Kritik Hafta: BNB Coin Yatırımcıları Neden Temkinli Olmalı?

Özet

  • Pazartesi günü Binance davasının duruşması var ve Cuma günü önemli suçlamaları destekleyen belgeler SEC tarafından yayınlanacak.
  • BNB Coin fiyatı davayla ilgili gelişmelerden negatif etkilenebilir.
  • Düşüş senaryosunda 204 ve 190 dolar bölgeleri dikkat çekiyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
20:00
17 Eylül 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance yıllardır düzenleyicilerle ciddi mücadeleler veriyor. Ancak bu yıl SEC ve CFTC ile karşı karşıya gelen kurum için düğüm daha da çözümü zor bir şekil aldı. Peki BNB Coin yatırımcılarının nelere dikkat etmesi gerekiyor? Son gelişmeler yatırımcılara neler anlatıyor?

Binance Coin (BNB) ve Dava

SEC ve Binance US arasındaki savaş devam ediyor. Pazartesi günü davanın duruşması gerçekleşecek ve Cuma günü de düzenleyici kurumun davaya ilişki gizli belgeleri halka açık şekilde yayınlaması bekleniyor. Bu da önümüzdeki günlerde BNB Coin yatırımcılarının çok daha temkinli olması gerektiğini gösteriyor. SEC tarafından ortaya atılan iddialar kayıtsız menkul kıymet alım satımına aracılığın ötesinde birçok suça işaret ediyor. KYC ve AML politikasındaki gevşekliklerden tutun müşteri varlıklarının şirket kasasıyla karıştırıldığına dair çok çeşitli iddialar var.

Binance ABD CEO’su, hukuk başkanı ve Baş Risk Yöneticileri yakın zamanda istifa etti. Bu istifalar CZ’ye göre FUD’a dönüşmemeli ve sürpriz adımlar değildi. Binance CEO’su görevden ayrılan Binance US CEO’su yerine düzenleyici kurumlarda tecrübe edilmiş güncel şartlarda daha iyi performans gösterecek birinin atandığını duyurdu.

Coinbase borsasına açılan dava ise sadece kayıtsız menkul kıymet alım satımına odaklanıyordu. Üstelik XRP Coin özet kararındaki ikinci piyasa satışlarına dair detaylar nedeniyle bu davayla ilgili korkular da ortadan kalktı.

BNB Coin Yorum

Binance US ve SEC arasındaki uzun savaşın şirket üzerinde ciddi negatif sonuçları oldu. Örneğin borsanın işlem hacmi 10 milyar doları aşmışken o zamandan beri 20 milyon doların altına düştü. Bu durum ABD merkezli kullanıcıların çoğunun Binance borsasından uzaklaştığını dolaylı yoldan BNB Coin talebinin de zayıfladığını gösteriyordu.

Yazı hazırlandığı sırada BNB Coin fiyatı 214 dolarda bulunuyor. Kısa vadede 210 dolar üstü kapanışlar fiyatın yeniden 218 ve 225 dolara ulaşmasını sağlayabilir. Olası düşüş senaryosundaysa 204 ve 190 dolar bölgeleri ön plana çıkıyor.

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