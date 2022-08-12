Kripto paraları bir gözetim aracına mı dönüştürecekler? ABD'nin son attığı adıma ve ardından gelen tutuklamaya tepki yağıyor.

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ABD kripto para piyasalarını altüst etti. Kripto para düzenlemelerinin risklerini daha iyi anlayabileceğimiz bir olay yaşanıyor. Hollandalı yetkililer tarafından çarşamba günü tutuklanan Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev gündeme bomba gibi düştü. Geliştiricinin eşi ise kısa süre önce tutuklamayı teyit etti. Peki sosyal medya bu olaya ne tepki verdi?

Tornado Cash Geliştiricisi Tutuklandı

Geçen Eylül ayında Pertsev ile evlenen Ksenia Malik, Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi’nin (FIOD) 10 Ağustos’ta Amsterdam şehir merkezinde Pertsev’i tutukladığını söyledi. Kocasının tutuklanmasının şokta olduğunu ve şu anda avukatlarla çalıştığını söylemeye devam etti. “Kocam yasadışı bir şey yapmadı” dedi.

FIOD tarafından bugün yapılan duyuruyu paylaşmıştık. Kurum kara para aklamayı kolaylaştıran Tornado Cash ile bağlantılı 29 yaşında birini tutukladığını açıklamıştı. Sosyal medyada ise bu karara tepki yağdı.

Tutuklamaya Tepki

Tornado Cash’in ismi sürekli olarak kara para aklama ile anılıyor. En büyük örneğin Ronin köprüsünün hacklenmesi olayıdır. Kuzey Kore devletine bağlı Lazarus grubu çaldıkları kripto paraları bu mikser üzerinden aklayarak izlerini kaybettirmişti. Ancak mikserler sadece suçlular tarafından kullanılmıyor. Siyasi baskı gören gazeteciler, yazarlar, aktivistler ve çok daha fazlası baskıcı hükümetlerden bu yöntemle finansal olarak korunuyor. Bunun dışında dünyadaki tüm vatandaşların finansal gizlilik endişesi var. Herkes varlıklarının otoriteler tarafından izlenmesini istemiyor olabilir. Anonim kalmak gelecekte çok daha fazla tartışılması gerekilen önemli bir şeydir.

Peki sadece bu amaca hizmet eden açık kaynak bir projeyi yazdığı kodla destekleyen birinin ceza alması? Bu çok daha tartışmalı bir konudur.

Aragon’un kurucu ortağı Luis Cuende şunları söyledi;

“Kelime sıkıntısı çekiyorum. nefesim daralıyor Onu kod yazdığı için gözaltına aldılar. Kod yazma.”

Merkezi olmayan kimlik çözümleri üzerinde çalışan Daniel Buchner, bir geliştiricinin kötü aktörler tarafından kullanıldığı iddia edilen bir projenin parçası olduğu için tutuklanmasının saçma olduğunu söyledi.

“Bu, insan haklarına açık bir saldırı ve açık kaynaklı yazılım geliştiricileri üzerinde caydırıcı bir etki yaratıyor. Buchner, insan hakları ihlalleri gerçekleştiren otoriterlerin gerekli olan her yolla püskürtülmelidir”.

Kripto para topluluğunun yakından takip ettiği Cobie “Kod savaşına hoş geldiniz” dedi. Blockchain analitik firması Elliptic’in baş bilimcisi Tom Robinson, benzer bir görüşü paylaştı ve bir Tornado Cash geliştiricisinin tutuklanmasıyla “merkezi olmayan finansal protokoller ve kanun yaptırımı arasındaki uyumsuzluğun ortaya çıkmaya başladığını” söyledi.

Belki de hükümetler kara para aklama bahanesiyle kripto paraları otoritelerin çok daha kolay izleyebileceği bir yapıya dönüştürmek istiyordur. Nakit paranın bulaştığı suç oranı ile kriptoyu karşılaştırdığımızda blockchain tabanlı paralar çok daha temiz. Çin bunu dijital yuan ile başarmak üzere, vatandaşların tüm harcamaları, gelirleri ve çok daha fazlası anlık olarak izlenebiliyor.