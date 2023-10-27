Kripto Yorum: Ripple (XRP), Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC) Grafikleri

BTC fiyatı günlük kapanışı 34.000 doların üzerinde yapsa da yazı hazırlandığı sırada 33.600 dolar bölgesine inmişti. Altcoinlerdeki çıkışlar BTC yükselişinin tersine dönebileceği konusunda bugün yatırımcıları tedirgin etti. Ancak kral kripto para biriminin 33.000 dolar seviyesini koruyor olması yeni bir rallinin başlayabileceğini gösteriyor.

Bitcoin (BTC)

Kripto paraların kümülatif hacmi son yükselişin ardından tekrar 50 milyar doların altına indi. BTC eğer aylık kapanışı bu seviyelerden yaparsa boğa sezonu başlangıcı için güçlü bir sinyalimiz olacak. 32.400 dolar dolar bölgesi korunuyor ve fiyat 40.000 dolar bölgesini hedefliyor. 2023 Nisan ve Temmuz aylarında test edilen ancak aşılamayan 32.000 doların desteğe dönüşmesi önemli bir işaret.

Günlük grafikte BTC için 32.800 dolar bölgesinin kaybedilmemesi gerek. Fiyat hızlı biçimde arttığı ve 35.000 direncini aşamadığı için eğer bir düzeltme olacaksa ilgi 32.800 bölgesine kayacaktır. Haftalık grafikteyse 34.000 dolar üstü kapanışlarda 40.000 dolar hedefi belirginleşecek.

Ethereum (ETH)

PoS geçişinden sonra ayı piyasalarındaki sakinlik ağ aktifliğini önemli ölçüde azalttı. Düşen işlem ücreti gelirleri yakımları azalttı ve 30 günlük dönemde ETH enflasyonu 0,334% seviyesine ulaştı. Merkezi borsalarda da hacimler düştüğü için kullanıcılardaki hareketin azalması normal kabul edilebilir.

Fiyata bakacak olursak ETH Coin maalesef kral kripto para biriminin performansına yetişemiyor. 17 aylık zirvesine ulaşan BTC’ye rağmen ETH halen Nisan 2023 seviyesinin altında. Eğer gecikmeli bir ralli göreceksek 2.155 dolar üstü kapanışlarda 2.950 ve 3.584 zirveleri hedeflenebilir. Altcoinlerin bir bölümü BTC performansının üzerinde artış yaşasa da piyasa değeri bakımından ETH fiyatının hareket edebilmesi için daha güçlü talep gerekli. ETF hacimsizliği de son yükselişteki zayıf performansı destekliyor.

Ripple XRP Coin Yorum

Denedi ancak başaramadı. Dava cephesinde hamle sırası SEC’de ve maç 3-0 devam etse de düzenleyici kurum temyizleri kazanırsa golleri kalesinden çıkarabilir. Davanın beklenenden daha erken sonra ermesi için yöneticileri aleyhine olan suçlamalar düşürüldü. O halde SEC bir şey amaçlıyor? Evet, ara temyiz kabul edilmediği için davanın nihayete ermesiyle toplu temyizleri açacak. Böylece altcoinleri rahatlatan Temmuz zaferi (borsalardaki altcoin satışları menkul kıymet değildir kararı) silinebilir. 9 Kasım tarihine kadar taraflar uzlaşı için görüşme takvimi belirleyecek.

XRP Coin fiyatı için her şey o kadar net ki, 0,59 dolar üzeri kapanışlar 0,63 ve 0,74 dolar ile 0,94 doları hedefliyor. Altındaki kapanışlar da 0,53 ve 0,49 doların ardından 0,44 dolar desteklerini gündeme getiriyor. Gayet net ve açık bir grafik ancak zaman SEC lehine işliyor görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.