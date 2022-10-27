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Kripto Paralarda Son Durum: Ethereum, AVAX, Dogecoin ve SHIBA

Lider kripto para Bitcoin'in (BTC) yeniden 20 bin doların üzerine çıkmasıyla kripto para piyasası yeniden hareketlendi. Peki Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX), Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu'da (SHIB) son durum ne? Gelin daha yakından bakalım.
15:00
27 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Lider kripto para Bitcoin‘in (BTC) yeniden 20 bin doların üzerine çıkmasıyla kripto para piyasası yeniden hareketlendi. BTC’nin 20 bin doların üzerine çıkması birçok altcoin’de çift haneli yükselişe neden olurken toplam piyasa değeri de yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. Peki Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX), Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’da (SHIB) son durum ne? Gelin daha yakından bakalım.

Ethereum’da (ETH) Son Durum

En büyük altcoin Ethereum, Bitcoin’deki yükselişe hızla ayak uyduran altcoin’ler arasında yer alıyor. Yazım sırasında bin 547 dolardan işlem gören ETH’nin büyük çoğunluğu 25 Ekim’den bu yana olmak üzere son 7 günde değerini yüzde 20’ye yakın artırmış durumda. Algoritmik fiyat tahmin platformu WalletInvestor, 189.4 milyar dolar piyasa değeri ile ETH‘nin önümüzdeki bir yıl içerisinde 2 bin dolar seviyesini geçmesi ve 2 bin 105 dolara kadar çıkacağını öngörüyor.

Ethereum ağı özellikle 15 Eylül’de gerçekleşen The Merge etkinliğinin ardından Proof of Work’ten Proof of Stake’e başarılı bir geçiş yaptı ve uzmanlar bu geçişin uzun vadede fiyata yansımasının son derece olumlu olacağı üzerinde duruyorlar.

Avalanche (AVAX)

2021’de yıldızı parlayan altcoin’lerden Avalanche bir süredir 20 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Bitcoin’deki yükselişle harekete geçen ve 15 dolar seviyelerinden 17,5 dolara kadar çıkan AVAX, yazım sırasında bir miktar geri çekilmeyle 16,97 dolardan işlem görüyor. AVAX’daki yükselişin ivmelenmesi için psikolojik bir seviye olan 20 doların geçilmesi gerekiyor.

WalletInvestor’ın AVAX için sunduğu fiyat öngörü ise, altcoin’in bir yıl içerisinde sert şekilde düşmesi, hatta çakılması ve 1,38 dolara kadar gerileyeceği yönünde. Öngörü AVAX’ın yüzde 91’in üzerinde değer kaybetmesi anlamına geliyor.

Dogecoin (DOGE) Son Durum

Ünlü milyarder Elon Musk’ın desteklediği en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin, bir süredir piyasadaki yükseliş ivmesinin ötesinde yükseliyor. Twitter’ın yeni sahibinin Elon Musk olacağı, Cuma günü satın alıma dair resmi bir açıklama yapılacağı ve Musk’ın Twitter’ın genel merkezine elinde lavabo ile girerek mesaj vermesi DOGE’daki yükselişi hızlandırmış durumda.

Yazım sırasında son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde yükselişle 0,07538 dolardan işlem gören DOGE‘a olan yatırımcı ilgisi Elon Musk’ın onu Twitter’ın para birimi yapacağı inancından geliyor. Böyle bir karar alınması durumunda Dogecoin’in büyük bir kitlesel benimsemeye ulaşacağı belirtiliyor. WalletInvestor’ın DOGE için sunduğu öngörü ise fiyatın bir yıl içerisinde 0,00420 dolara düşeceği yönünde olumsuz bir öngörü sunuyor.

Shiba Inu (SHIB)

Dogecoin’in ardından en büyük ikinci köpek temalı kripto para Shiba Inu, topluluğun yaptığı SHIB yakımları ile toparlanmaya çalışıyor. Lider kripto paradaki yükselişle yukarı yönde harekete geçen SHIB, son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,75 yükselişle 0,00001094 dolardan alınıp satılıyor.

WalletInvestor, SHIB fiyatının önümüzdeki bir yıl içerisinde 0,0000115 dolara ulaşacağı yönünde olumlu bir öngörü sunuyor.

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