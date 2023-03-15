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Kripto Yükselişi Sürecek Mi? 4 Gösterge Cevap Veriyor!

Kripto para piyasalarındaki yükseliş devam edecek mi? Güncel veriler neye işaret ediyor?
18:50
15 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin yükselişi şimdilik durulmuş gibi görünüyor. Diğer taraftan bugün gelen veriler fiyatı destekler nitelikteydi. 26.000 doları aşan Bitcoin fiyatı bu seviye üzerinde kalıcılık elde edemedi. Küresel piyasaları sallayan bankacılık krizi ABD endekslerini aşağı çektiği için kripto yatırımcısının risk iştahı zayıflamış görünüyor. Fed sürpriz yapabilir ve Bitcoin fiyatı tüm bu olanların ardından oldukça yüksek bir seviyede. Peki bundan sonra ne olacak? Güncel veriler bize ne söylüyor?

Kripto Paralar ve Bitcoin

Bitcoin (BTC) bu hafta, ABD’de Şubat ayı enflasyonunun piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesiyle önemli bir destek aldı. Haberin ardından BTC haziran ayından bu yana ilk defa 9 ay sonra 26.500 dolara yaklaştı. Ancak, makroekonomik koşullar şu anda riskli alıcıların lehine olsa da, bazı on-chain veriler ve teknik göstergeler yükselişin tersine dönebileceğine işaret ediyor. 13 Mart’ta Glassnode’un borsa akış verileri Mayıs 2022’den bu yana borsalara en önemli girişi kaydetti. Bu da borsalarda daha fazla arz ve potansiyel olarak daha yüksek satış baskısı anlamına geliyor. Artan fiyatlar özellikle madenciler için fiyatı satış açısından cazip bir noktaya taşıdı.

Ayrıca, Bitcoin vadeli takasları için fonlama oranı da en son Tüketici Fiyat Endeksi baskısı ile yükseldi. Başka bir deyişle, daha fazla yatırımcı long yönlü pozisyon alıyor ve vadeli işlemlerdeki şişen veri genellikle büyük düzeltmelerden önce gördüğümüz bir şeydir.

Bitcoin Neden Yükselmiyor?

26.000 doların aşılması son derece pozitifti ancak neden daha fazla yükseliş gelmedi? İki veri bize bunu bir nebze açıkladı ancak daha fazlası var. Son ralli RSI’ın 82 gibi oldukça yüksek bir seviyeye sıçramasını sağladı. Aşırı alım bölgesi eğer fiyat yükselişini destekleyecek büyük bir katalizör yoksa artık zirveye yaklaşıldığını haber verir. Şimdilik Fed’in faiz kararına dair belirsizliği sürdüğü için haftaya Çarşamba gününe kadar talep zayıflayabilir.

BTC fiyatı şu anda artan volatilite seviyesini gösteren genişleyen bir kama modeli oluşturuyor. Hem alıcılar hem de satıcılar fiyatı destek ve direnç seviyelerinin ötesine itiyor. Alıcılar 14 Mart’ta formasyonu kırmayı başaramadı ve şu anda 26.700 dolarlık direnç seviyesi gücünü koruyor. Aynı zamanda, fiyatın önümüzdeki günlerde formasyonun dibine, yani 19.500 dolar seviyesine doğru bir hareket yapabilir. En azından teknik gösterge iki hedeften birine doğru fiyatın yol alacağını iddia ediyor.

Bitcoin’in fiyatı en üst trend çizgisinin üzerine çıkarsa, boğalar muhtemelen fiyatı 30.000 dolara taşımak için hızlanacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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