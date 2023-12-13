LITECOIN (LTC)

Litecoin (LTC) Fiyat Düzeltmesi: Yatırımcılarda Endişe Artıyor!

Özet

  • Litecoin (LTC), 80 dolar seviyesine yaklaştıktan sonra düşüş piyasasına atfedilebilecek bir fiyat düzeltmesi kaydetti.
  • LTC'nin günlük grafiği yükselişteydi ve 24 saat içinde %1,5 değer kazandı, ancak devam eden fiyat düzeltmesi ve rezerv riski yatırımcılar arasında değer düşüşü endişelerine yol açtı.
  • Analist Shan Belew, LTC'nin değerinin düşük olduğunu savunsa da, sosyal ölçümlerde ve popülerlikte yaşanan düşüş, piyasada olumsuz bir havanın hakim olabileceğine işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Litecoin (LTC) 80 dolar seviyesine yaklaştıktan sonra düşüş piyasasına atfedilebilecek bir fiyat düzeltmesi kaydetti. LTC’nin fiyat hareketlerini ele alan analist kripto para birimi hakkında kritik açıklamalarda bulundu. İşte kripto para biriminde olası fiyat etkileri!

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LTC’de Güncel Fiyat HareketiLTC’de On-Chain Veriler

LTC’de Güncel Fiyat Hareketi

Popüler altcoin LTC için önceki hafta, grafiklerde büyük bir fiyat düşüşü görüldüğü için zordu. CoinMarketCap’e göre LTC’nin günlük grafiği yükselişteydi ve kripto para 24 saat içinde %1,5 değer kazandı. Yazı kaleme alındığında 73,6 dolardan işlem görüyordu ve piyasa değeri 5,4 milyar doların üzerindeydi.

Devam eden fiyat düzeltmesi göz önüne alındığında, yatırımcılar LTC’nin değerinin düşük olmasını beklemeli mi? Ek olarak Litecoin’in rezerv riski de grafiklerde yükseliş kaydetti. Bu durum aşırı değerlendiğine dair bir işaret. Aksine popüler bir Litecoin analisti olan Shan Belew, LTC’nin değerinin düşük olduğunu öne sürdü. Analiste göre, LTC’nin fiyatı kritik seviyenin altında kaldığı sürece LTC’nin değeri düşük kalacak. Ayrıca analist yatırımcı duyarlılığını daha iyi anlamak için LTC’nin sosyal ölçümlerine de göz attı.

LTC’de On-Chain Veriler

Aynı şekilde sosyal hacmindeki düşüşten de anlaşılacağı üzere LTC’nin popülaritesi düştü. Ağırlıklı hissiyat da geçen hafta geriledi, bu durumda piyasaya olumsuz havanın hakim olduğu anlamına gelebilir. Daha sonra analist yatırımcıların LTC’den neler bekleyebileceğini görmek ve LTC’nin değerinin altında olup olmadığını daha iyi anlayabilmek için blockchain’in günlük grafiğini ele alıyor.

Yazı kaleme alındığında Litecoin’in MACD’si yakın vadede düşüş eğilimi olasılığını öngörüyordu. Hem LTC’nin para akışı endeksi (MFI) hem de chaikin money low (CMF) düşüşler kaydetti ve önümüzdeki günlerde fiyatların düşme ihtimalini artırdı. Kripto paranın fiyatı bir dalgalanmanın pençesindeyken madencilik endüstrisi büyüdü. Bu durum, hash oranının 4 Aralık’taki düşüş trendinin ardından yükseliş kaydetmesiyle kanıtlayabilir. Yazı kaleme alındığında LTC’nin hashrate’i 859,48 TH/s seviyesindeydi. Kripto para analitik şirketi olan Coinwarz’ın verileri, hashrate gibi Litecoin’in madencilik zorluğunun da nispeten yüksek kaldığını ve aynı yanıp sönen 28,62 M okumasıyla ortaya çıktı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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