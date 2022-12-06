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Kripto cüzdan üreticisi Ledger, Ledger Stax donanım cüzdanını duyurdu. Bugün yapılan duyurudaki görseller herkesi şaşırttı. Kripto para endüstrisi artık çok daha hızlı büyüyor ve bugünlerde yeni tip donanım cüzdanlara dair önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Üstelik bu ürünün tasarımcısı bilindik bir isim.

Ledger Stax

Son haberlere göre, kripto para cüzdanı üreticisi Ledger, yeni Ledger Stax donanım cüzdanının geliştirilmesi için Apple’ın iPod’unun tasarımcısı olan Tony Fadell ile iş birliği yaptı. Fonksiyonlarından ziyade sosyal medya kullanıcıları onun görüntüsüne hayran kaldı. Ledger Stax olarak adlandırılan yeni cüzdan, katlanabilir bir ekran gibi cihazın etrafını saran ve cüzdanın ön tarafına doğru uzanan bir E-Ink ekranla birlikte geliyor. Bu ekran, kullanıcıların işlemlerinin yanı sıra cüzdanlarında sakladıkları NFT’leri kolayca incelemelerine olanak tanıyor.

Ledger bugüne kadar donanım cüzdan alanında çok iyi işlere imza attı ve FTX çöküşünün ardından kripto para yatırımcılarının donanım cüzdanlara ilgisi katlanarak artıyor. Son ürün onu diğer donanım cüzdanlardan büyük ölçüde ayıracak.

Donanım Cüzdan

İlk telefonlar ve bugünkü cep bilgisayarları arasında devasa farklar var. İnternete bağlanabilen telefonlar, iPhone’lar bunların hepsi şaşırdığımız ancak sonrasında alıştığımız etkileyici ürünlerdi. Her yıl, her dönem çok daha iyi ürünler görmeye başladık. Bugün de donanım cüzdan alanında kripto para yatırımcıları benzer bir duygu paylaşıyor. USB bellek tipindeki donanım cüzdanlardan bugün çok daha farklı bir noktaya geldik. Muhtemelen tıpkı telefonların, bilgisayarların dönüşümünde olduğu gibi bu alanda da şaşırtmaya devam edeceğiz.

Kripto para yatırımcılarına sıklıkla yapılan tavsiye kısa vadeli trade işlemlerinde kullandıkları bakiyelerin fazlalarını soğuk cüzdanlara taşımaları yönündedir. Bunu mevcut bankacılık sistemiyle karşılaştırabiliriz. Siz bankadan bir kasa kiralayıp değerli eşyalarınızı burada tutabilirsiniz. Ancak bankaya güvenmeniz gerekir, kötü niyetli bankalar kasanızın anahtarına sahip olabilir. Nitekim merkezi borsalarda durum tam olarak böyledir. Kasanızın anahtarına siz değil borsa sahiptir, cüzdanınızın özel anahtarı borsa tarafından saklanır ve size sentetik varlıklar satarak gerçek kripto paralarınızı kullanabilirler. Bankaya güvenmek yerine evinize bir kasa koyarsanız, bu kasayı gizlersiniz ve değerli eşyalarınızı burada saklarsınız. Soyulma ihtimaliniz sıfır değil ancak banka yani bizim hikayemizdeki borsa taraflı soygun riskini ortadan kaldırırsınız. Donanım cüzdanlar da böyledir. Siz borsadaki varlıklarınızı elinizdeki dijital kasa görevi gören soğuk cüzdana taşırsınız. Elbette cihaza sahip çıkmanız, güvenlik kelimelerinizi insanlarla paylaşmamanız gerekir.