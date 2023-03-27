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Bitcoin, dün öğlen saatlerinden bu yana yeniden düşüşe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5’lik bir değer kaybı kaydederek 27.300 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin yeniden değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,14 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5’lik bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin, 27.300 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’in 27.300 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte yeniden düşüşe geçti. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1730 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,14 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilitenin etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 70 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Cardano’da (ADA) Güncel Teknik Görünüm

Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA, lider kripto para birimi Bitcoin’in 27.300 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesi ve kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte de değer kayıplarına hız kazandırdı. Gün içinde düşüş yönlü bir ivme yakalayan ADA, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2’lik bir değer kaybı kaydetti ve 0,35 dolar seviyelerine kadar geriledi. Öte yandan Coinglass’ın güncel verilerine göre ADA’da long pozisyon alan yatırımcıların sayısında da önemli bir düşüş yaşandı. ADA, Cardano ağında gerçekleşecek önemli güncellemerin yaklaşması ve son haftalarda yaşanan güncel gelişmelerin de etkisiyle geçen haftalarda yükseliş yönlü bir ivme yakalasa da piyasanın yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte yeniden kan kaybetmeye başladı. Öte yandan birçok analist te piyasanın yeniden toparlanmaya başlaması ve ADA’nın yeniden güç kazanması ile birlikte de 0,4 dolar direncinin yakın vadede oldukça kritik bir öneme sahip olabileceğini dile getirdi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.