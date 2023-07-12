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Temmuz ayının başlarında kaydettiği yüksek oranlarda değer artışları ile birlikte yeniden piyasanın popüler kripto para birimlerinden biri olan Litecoin (LTC), son günlerde kripto para piyasasının yükseliş eğilimi göstermesine karşın değer kaybetmeye devam etti. Son 1 haftada %6’dan fazla değer kaybeden LTC, 100 dolarlık destek seviyesinin altına geriledi ve 96 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Litecoin (LTC), Kritik Seviyelere Geriledi

Kripto para piyasası, BTC’deki değer artışlarının da etkisiyle sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’in üzerinde bir değer artışı kaydederek 30.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH), yeniden 1900 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaşırken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,19 trilyon doları aştı.

Kripto para piyasasındaki volatilite haftanın ilk günlerine kıyasla düşük seviyelerde seyretti. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 25 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Öte yandan kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimine karşın Litecoin (LTC), gün içerisinde düşüş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye devam etti ve kritik destek seviyesinin altına geriledi.

Değer Kaybı Devam Edecek mi?

Litecoin (LTC), Haziran ayında ve Temmuz ayının başlarında yüksek oranlarda değer artışları kaydederek piyasa değeri sıralamasında yeniden ilk 10 sıra içerisinde yer almış ve piyasanın popüler kripto para birimlerinden biri haline gelmişti. Ancak yakın dönemde kaydettiği yükselişlere karşın LTC, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde yeniden düşüşe geçti ve düşüş yönlü bir ivme yakaladı.

Litecoin (LTC), kripto para piyasasının yeniden yükseliş eğilimi göstermesine karşın son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %6 ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise %0,5 daha değer kaybederek 100 dolar destek seviyesinin altına geriledi ve 96 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu son değer artışlarının ardından LTC, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasına girdi.