterdi. Metrik, zaman içindeki tüm uzun likidasyon seviyeleri ile tüm kısa likidasyon seviyeleri arasındaki farkın kümülatif toplamını izler. Pozitif değerler daha uzun likidasyon seviyelerinin olduğunu, negatif değerler ise daha kısa likidasyon seviyelerinin olduğunu gösterir.

Litecoin’de Kritik Seviye!

Üstelik kuzeyde, özellikle 63,66 dolar ve 64,04 dolar olmak üzere önemli miktarda kısa tasfiye seviyeleri vardı. 65,3 dolar, düşüş eğilimi öncesinde test edilebilecek başka bir seviyeydi. Kripto para biriminin fiyat hareketi ve teknik göstergeler küçük bir yükseliş ihtimalinin olduğunu gösterdi.

Hyblock’un verileri de bu bulgularla aynı fikirdeydi ve düşüş eğiliminin gerçekleşebileceği daha kesin seviyeleri ortaya koydu. Bitcoin son hamlesini 29,4 bin dolar seviyesine geri çekerse, Litecoin’in kısa vadede düşüş eğilimi göstermesi beklenebilir.