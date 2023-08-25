Litecoin Fiyat Analizi: Halving Sonrası Zorlu Dönem ve Analist Uyarıları

Özet

  • Litecoin (LTC), son haftalarda zayıf performans göstererek düşüş yaşadı. Son 24 saat içinde, LTC fiyatı düşüş yaşayarak yatırımcıları şaşırttı.
  • Kripto analisti Benjamin Cowen, LTC'nin Bitcoin karşısındaki değer kaybını vurgulayarak, Federal Rezerv'in para basma politikaları nedeniyle LTC'nin düşük ödüllü ve yüksek riskli bir yatırım olduğunu söyledi.
  • Teknik analiz göstergeleri, Litecoin'de potansiyel bir tersine dönüş işaretleri gösterse de uzun vadeli görünümün endişe verici olduğunu ve yatırımcıların risk-ödül denklemini dikkate alması gerektiğini belirtiyor.
  • Piyasaya Etkisi: Negatif
19:25
25 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Litecoin‘in 2 Ağustos’ta yaşanan halving etkinliğine rağmen son haftalarda kripto meraklıları arasında alarma yol açan olumsuz bir hava hakim oldu. Buna ek olarak son 24 saatte ayılar baskın çıktı ve LTC fiyatı 65,74 dolardan 64,81 dolara kadar düşerek yatırımcılarını şaşırttı.

Düşük Ödüllü ve Yüksek Riskli Bir Yatırım

Litecoin yazının yazıldığı sırada gün içi en yüksek seviyesinden %0,89 düşüşle 64,73 dolardan işlem görüyordu. Sonuç olarak, Litecoin’in piyasa değeri 4.765.362.120 dolara düşerken, 24 saatlik işlem hacmi %1,57’lik bir düşüşle 252.653.192 dolara gerileyerek yatırımcıların azalan güvenini gösterdi. Kripto analisti Benjamin Cowen geçtiğimiz günlerde Litecoin hakkında alarm verdi.

Cowen’a göre, madalyonun Bitcoin karşısındaki performansı iç karartıcı. Özellikle Litecoin, 2013 yılından bu yana BTC karşısında %95 oranında değer kaybetti. Cowen özellikle Federal Rezerv’in para basma çılgınlığının ekonomik arka planı göz önüne alındığında Litecoin’in çok düşük ödüllü ve yüksek riskli bir yatırım olduğunu öne sürüyor.

LTC/USD Teknik Analizi

LTC/USD paritesinin teknik göstergeleri incelendiğinde bazı umut verici veriler ortaya çıkıyor. Litecoin’in 2 saatlik fiyat grafiğindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükseliyor ve şu anda 49,12 seviyesinde bulunuyor. Bu seviye, satış baskısına işaret eden 50’nin altında olsa da, düşüş momentumunun azalabileceğini gösteriyor. Ek olarak, MACD seviyesi -0,209937 değeriyle sinyal çizgisinin üzerine çıktı. Histogram da daha küçük yeşil çubuklar göstererek satış baskısının azaldığına işaret ediyor.

Para Akışı Endeksi (MFI) 48,39 ile yukarıya işaret ederek alım baskısının artabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla, bu göstergeler piyasa duyarlılığında yükseliş yönünde bir değişime işaret edebilir. Bu olumlu teknik işaretlere rağmen, Cowen’ın analizine de dikkat edilmeli. Litecoin’in rug-pull çekme döngüsünün daha düşük zirvelere yol açtığına ve uzun vadeli yatırımcılar için tehlikeli bir seçim olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, LTC direncini kırmakta zorlanarak gelecekteki performansına şüphe gölgesi düşürdü.

Sonuç olarak, teknik göstergeler düşüş eğiliminde potansiyel bir tersine dönüşe işaret etse de uzun vadeli görünüm kasvetli olmaya devam ediyor. Yatırımcılar özellikle de analistler önemli endişeler dile getirmişken risk-ödül denklemini dikkate alınmalıdır.

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