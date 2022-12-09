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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Dijital para birimlerinin ulusal para birimlerinden ayrılan en büyük farkı, kripto para birimlerinin belirli proje ve yol haritaları üzerine kurulu olması. Bu sebeple yeni projelere ve yol haritalarına sahip olan çeşitli kripto para birimleri her geçen gün piyasaya sürülüyor. Piyasaya sürülen yeni coinler yatırımcılar için birçok yeni fırsat sunuyor.

Yeni çıkan coinler nelerdir merak ediyorsanız detaylı araştırmalar sonucunda oluşturulan liste içerisinde, yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunduğu düşünülen ve henüz kripto piyasasına yeni giriş yapmış kripto para birimlerini inceleyebilirsiniz.

Dash 2 Trade (D2T) – Avantajlarıyla Dikkatleri Üzerine Topladığı Düşünülen Yeni Coin IMPT (IMPT) – Doğa Dostu Yapısıyla Dikkat Çektiği Düşünülen Yeni Coin Calvaria (RIA) – Online Savaş Mücadelesi Sunan Yeni P2E Coini Menzy Coin (MNZ) – Hareket Ettikçe Kripto Kazandıran Yeni Coin APECoin (APE) – Bored Ape Yacht Club NFT Koleksiyonu İçin Geliştirilen Yeni Coin NYM Coin (NYM) – Kullanıcı Gizliliğini Korumayı Hedefleyen Yeni Coin

Yukarıdaki listede yer alan kripto para birimlerinin her birinin, sahip oldukları çeşitli özellikleri nedeniyle ilgi toplamaya başladığı iddia ediliyor. İster uzun vadeli ister kısa vadeli bir yatırımcı olun, ön plana çıkan bu coinlerin sunduğu fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yazının devamında, listede bulunan kripto para birimlerini daha yakından inceleyebilirsiniz.

Dash 2 Trade (D2T) – Avantajlarıyla Dikkatleri Üzerine Topladığı Düşünülen Yeni Coin

1 hafta gibi kısa bir süre içerisinde 2,5 milyon doları aşan ön satışın ilk aşamasını tamamlayarak dikkatleri üzerine topladığı iddia edilen Dash 2 Trade, Ethereum blok zinciri üzerine kuruludur ve kripto yatırımcılarına daha iyi bir ticaret deneyimi sunma amacı ile geliştirilmiştir.

Ön satışının ilk aşamasını oldukça hızlı bir şekilde tamamlayan D2T tokenleri, 9 farklı aşamada ön satışa sunuluyor ve her aşamada fiyatının daha çok artacağı bildiriliyor. ERC-20 yapısına sahip olan D2T tokenlerinin 2023 yılının Mart ayına kadar borsalarda listelenmesi planlanıyor.

Projenin yol haritasında 2024 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler yer alıyor. Ekibin iddialarına göre, D2T tokenlerinin CEX ve DEX listeleri için birçok farklı olanaklar sunması, ön satışının ilk basamağının dikkat çekici bir şekilde tamamlanması, yatırımcıları analiz, alım-satım sinyali ve uyarı araçlarıyla desteklemesi Dash 2 Trade projesinin sağlam adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Bu sebeplerle platform, yeni coinler listesinin ilk sırasında yer alıyor.

IMPT.io (IMPT) – Doğa Dostu Yapısıyla Dikkat Çektiği Düşünülen Yeni Coin

Günümüzde doğaya ve çevreye duyarlı projelerin kripto dünyasında daha çok arttığını somut olarak görüyoruz. Yeşil enerji kullanan mining platformlarının ardından, yeni coinler üzerinde de doğaya verilen zarara dikkat çeken projeler karşımıza çıkıyor. IMPT ise karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen oldukça iddialı bir proje olarak lanse ediliyor.

Küresel ısınmanın temel sebeplerinden birisi olarak görülen karbon emisyonu, IMPT projesi kapsamında kullanıcıların NFT eseri olarak karbon kredisi kazanmasını sağlıyor. Projenin 10 binden fazla satıcı ile anlaşma yaptığı ifade ediliyor. Yatırımcılara doğa dostu bir projeye yatırım yapma ve iklim krizine karşı katkıda bulunma imkanı veriliyor.

IMPT tokenleri ön satış sürecinin ilk aşamasında 0.018 dolardan satışa sunuldu ve güncel olarak ikinci aşamada yer alan IMPT.io, 0,023 dolardan yatırımcılara sunuluyor. Toplam IMPT token arzı 3 milyar adet sunulacağı ifade edildi ve ön satışın ilk aşamasının 600 milyon tokeni kapsadığı ifade ediliyor. IMPT projesi sunduğu özellikleriyle birlikte ekibinin iddialarına göre, yeni çıkan coinler arasında oldukça iddialı bir yere sahip olduğunu kanıtlıyor.

Calvaria (RIA) – Online Savaş Mücadelesi Sunan Yeni P2E Coini

Günümüzde oyna-kazan oyunlarının popüler bir hale gelmesiyle yeni P2E coinleri piyasaya sürülüyor. Hearthstone, Gwent ve Yu-Gi-Oh gibi strateji kart oyunlarından esinlenerek oluşturulan Calvaria içerisinde, oyunculara kendi destelerini oluşturma, online olarak rakiplerle karşılaşma ve ERC-20 yapısına sahip olan RIA tokenlerini kazanma şansı sunuluyor.

