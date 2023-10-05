Litecoin (LTC) 70 Doları Aşabilecek Mi? Güncel LTC Fiyat Tahminleri

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.500 dolar seviyesinde ve yükselişi şimdilik destek savunmasına döndü. Bugün gelen pozitif ADP verisine rağmen Bitcoin beklenen artışı yaşayamadı. Üstelik DXY de bir miktar geri çekilmişti. Peki LTC cephesinde son durum ne?

Litecoin (LTC) Yorum

Eylül ortasında 58 dolarlık 2023 dibine ulaşan fiyat o günden bu yana daha yüksek seviyeler için mücadele ediyor. Bu toparlanma şimdilik Pazartesi günü 70 dolar testiyle noktalandı. On-chain veriler fiyatın geleceğine dair önemli sinyaller gönderiyor.

Genel piyasa hissiyatındaki iyileşmeye rağmen Pazartesi günü yaşanan yükseliş LTC için sınırlıydı. 2 Ağustos tarihindeki halving olayının ardından fiyat dibi görürken balinalar harekete geçti. IntoTheBlock grafiği, LTC Balina İşlemlerinin 10 Eylül’de 1.800 işlemden geçen Cuma günü 40 günün zirvesi olan 2.900 işleme ulaştığını gösteriyor.

Balina işlemleri zirve seviyeye ulaştıktan sonra bugün 29 Eylül’e kıyasla %30 düşerek 2.040 seviyesine geriledi. Çift haneli oranda yaşanan balina talep düşüşü fiyat için de negatif bir sinyal olarak kabul ediliyor.

LTC Fiyat Tahminleri

Mevcut aktif Litecoin emirlerinin fiyat dağılımını gösteren Borsa Emir Defterleri grafiğinde dikkat çeken bir detay var. 1,6 milyonluk satış likiditesine karşın aynı aralıkta talep 1,5 milyon LTC seviyesinde. Bu da ayıların yeniden baskın konuma yükseldiğini doğruluyor.

Satış likiditesi bu denli yüksek ve balina talebi zayıfken LTC fiyatının 70 doları kısa vadede aşması pek mümkün görünmüyor. Litecoin fiyatlarındaki hareket eksikliği, önümüzdeki önemde 60 dolar altında yeni diplerin mümkün olabileceğini gösteriyor.

Eğer balinalar devreye girmezse 65 dolar ortalamayla LTC tutan yatırımcıların panik satışları düşüşü hızlandırabilir. Öte yandan genel piyasa hissiyatı da Cuma gününe kadar negatif kalacak gibi görünüyor. İstihdam ve ücret artışı verilerinin gelmesiyle hafta sonundan önce makro cephedeki gelişmeler risk piyasalarını hareketlendirecek.

DXY şimdilik geçtiğimiz yılın son çeyrek zirvesinden uzaklaşırken yükselen paralel kanalın içinde işlem görmeye devam ediyor. Eğer Ücret Artışları, TDI ve İşsizlik verileri kripto aleyhine gelirse 108 seviyesinin ardından 115 bölgesine kadar güçlü bir dolar rallisi görülebilir. Bu da kripto paraların çift haneli kayıplarını tetikleyecek güçte bir hareket olur.