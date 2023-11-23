Kripto Uzman Yorumları: Beklenen Ralli Sürpriz Altcoinde Başladı

Uzun süredir BTC yükselişinden payını almayan popüler bir altcoin piyasalar sakinleştiği sırada harekete geçti. Bu tarz sürpriz ralliler aslında kripto için o kadar da şaşırtıcı değil. İşte tamda bundan dolayı kıdemli yatırımcılar yükseliş dönemlerinde altcoinler arasında seken, sürekli olarak farklı alternatiflere yönelen yatırımcıların daha düşük kazançlarla hatta kayıplarla karşılaşabileceğini söyler.

OP Coin Neden Artıyor?

Optimism (OP) Coin fiyatı güne çift haneye yakın kazançla devam ediyor. Şubat ayındaki ATH seviyesi olan 3,3 dolardan bu yana direnç trend çizgisi fiyatı baskılıyordu. Öyle ki Haziran ayında 0,9 dolara kadar düşüş görmüştük. Sonrasında gelen gecikmeli sıçramayla Ekim ayında daha düşüş dipler oluşmaya başladı. Direnç çizgisi aynı ay tam 4 kez test edildi ve nihayet beklenen kırılma geldi.

260 gündür yerinde duran direncin aşılmasıyla fiyat 1,93 dolar zirvesine ulaştı. Son yaşanan güçlü toparlanmaya rağmen fiyat halen 2022 ortasından bu yana destek/direnç olarak korunan yatay alanı aşamadı. Fakat RSI fiyatla birlikte arttığı için mevcut rallinin devam edebileceğini gösteriyor.

OP Coin Uzman Yorumlar

Peki RSI rallinin başladığına ve devam edebileceğine işaret ederken piyasa uzmanları ne düşünüyor? CryptoPoseidonn isimli analist 1,8 dolarlık fiyat bölgesine dikkat çekti. Yazı hazırlandığı sırada OP Coin tam olarak bu bölgede bulunuyor. Analiste göre ralli artık sona erdi ve daha düşük seviyelerde dipler için 1,8 dolar bölgesinin ayılar tarafından kırılması gerekiyor. Şimdilik bu alan korunuyor.

Caleb Franzen isimli analist de daha büyük rallinin işaretinin 1,9 dolar üzerindeki kapanışlarla verilebileceğini savunuyor. Ona göre yakında bu kırılma gerçekleşecek ve OP Coin fiyatının yeni zirveler yaptığını göreceğiz.

Günlük grafikteki okumalar 1,9 dolarda bulunan direncin önemini vurguluyor. Kritik bir yatay direnç alanı olmasının yanı sıra paralel kanalın direnç çizgisiyle çakışan fiyat bölgesi uzun süredir yerinde duruyor. RSI’daki yükseliş sapması bu alanın geçilebileceğine dair umutları artırsa da BTC’nin 37.000 doların altına sarkması kar satışlarını beraberinde getirebilir.

Olası rallinin hedef 3,1 dolar ve dirençten gelecek ret ve 1,8 doların kaybıyla 1,2 dolara kadar kötü bir düşüş görebiliriz.