P2E (Oyna-Kazan) oyunlarında yaygın olarak kullanılan NFT’ler, Calvaria oyunu içerisinde 3 boyutlu karakterleri temsil eden kartların yerini alıyor. Oyunun içerisinde her karakterin bir hikayesi bulunuyor ve aylık olarak RIA token ödüllü turnuvalar düzenleniyor. RIA tokenlerinin toplamda 1 milyar arza sahip olduğu belirtiliyor.

0,01 dolar değeri üzerinden ön satışa sunulan RIA tokenlerinin, ilk aşamada 300 milyon adet satılacağı belirtiliyor. Daha sonraki satış aşamalarında RIA token fiyatının artacağı ve kullanıcıların RIA tokenlerini staking yaparak ödüller kazanabileceği ifade ediliyor. Yeni çıkan coinler listesinde bulunan Calvaria’nın ekibin iddialarına göre oldukça ilgi çekici bir P2E oyunu olduğu anlaşılıyor.

Menzy Coin (MNZ) – Hareket Ettikçe Kripto Kazandıran Yeni Coin

Menzy Coin (MNZ) yatırımcılarına hareket ettikçe kripto para birimi kazandıran bir proje üzerine kurulu. Türkçe’de “Hareket Et ve Kazan” (M2E) olarak adlandırılan bu sistem, blok zinciri tabanı ile çalışıyor. Platform içerisinde kullanıcılara yüzme ve koşu gibi belirli spor aktiviteleri üzerinden token kazanma şansı sunuluyor.

Ayrıca kullanıcılar, Menzy platformunun sunduğu “Menzyverse” içerisinde sanal fitness merkezlerine katılım sağlayabilir ve egzersizlere katılabilir. Platform fiziksel faaliyetleri Android ve iOS cihazlarını destekleyen bir uygulama üzerinden takip ediyor. Uygulama kullanıcılarına birbirleri ile etkileşime geçme imkanı sunuyor ve böylece sosyal etkileşimin artırılması hedefleniyor.

Menzyverse’nin temel taşları olan MNZ tokenleri, 2022 yılının Haziran ayında piyasaya sürüldü ve token sahiplerine pasif gelir elde etme imkanını sunuluyor. Pasif gelir elde etmek isteyen kullanıcıların gün içerisindeki aktiviteleri, mobil uygulama aracılığı ile GPS teknolojisi üzerinden takip ediliyor ve blok zincirine kayıt ediliyor. İlgili kayıtlar ise kripto para birimlerine dönüştürülüyor. Yeni coinler arasında bulunan MNZ projesi ekibin iddialarına göre farklı yapısıyla dikkat çekiyor.

APECoin (APE) – Bored Ape Yacht Club NFT Koleksiyonu İçin Geliştirilen Yeni Coin

Popüler NFT koleksiyonlarından biri olan Bored Ape Yacht Club’ın native tokeni olan APE tokenleri, DAO tarafından yönetilen merkeziyetsiz bir yapıya sahip. APE vakfı tarafından ERC-20 standardı ile geliştirilen APE tokenleri Ethereum blok zincirini kullanıyor. Tokenlerin 1 milyar arza sahip olduğu ifade ediliyor.

APE tokenleri yönetim tokenleri olarak adlandırılmaktadır ve DAO içerisinde kullanıcılara oy kullanma hakkı verir. Ayrıca teşvik ve erişim gibi açık kaynaklı protokol katmanlarında aktif olarak rol oynar. Web 3.0 tabanı üzerine kurulu olan projelere katkı sağlar. Bu sebeple Metaverse, NFT ve DAO projeleri için önemli bir konumdadır. Yeni çıkan coinler listesinde bu özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.

Bilgisi olmayan okuyucular için Bored Ape Yacht Clup NFT koleksiyonundan bahsedildiğinde, ilgili koleksiyon en ünlü NFT serilerinden birisidir. NFT eserleri Eminem ve Snoop Dogg gibi ünlüler tarafından satın alınmıştır. Böylece koleksiyonun popülerliği daha çok artmıştır. Koleksiyon içerisindeki en değerli NFT eseri, 2.7 milyon dolar üzerinden satılmıştır.

NYM Coin (NYM) – Kullanıcı Gizliliğini Korumayı Hedefleyen Yeni Coin

Kullanıcı gizliliği için sürdürülebilir ve ekonomik bir model oluşturan NYM projesi, kripto zinciri üzerinde gerçekleşen işlemleri NYM tokenleri ile gerçekleştirir. NYM Coin projesi, internet ağları üzerinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi muhtemel olan saldırılara karşı kullanıcı güvenliğini üst seviyede tutar.

NYM internet üzerinden gerçekleştirilen işlemleri çok katmanlı bir ağ üzerinden şifreleyerek hizmet verir. Proje yatırımcıları arasında Binance gibi ünlü kripto alım satım platformları da bulunmaktadır. NYM kullanıcıların kişisel bilgilerinin korunmasını ön planda tutmakla birlikte, kullanıcı hareketlerinin de izlenmesini neredeyse imkansız hale getirir.

Projenin arkasında bulunan Harry Halphin, Dave Hrycyszyn ve Claudia Diaz, internetin günlük hayatımızın zorunlu bir parçası olduğunu bu sebeple kişisel güvenliğin ön planda tutulması gerektiğini vurgulayarak, NYM projesini hayata geçirdiklerini belirtiyor. NYM tokenlerinin internet üzerinde kullanıcı gizliliğini sağlamak için kullanılan VPN ve TOR’dan çok daha iyi şekilde performans gösterdiği de ifade edilen bilgiler arasında. Yeni çıkan coinler arasında bulunan NYM tokenlerinin önümüzdeki süreçte daha çok ilgi göreceği iddia ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.