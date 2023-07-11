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DigiToads, kripto sahnesine girdikten sonra ilgi çekmiş olabilir. Kripto dünyasına, herhangi bir meme tokenı kadar büyüyebilen ve yardımcı tokenlar olarak somut kullanım durumlarına sahip tam işlevli bir meme token getirerdiği iddia edilen tokenın ilgi çektiğii iddia ediliyor. Bazıları DiigiToads’un bu yıl ilk 20’ye girmeyi hedeflemesinin çok iddialı olduğunu söylerken, diğerleri büyüme potansiyelinin yıl sonundan önce bu en üst noktaya ulaşmasını sağlayacağına inanıyor.

DigiToads İlgi Görecek Mi?

Açıklamalara göre bir yardımcı coin olarak DigiToads, oyna-kazan (P2E) ve NFT’yi kapsayan önemli kullanım durumlarına sahip. Ekosistem, platformda basılabilen 3.500 benzersiz NFT’ye ev sahipliği yapmakta. Bu, iddialara göre DigiToads’u NFT ekosisteminde bir rakip haline getiriyor, çünkü sektörde ilgi çekmeye ve NFT pazarlarına ve projelerine karşı rekabet etmeye hazırlanıyor olabilir. Ayrıca, NFT stake etme özelliği, sahiplerinin dijital varlıklarını pasif gelir kaynağı olarak hizmet veren ödüller karşılığında stake etmelerine olanak tanıyacak.

Bu arada, DigiToads oyna-kazan, oyuncuların dijital yoldaşlar olan DigiToads’ları toplama, savaşma ve besleme etrafında gelişen Web3 oyununu oynamalarına olanak tanır. Oyuncular oyunu oynayarak eğlenirken pasif gelir elde edecekler, bu da ek bir gelir kaynağıdır.

TOADS’ın ekosistemi içindeki faydası, diğerlerinin yanı sıra NFT’lerin basılmasını, DigiToads’un beslenmesini ve oyun içi satın alımları içerir. Ekibin açıklamasına göre DigiToads’un ekosistemi ve tokeninin önemli kullanım alanları, küresel kripto kitlesinin benimsenmesinin kaçınılmaz olmasının nedenlerinden bazıları. Sonuç olarak, ön satışına büyük bir katılım olduğu da iddialar arasında. Şimdiye kadar 350 milyondan fazla token satıldı ve 5,8 milyon dolardan fazla para toplandı.

Ekibin iddialı açıklamasına göre DigiToads’un büyüme potansiyeli, piyasaya sürüldükten sonra dikkat çeken coin olmasına katkıda bulunacak bir başka faktör. İddialara göre bir meme coin olarak DigiToads’un, meme coinleri karakterize eden volatilite dalgasını sürmesi ve yükselmesi beklenmekte. Volatilitesi, iddialara göre onu kripto topluluğu için daha çekici hale getiriyor ve 2023’te dikkat çeken coin olmasına katkıda bulunacak. Dolayısıyla, ilk 20’de yer alabileceği iddia ediliyor.

DigiToads ön satışı şu anda 9. aşamada ve hızlı bir şekilde tükeniyor. İddialara göre bir token şu anda rekabetçi bir fiyat ve 0,047 $ ‘dan işlem görüyor. Ekibin iddialı açıklamasına göre analistler, DigiToads’un deflasyonist yapısı nedeniyle önümüzdeki aylarda ve hatta gelecekte daha da yükseleceğini düşünüyor. Token arzı zaman içinde azalacak şekilde tasarlandı ve bunun da fiyatı etkileyebileceği düşünülüyor.

Sonuç

İddialara göre DigiToads, lansmanından sonra muhtemelen bu yılki en büyük kripto dalgalanmalarından biri olmak istiyor. Bu noktada ekip, yatırımcıların TOADS tokenını takip edebileceğini iddia ediyor.

Presale – NFT – OpenSea – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.